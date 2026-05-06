Jégeső verhet el 11 vármegyét, szélviharral jön a csapadék: kiadták a riasztást

25-29 fokos melegre és csapadékra lehet számítani ma, különösen a középső országrészben. 11 vármegyére adták ki a riasztást, ezen a területen jégeső is lehet.

Zivatarokra és jégesőre lehet számítani.

Forrás: Shutterstock

Veszélyjelzés lépett életbe: szerdán és csütörtökön jégeső lehet

Szerdán, főleg délután, kora este, az ország középső részében, csütörtökön már a nyugati területeken is jelentős csapadék és jégeső várható. A zivatarcellákat erős, akár viharos, 50-80 kilométer/órás széllökések kísérhetik.

Forrás: Hungaromet

Bár a hőmérséklet helyenként 29 fok is lehet, az erős szél, a jégeső és villámlás miatt pedig kiadták a citromsárga riasztást − írja a Hungaromet.

Forrás: Hungaromet

A következő vármegyék érintettek

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, és Tolna vármegyékben.

Részletes előrejelzést itt olvashatsz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: