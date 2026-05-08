Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
felmelegedés

Készítsd a ventillátort a hétvégére: az időjárás forró fordulatot vesz

felmelegedés nyárias meleg időjárás
Komáromi Bence
2026.05.08.
Pár napig gomoly- és esőfelhők takarták el előlünk a Napot, azonban a hétvégén visszatér a nagy meleg. 25-29 fokos hőmérsékletre és sok napsütésre van kilátásunk. Mutatjuk a várható hétvégi időjárást!

Jó hírünk van a nyár szerelmeseinek. Már csak egyet kell aludnunk és újra élvezhetjük a napsütést és a nagy meleget. Ha nem vagy kifejezetten a kánikula híve, akkor sem kell aggódnod, ugyanis további jó híreink is vannak! A következő kép napban ugyanis igazi kirándulóidő lesz, mivel nem fogja sok csapadék zavarni a kinti programjainkat! Mutatjuk a hétvégi időjárás részleteit!

Magas hőmérséklettel rúgja ránk az ajtót a hétvégi időjárás
Magas hőmérséklettel rúgja ránk az ajtót a hétvégi időjárás
Forrás: Moment RF

Nyárias meleget és feltámadó szelet hoz a hétvégi időjárás

Szombaton sok napsütés várható, ugyanakkor megnövekszik a fátyol- és gomolyfelhőzet. Záporra és zivatarra azonban csak elszórtan kell számítanunk, főként a délnyugati tájakon. Az északkeletire forduló szél megélénkül, ez viszont csak még kellemesebbé teszi a 25 fok feletti hőmérsékletet.

A várható zivatarok miatt a HungaroMet citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas- és Zala vármegyére. Azonban az ország többi részén zavartalanul élvezhetjük a jóidőt.

Szombaton két vármegyére adtak ki citromsárga figyelmeztetést a várható zivatarok miatt
Szombaton két vármegyére adtak ki citromsárga figyelmeztetést a várható zivatarok miatt
Forrás: HungaroMET

Vasárnap folytatódik a nyárias időjárás, és napközben akár 22 fokos hőingadozás is lehet, ugyanis míg hajnalban 7 fokig is lehűlhet a hőmérséklet, addig délután már akár 29 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. A ragyogó napsütés mellett fokozatosan megnövekszik a felhőzet, ám csapadékra csak estétől kell számítanunk, úgyhogy ha kerti grillezést, vagy egy erdei sétát tervezel, akkor most vasárnap lesz erre a legjobb alkalmad a héten – számolt be róla a Köpönyeg.hu

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A történelem második legnagyobb cunamija pusztított – Az Eiffel-toronynál is magasabbak voltak a hullámok

2025 augusztusában nagyobb katasztrófa ment el mellettünk, mint hittük. Egy friss kutatás a valaha mért második legnagyobb cunamit mutatta ki, ami ráadásul egy kedvelt turisztikai célpontnál volt.

Jön a tavaszi ítéletidő: az egész országra sárga riasztás van érvényben

Készítsd be az esernyőt! Ha azt hitted, ma is az elmúlt napokhoz hasonló kora nyárias időjárásra számíthatsz, sajnos el kell keserítsünk.

Már májusban megjelenhet a szuper El Niño, amely magával hozhatja az eddigi legforróbb nyarat

Perzselő hőségre kell számítanunk idén nyáron. Amennyiben beigazolódik a szakértők jóslata, akkor a hamarosan elkezdődő szuper El Niño az eddigi legforróbb nyarat hozhatja magával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu