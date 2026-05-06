Jégeső verhet el 11 vármegyét, szélviharral jön a csapadék: kiadták a riasztást

2026.05.06.
Nyári meleg lesz, de viharok, zivatarok, eső és jégeső is várható ma.

25-29 fokos melegre és csapadékra lehet számítani ma, különösen a középső országrészben. 11 vármegyére adták ki a riasztást, ezen a területen jégeső is lehet. 

Zivatarokra és jégesőre lehet számítani.
Forrás: Shutterstock

Veszélyjelzés lépett életbe: szerdán és csütörtökön jégeső lehet

Szerdán, főleg délután, kora este, az ország középső részében, csütörtökön már a nyugati területeken is jelentős csapadék és jégeső várható. A zivatarcellákat erős, akár viharos, 50-80 kilométer/órás széllökések kísérhetik. 

Forrás: Hungaromet

Bár a hőmérséklet helyenként 29 fok is lehet, az erős szél, a jégeső és villámlás miatt pedig kiadták a citromsárga riasztást − írja a Hungaromet.

Forrás: Hungaromet

A következő vármegyék érintettek

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, és Tolna vármegyékben. 

Részletes előrejelzést itt olvashatsz

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
