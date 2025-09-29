Katie Nicholl királyi szakértő, a Kate: The Future Queen című életrajzi könyv szerzője a Mirrornak mesélt arról, hogyan változik meg a Katalin hercegné viselkedése, amikor kikapcsolják körülötte a kamerákat vagy megszűnik a fényképezők kattogása. A legnagyobb különbség abban van, ahogy Vilmos herceghez viszonyul.
„Sokszor láttam őket együtt, és amikor nincs ott a sajtó, Kate sokszor átkarolja a férje derekát, vagy Vilmos teszi ugyanezt. Nagyon szeretetteljesek egynással” – mondta Nicholl.
A hercegi pár eleinte visszafogottabb volt a nyilvánosság előtt, ám az évek során egyre magabiztosabban mutatták ki az egymás iránti érzett szeretetüket. Bár sosem voltak annyira nyíltak, mint Harry herceg és Meghan Markle – akiket szinte mindig kézen fogva, ölelkezdve látunk –, Vilmos és Katalin is egyre gyakrabban engednek meg maguknak kisebb, szeretetteljes gesztusokat a nyilvánosság előtt.
Tavaly például, amikor Katalin hercegné kemoterápiás kezelése véget ért, egy családi videót osztottak meg, amely Norfolkban, nyári pihenésük idején készült. A felvételen nem csupán három gyermekükkel láthattuk őket önfeledten játszani, de egymás iránt érzett szerelmüket is kifejezték: ölelték egymást, sőt egy puszi is elcsattant – ami ritkaságnak számít a visszafogott királyi családtagok életébem.
Nicholl szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolata erősebb, mint valaha, és a leendő királyi pár nemcsak hivatalos szerepekben alkot szoros egységet, hanem a magánéletük is tökéletesen rendben van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.