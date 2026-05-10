Jet skivel gázolt el egy hatalmas bálnát a férfi: VIDEÓN a baleset

Megdöbbentő becsapódásnak lehettek szemtanúi a Siwash Rock mellett sétáló turisták, miután egy száguldó jet skis férfi egy hatalmas, szürke bálnának ütközött. A brutális karambol a part mentén sétáló embereket is meglepte, akik rögtön elkezdték videózni az esetet. Bár a tengeri emlősökre vonatkozó szabályozás leszögezi, hogy a hajóknak és egyéb vízi járműveknek legalább 100 méteres távolságot kell tartania a bálnáktól, mégis a hatalmas sebességnek köszönhetően szinte pillanatok alatt hajtott át a férfi a nagytestű emlősön, fittyet hányva minden erre vonatkozó korlátozásra.

A szürke bálnáknak muszáj időről-időre a felszínre emelkedniük friss levegőért, ám ilyenkor védtelenné válnak a nagy sebességgel száguldó, figyelmetlen hajó, vagy jet ski vezetőkkel szemben.

Forrás: Shutterstock

Egy figyelmetlen sofőr egy hatalmas vízi állattal ütközött a tengerben.

Az arra sétálók videón is rögzítették a történteket, amit az internet gyorsan felkapott.

A balesetet okozó férfit súlyos sérülésekkel szállították a kórházba.

Egy tengeri emlősökért felelős szakértői csapat a bálna állapotát is felmérte.

A jet ski vezetője sem úszta meg

Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a hatalmas tengeri emlős mindössze néhány pillanattal azelőtt fújta a vízsugarat a felszínre, hogy a jet ski vezetője nagy sebességgel áthaladt volna rajta. A sofőr ezután magasan a levegőbe emelkedett, mintha csak egy bukkanón gázolt volna át, majd az állattal együtt egyszerre zuhantak vissza a vízbe.

A becsapódást követő hatalmas csobbanás ereje végül lerepítette a járműről a férfit, aki így szinte tehetetlenül repült tovább a távolba.

Az érkezés utáni sokk és az ütések miatt a sofőr már nem tudott visszakapaszkodni, és egyre messzebb sodródott a tengerben a magára maradt vízi járműtől. A hatóságok később azt is megerősítették, hogy végül a mentőegységeknek kellett kihúzniuk a bajbajutott férfit, akit súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba. Az esetről készült videó futótűzként haladt át a közösségi médián. Egyes kommentelők a férfi és a bálna egészségügyi állapotáról érdeklődtek, míg mások felmentik a vezetőt a bűnösség alól.

Ez nem az illető hibája, szó szerint nem volt ideje reagálni. Legalábbis a videón ez látszik.

– írta az egyik hozzászóló.