Jet skivel gázolt el egy hatalmas bálnát a férfi: VIDEÓN a baleset

Megdöbbentő becsapódásnak lehettek szemtanúi a Siwash Rock mellett sétáló turisták, miután egy száguldó jet skis férfi egy hatalmas, szürke bálnának ütközött. A brutális karambol a part mentén sétáló embereket is meglepte, akik rögtön elkezdték videózni az esetet. Bár a tengeri emlősökre vonatkozó szabályozás leszögezi, hogy a hajóknak és egyéb vízi járműveknek legalább 100 méteres távolságot kell tartania a bálnáktól, mégis a hatalmas sebességnek köszönhetően szinte pillanatok alatt hajtott át a férfi a nagytestű emlősön, fittyet hányva minden erre vonatkozó korlátozásra.
A jet ski vezetője sem úszta meg
Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a hatalmas tengeri emlős mindössze néhány pillanattal azelőtt fújta a vízsugarat a felszínre, hogy a jet ski vezetője nagy sebességgel áthaladt volna rajta. A sofőr ezután magasan a levegőbe emelkedett, mintha csak egy bukkanón gázolt volna át, majd az állattal együtt egyszerre zuhantak vissza a vízbe.
A becsapódást követő hatalmas csobbanás ereje végül lerepítette a járműről a férfit, aki így szinte tehetetlenül repült tovább a távolba.
Az érkezés utáni sokk és az ütések miatt a sofőr már nem tudott visszakapaszkodni, és egyre messzebb sodródott a tengerben a magára maradt vízi járműtől. A hatóságok később azt is megerősítették, hogy végül a mentőegységeknek kellett kihúzniuk a bajbajutott férfit, akit súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba. Az esetről készült videó futótűzként haladt át a közösségi médián. Egyes kommentelők a férfi és a bálna egészségügyi állapotáról érdeklődtek, míg mások felmentik a vezetőt a bűnösség alól.
Ez nem az illető hibája, szó szerint nem volt ideje reagálni. Legalábbis a videón ez látszik.
– írta az egyik hozzászóló.
Hetek óta figyelték az állatot
A balesetben érintett tengeri emlős már az elmúlt héten is nagy figyelmet kapott, mivel napokon át a part közelében, az English Bay környékén táplálkozott. A történtek után a minisztérium tengeri emlősökért felelős koordinátora és szakértői csapata kedden a helyszínre ment, hogy megvizsgálják az állatot.
Nem láttunk sérüléseket, és az állat normálisan viselkedett, illetve táplálkozott
– erősítette meg a csoport. Másnap azonban már nem sikerült az emlős nyomára bukkanniuk, hiszen – a minisztérium közlése alapján – a bálna feltehetően nyugat felé folytatta útját a nyílt víz irányába.
Mivel a szakértők nem láttak konkrét külsérelmi nyomot az állaton, egyelőre nem emeltek vádat a jet ski vezetője ellen, de a hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és a szabályszegés mértékét.
A becsapódás pillanatáról felvétel is készült, íme a videó a balesetről:
