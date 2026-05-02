Sikeres mentés: visszaengedték Timmyt, a fiatal bálnát az Északi-tengerbe

Szombaton visszanyerte szabadságát az a fiatal púposbálna, amely hetekig rekedt meg a német partok sekély vizeiben. A Timmy néven ismertté vált állatot a mentőcsapatok egy vízzel feltöltött uszály segítségével juttatták el a nyíltabb tengerrészre, majd az Északi-tengerben engedték vissza.

Ma reggel szabadon engedték Timmyt, a púposbálnát.

Mi is nyomon követtük Timmy sorsát. Jens Schwark, az akció egyik résztvevője elmondta: a bálnát reggel kilenc óra körül bocsátották szabadon. A mentőkonvoj ekkor a Skagerrak-szoros térségében tartózkodott, mintegy 70 kilométerre Skagentől, Dánia legészakibb településétől.

A körülbelül 12 méter hosszú és nagyjából 12 tonnás állat többször is zátonyra futott az elmúlt hetekben a német partok mentén. Végül önkénteseknek sikerült biztonságosan az uszályra terelniük, így megkezdődhetett a mentési művelet.

A szakemberek becslése szerint a bálna 4–6 éves lehet. Először március 3-án bukkant fel Wismar kikötőjénél, később pedig nyugatabbra, Schleswig-Holstein tartomány egyik tengerparti üdülőhelyénél, Timmendorfer Strandnál észlelték – írja a NY Times.

A mentésben részt vevők bíznak abban, hogy az állat a mélyebb vizekben képes lesz tájékozódni, és visszatalál természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba.

Heves vitákat váltott ki a púposbálna sorsa

A szakértők egy része szerint a bálna azért húzódhatott a sekélyebb vizekbe, mert legyengült, és pihenésre volt szüksége, ugyanakkor a mentésben részt vevő állatorvosok alkalmasnak találták a szállításra. A dpa beszámolója alapján a szabadon engedés előtt GPS-jeladót is rögzítettek rá, hogy nyomon követhessék további útját.

Továbbra sem tisztázott, miért tévedt a Balti-tengerbe, messze az Atlanti-óceánban fekvő természetes élőhelyétől; egyes feltételezések szerint egy heringraj követése vagy a vándorlás során veszthette el a tájékozódását. Az állat többször is sekély vízben rekedt, láthatóan rossz állapotban volt: szabálytalanul lélegzett, és gyakran napokig alig mozdult. Ráadásul súlyos bőrproblémák is kialakultak nála, amelyeket a Balti-tenger alacsony sótartalmával hoztak összefüggésbe, ezért a mentők több kilogrammnyi cinkkenőccsel kezelték.