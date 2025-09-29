Katie Nicholl királyi szakértő, a Kate: The Future Queen című életrajzi könyv szerzője a Mirrornak mesélt arról, hogyan változik meg a Katalin hercegné viselkedése, amikor kikapcsolják körülötte a kamerákat vagy megszűnik a fényképezők kattogása. A legnagyobb különbség abban van, ahogy Vilmos herceghez viszonyul.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg másképp viselkednek, ha nem forognak a kamerák

„Sokszor láttam őket együtt, és amikor nincs ott a sajtó, Kate sokszor átkarolja a férje derekát, vagy Vilmos teszi ugyanezt. Nagyon szeretetteljesek egynással” – mondta Nicholl.

A hercegi pár eleinte visszafogottabb volt a nyilvánosság előtt, ám az évek során egyre magabiztosabban mutatták ki az egymás iránti érzett szeretetüket. Bár sosem voltak annyira nyíltak, mint Harry herceg és Meghan Markle – akiket szinte mindig kézen fogva, ölelkezdve látunk –, Vilmos és Katalin is egyre gyakrabban engednek meg maguknak kisebb, szeretetteljes gesztusokat a nyilvánosság előtt.

Tavaly például, amikor Katalin hercegné kemoterápiás kezelése véget ért, egy családi videót osztottak meg, amely Norfolkban, nyári pihenésük idején készült. A felvételen nem csupán három gyermekükkel láthattuk őket önfeledten játszani, de egymás iránt érzett szerelmüket is kifejezték: ölelték egymást, sőt egy puszi is elcsattant – ami ritkaságnak számít a visszafogott királyi családtagok életébem.

Nicholl szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolata erősebb, mint valaha, és a leendő királyi pár nemcsak hivatalos szerepekben alkot szoros egységet, hanem a magánéletük is tökéletesen rendben van.