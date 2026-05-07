A napnak csütörtökön szinte esélye sem lesz előbukkanni. Főként a keleti régiókban várható nagy mennyiségű csapadék, de országos szinten erősen felhős időjárásra számíthatunk.

Záporok és zivatarok tarkítják a május eleji időjárást.

A május eleji időjárás zivatarai nem kedveznek a papucsoknak

Bár már sokan leváltották a zárt cipőt, a csütörtöki időjárás újból előhívja a zártabb lábbeliket. A kora reggeli órákban elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki heves záporok, ezt követően átmenetileg elállhat az eső. Délutántól azonban délnyugat felől újból visszatér a csapadék, több helyen, főként keleten lehet zivatarokra és záporokra számítani. A napszemüvegekre sem lesz feltétlenül szükség, a Nap ugyanis szinte alig fog tudni átsütni az egész országra jellemző felhőkön, de azért tapasztalhatunk átmeneti felszakadozást.

Ahogy a Köpönyeg is írja, a délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, ráadásul a zivatarok közelében erős, nem ritkán viharos széllökések is előfordulhatnak. Az esőkabáton, és a zivatarokkal érintett területeken a gumicsizmán kívül más vastagabb ruhadarabbal nem kell ma sem készülni, ugyanis délután 19 és 25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

Forrás: Hungaromet

