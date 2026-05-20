Ezen a 3 hibán úszik el a forgalmi vizsga – Azonnali bukást jelentenek

Forgalmi vizsga előtt állsz vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat? Egy tapasztalt autóoktató most lerántotta a leplet arról a három kritikus hibáról, amelyek felett a legtöbb tanuló átsiklik, pedig azonnali bukást jelenthetnek a jogosítvány megszerzésekor. Nézd meg, melyek ezek a tipikus bakik, hogy te biztosan ne kövesd el őket.

A stoptáblánál való kötelező megállás elmulasztása olyan súlyos szabálysértés, amely miatt azonnal elúszhat a vágyott jogosítvány.

Könnyen kockáztathatod a jogosítványt

A forgalmi vizsga az egyik legstresszesebb élmény lehet bárki életében, így teljesen érthető, ha a nagy nyomás alatt becsúszik néhány kisebb hiba.

Az olyan apróságok, hogy túl sokat vársz egy kereszteződésnél, vagy nem nézed meg mindhárom tükröt, önmagukban még nem jelentenek automatikus bukást. Vannak azonban olyan súlyos bűnök is, amelyek miatt azonnal kockára teheted a még meg sem szerzett jogosítvány esélyét, és kezdheted a vezetés órákat elölről.

Egy tapasztalt oktató most lerántotta a leplet arról a három hibáról, ami garantáltan azonnali bukással jár. A Nyugat-Midlandsben dolgozó független szakember, David Thomas egy TikTok-videóban gyűjtötte össze a leggyakoribb buktatókat, hogy ezen a nyáron már senkinek se kelljen buszoznia vagy fuvart kérnie a barátaitól.

3 hiba, amit nem érdemes elkövetned

Miközben a legtöbb tanuló a párhuzamos parkolástól vagy a kuplung kezelésétől retteg, a legnagyobb hibákat egészen más helyzetekben követik el a forgalmi vizsga közben. Most mutatjuk, melyik az a három kritikus baki, amire az oktató szerint a leginkább figyelned kell:

Túl lassú vezetés

Sokan azt gondolják, hogy ha csigatempóban közlekednek, akkor maximálisan biztonságosak, és a vizsgabiztos is értékeli majd az óvatosságot. Ez azonban óriási tévedés!

Ha indokolatlanul lassan mész az utcákon, és túl bizonytalan vagy a kereszteződéseknél vagy a körforgalmaknál, akkor feltartod a forgalmat, ezzel pedig azonnali bukást kockáztatsz.

Az oktató szerint a túl lassú vezetés éppen olyan veszélyes lehet, mint a száguldozás.

Közlekedési táblák és útburkolati jelek figyelmen kívül hagyása

Ha nem reagálsz megfelelően a sebességkorlátozásokra, vagy figyelmen kívül hagyod az éles kanyarra figyelmeztető jelzéseket, biztosan elbukod a vizsgát. A közlekedési táblák és az útburkolati felfestések ugyanis nem dísznek vannak ott: éppen azért helyezték el őket, hogy segítsenek neked vezetés közben. Pontosan mutatják, merre és hogyan kell haladnod, vagy éppen hová tilos behajtanod. Ha odafigyelsz a közúti jelzésekre, garantáltan sikeres lesz a vizsga.

Túl szűk helyen, túl nagy sebességgel haladsz

David Thomas a TikTokon közzétett videójában megosztott egy zseniális szabályt, amit ő maga talált ki a tanulóinak:

Kevesebb hely, kisebb tempó.

Ez azt jelenti, hogy ha egy keskeny, szűk utcán vagy parkoló autók mellett haladsz át, kötelező visszavenned a sebességből, ha pedig egy kaotikus szituációt látsz magad előtt az úton, soha ne hajts bele lendületből, inkább tegyél egy kisebb kerülőt, mert abban a pillanatban, hogy közelebb mész, már te magad is a káosz részévé válsz.