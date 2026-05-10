2026. máj. 10., vasárnap

Jet skivel gázolt el egy hatalmas bálnát a férfi: VIDEÓN a baleset

Klusovszki Kíra
2026.05.10.
A kanadai öböl nyugalma egyetlen másodperc alatt egy brutális baleset helyszínévé változott egy megdöbbentő karambol miatt. A gyanútlanul táplálkozó emlősnek esélye sem volt a száguldozó jet ski vezetővel szemben.

Megdöbbentő becsapódásnak lehettek szemtanúi a Siwash Rock mellett sétáló turisták, miután egy száguldó jet skis férfi egy hatalmas, szürke bálnának ütközött. A brutális karambol a part mentén sétáló embereket is meglepte, akik rögtön elkezdték videózni az esetet. Bár a tengeri emlősökre vonatkozó szabályozás leszögezi, hogy a hajóknak és egyéb vízi járműveknek legalább 100 méteres távolságot kell tartania a bálnáktól, mégis a hatalmas sebességnek köszönhetően szinte pillanatok alatt hajtott át a férfi  a nagytestű emlősön, fittyet hányva minden erre vonatkozó korlátozásra. 

A szürke bálna épp levegőért emelkedik a felszínre, védtelenné válva a jet ski vezetőkkel szemben.
 A szürke bálnáknak muszáj időről-időre a felszínre emelkedniük friss levegőért, ám ilyenkor védtelenné válnak a nagy sebességgel száguldó, figyelmetlen hajó, vagy jet ski vezetőkkel szemben.
  • Egy figyelmetlen sofőr egy hatalmas vízi állattal ütközött a tengerben.
  • Az arra sétálók videón is rögzítették a történteket, amit az internet gyorsan felkapott. 
  • A balesetet okozó férfit súlyos sérülésekkel szállították a kórházba. 
  • Egy tengeri emlősökért felelős szakértői csapat a bálna állapotát is felmérte. 

A jet ski vezetője sem úszta meg

Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a hatalmas tengeri emlős mindössze néhány pillanattal azelőtt fújta a vízsugarat a felszínre, hogy a jet ski vezetője nagy sebességgel áthaladt volna rajta. A sofőr ezután magasan a levegőbe emelkedett, mintha csak egy bukkanón gázolt volna át, majd az állattal együtt egyszerre zuhantak vissza a vízbe. 

A becsapódást követő hatalmas csobbanás ereje végül lerepítette a járműről a férfit, aki így szinte tehetetlenül repült tovább a távolba.

 Az érkezés utáni sokk és az ütések miatt a sofőr már nem tudott visszakapaszkodni, és egyre messzebb sodródott a tengerben a magára maradt vízi járműtől. A hatóságok később azt is megerősítették, hogy végül a mentőegységeknek kellett kihúzniuk a bajbajutott férfit, akit súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba. Az esetről készült videó futótűzként haladt át a közösségi médián. Egyes kommentelők a férfi és a bálna egészségügyi állapotáról érdeklődtek, míg mások felmentik a vezetőt a bűnösség alól. 

Ez nem az illető hibája, szó szerint nem volt ideje reagálni. Legalábbis a videón ez látszik.

 – írta az egyik hozzászóló. 

Hetek óta figyelték az állatot

A balesetben érintett tengeri emlős már az elmúlt héten is nagy figyelmet kapott, mivel napokon át a part közelében, az English Bay környékén táplálkozott. A történtek után a minisztérium tengeri emlősökért felelős koordinátora és szakértői csapata kedden a helyszínre ment, hogy megvizsgálják az állatot. 

Nem láttunk sérüléseket, és az állat normálisan viselkedett, illetve táplálkozott

– erősítette meg a csoport. Másnap azonban már nem sikerült az emlős nyomára bukkanniuk, hiszen – a minisztérium közlése alapján – a bálna feltehetően nyugat felé folytatta útját a nyílt víz irányába. 

Mivel a szakértők nem láttak konkrét külsérelmi nyomot az állaton, egyelőre nem emeltek vádat a jet ski vezetője ellen, de a hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és a szabályszegés mértékét.

A becsapódás pillanatáról felvétel is készült, íme a videó a balesetről:

@vancityevents2026 #whale#stanleypark#vancouver#jetski#fyp ♬ original sound - vancityevents2026

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
