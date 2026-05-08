Készítsd a ventillátort a hétvégére: az időjárás forró fordulatot vesz

Jó hírünk van a nyár szerelmeseinek. Már csak egyet kell aludnunk és újra élvezhetjük a napsütést és a nagy meleget. Ha nem vagy kifejezetten a kánikula híve, akkor sem kell aggódnod, ugyanis további jó híreink is vannak! A következő kép napban ugyanis igazi kirándulóidő lesz, mivel nem fogja sok csapadék zavarni a kinti programjainkat! Mutatjuk a hétvégi időjárás részleteit!

Magas hőmérséklettel rúgja ránk az ajtót a hétvégi időjárás

Forrás: Moment RF

Nyárias meleget és feltámadó szelet hoz a hétvégi időjárás

Szombaton sok napsütés várható, ugyanakkor megnövekszik a fátyol- és gomolyfelhőzet. Záporra és zivatarra azonban csak elszórtan kell számítanunk, főként a délnyugati tájakon. Az északkeletire forduló szél megélénkül, ez viszont csak még kellemesebbé teszi a 25 fok feletti hőmérsékletet.

A várható zivatarok miatt a HungaroMet citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas- és Zala vármegyére. Azonban az ország többi részén zavartalanul élvezhetjük a jóidőt.

Szombaton két vármegyére adtak ki citromsárga figyelmeztetést a várható zivatarok miatt

Forrás: HungaroMET

Vasárnap folytatódik a nyárias időjárás, és napközben akár 22 fokos hőingadozás is lehet, ugyanis míg hajnalban 7 fokig is lehűlhet a hőmérséklet, addig délután már akár 29 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. A ragyogó napsütés mellett fokozatosan megnövekszik a felhőzet, ám csapadékra csak estétől kell számítanunk, úgyhogy ha kerti grillezést, vagy egy erdei sétát tervezel, akkor most vasárnap lesz erre a legjobb alkalmad a héten – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: