Katalin hercegné már évekkel ezelőtt határozott döntést hozott a bukott András herceg kapcsán – legalábbis ezt állítja Christopher Andersen királyi életrajzíró. A szerző szerint a walesi hercegné volt az első magas rangú brit királyi családtag, aki teljesen elhatárolódott Andrástól a Jeffrey Epstein-botrány kirobbanása után.

A Page Sixnek adott interjújában Andersen arról beszélt, hogy Katalin hercegné tudatosan kerülte férje nagybátyját a családi eseményeken és ünnepeken is, mivel egyre nagyobb aggodalom övezte András herceg megítélését és annak lehetséges hatását a monarchiára. A királyi szakértő új könyve apropóján nyilatkozott a témáról. Szerinte a hercegné volt az első, aki egyértelműen hátat fordított Andrásnak.

„Ő volt az első királyi családtag, aki teljesen elvágta vele a kapcsolatot”

– fogalmazott Andersen.

A szerző azt is állítja, hogy Katalin hercegné nem engedte, hogy András herceg részt vegyen a Westminster-apátságban megrendezett hagyományos karácsonyi koncertjén. Állítása szerint András közvetítőkön keresztül próbálta elérni, hogy egy oldalsó bejáraton keresztül, a nyilvánosság kizárásával jelen lehessen az eseményen. A válasz azonban Andersen szerint egyértelmű nem volt.

Katalin a monarchia jövőjét próbálja védeni

A téma azért került ismét előtérbe, mert a brit királyi család továbbra is érzékeny időszakot él át. III. Károly király rákkezelése mellett a monarchia jövője is egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azért, mert a közvélemény egy modernizáltabb és botrányoktól mentesebb királyi családot vár.

Ebben a folyamatban Vilmos herceg és Katalin hercegné szerepe folyamatosan erősödik. A walesi hercegné az elmúlt időszakban fokozatosan tért vissza a nyilvános szereplésekhez saját rákkezelése után, miközben továbbra is a királyi család egyik legnépszerűbb tagjának számít. Christopher Andersen szerint Katalin hozzáállása András herceghez egyértelműen azt mutatja, hogy a monarchia jövőjét próbálja védeni.

„Katalin előre tekint. Egy jövőbeli uralkodó feleségeként gondolkodik”

– mondta a szerző.