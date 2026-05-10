Innen már nincs visszaút: ami most történt az Északi-sarkon, mindenkit megdöbbentett

Teljesen természetes, hogy a Jeges-tengert fedő jégtakaró nyaranta visszahúzódik. A globális felmelegedés miatt az utóbbi években egyre kisebb az arktiszi jégsapka, azonban nem is sejtettük, hogy mekkora a baj. Ugyanis egy japán kutatócsoport mérése szerint vészesen közeledik az a pont, amikor már nem lehet visszafordítani a teljes olvadást. Van okunk félni?

Rekordalacsony volt az északi jégtakaró kiterjedése

Rekordvékony jégtakaró a Jeges-tengeren Idén 30 000 négyzetkilométerrel kisebb volt az északi jégtakaró kiterjedése, mint 2025-ben.

A mérések 1979-es kezdete óta nem volt ilyen vékony a jégréteg.

Az olvadás elsődleges oka a globális felmelegedés, de egyben öngerjesztő folyamat is.

Jövőre is elérkezhet az a pont, amikor mér teljesen elolvad a jég.

Olvadó jégtakaró, pusztuló természet

Október és március között jellemzően megnő az északi jégsapka kiterjedése, mely az éves maximum után április és szeptember között húzódik vissza, hogy az éves minimumot elérje. Igen ám, csakhogy a 2025-2026-os téli szezonban rémisztően alacsony maradt. Már 2025 márciusában is rekordalacsony volt a kiterjedése, ám a 2026. márciusi adatok ezt is képesek voltak alulmúlni mintegy 30 000 négyzetkilométerrel.

Legmagasabb kiterjedésekor, március 13-án is csupán 13,76 négyzetkilométert fedett le, ami ijesztően csökkenő tendenciát mutat a 2010-es évek óta.

A japán űrügynökség SHIZUKU műholdja 1979 óta figyeli a Jeges-tengert fedő jégsapkát és a szerkezet fellövése óta nem mértek ilyen kicsi maximális kiterjedést. Részletes elemzések kimutatták, hogy a globális felmelegedés miatt január-februárban a szokásosnál jóval magasabb volt a levegő hőmérséklete, ami akadályozta a jégképződést. Ezen felül a felerősödő délkeleti szél melegebb vizet kevert az Ohotszki-tenger vizeibe, ami korai olvadást okozott.

Vékony jégen táncolunk?

Elsőre nem is tűnik olyan rémisztőnek ez a jelenség, ám ha továbbra is folytatódik ez a tendencia, nyáron akár teljesen el is tűnhet a jégtakaró, ami félelmetes láncreakciót vált ki. Az összeomlás pedig itt van a küszöbön.

Becslések szerint akár 2027 nyarán eljöhet az első olyan év, amikor a Jeges-tengerről teljesen eltűnik a jég.

Számítógépekkel szimulálták, hogy mikor jöhet el ez az év, korábbi mérések szerint úgy nyolc-kilenc évet kell várni. Azonban a 300 szimulációból 9 azt sugallta, hogy már jövőre eljöhet az első jégmentes év, függetlenül attól, hogy képesek vagyunk-e csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a globális felmelegedést.