Katalin hercegné már évekkel ezelőtt határozott döntést hozott a bukott András herceg kapcsán – legalábbis ezt állítja Christopher Andersen királyi életrajzíró. A szerző szerint a walesi hercegné volt az első magas rangú brit királyi családtag, aki teljesen elhatárolódott Andrástól a Jeffrey Epstein-botrány kirobbanása után.
A Page Sixnek adott interjújában Andersen arról beszélt, hogy Katalin hercegné tudatosan kerülte férje nagybátyját a családi eseményeken és ünnepeken is, mivel egyre nagyobb aggodalom övezte András herceg megítélését és annak lehetséges hatását a monarchiára. A királyi szakértő új könyve apropóján nyilatkozott a témáról. Szerinte a hercegné volt az első, aki egyértelműen hátat fordított Andrásnak.
„Ő volt az első királyi családtag, aki teljesen elvágta vele a kapcsolatot”
– fogalmazott Andersen.
A szerző azt is állítja, hogy Katalin hercegné nem engedte, hogy András herceg részt vegyen a Westminster-apátságban megrendezett hagyományos karácsonyi koncertjén. Állítása szerint András közvetítőkön keresztül próbálta elérni, hogy egy oldalsó bejáraton keresztül, a nyilvánosság kizárásával jelen lehessen az eseményen. A válasz azonban Andersen szerint egyértelmű nem volt.
Katalin a monarchia jövőjét próbálja védeni
A téma azért került ismét előtérbe, mert a brit királyi család továbbra is érzékeny időszakot él át. III. Károly király rákkezelése mellett a monarchia jövője is egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azért, mert a közvélemény egy modernizáltabb és botrányoktól mentesebb királyi családot vár.
Ebben a folyamatban Vilmos herceg és Katalin hercegné szerepe folyamatosan erősödik. A walesi hercegné az elmúlt időszakban fokozatosan tért vissza a nyilvános szereplésekhez saját rákkezelése után, miközben továbbra is a királyi család egyik legnépszerűbb tagjának számít. Christopher Andersen szerint Katalin hozzáállása András herceghez egyértelműen azt mutatja, hogy a monarchia jövőjét próbálja védeni.
„Katalin előre tekint. Egy jövőbeli uralkodó feleségeként gondolkodik”
– mondta a szerző.
Az Epstein-botrány teljesen átírta András herceg megítélését
András herceg – aki ma már hivatalosan Andrew Mountbatten-Windsor néven szerepel, miután megfosztották királyi címeitől – évek óta a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt áll a botrányok középpontjában. A herceget Virginia Giuffre vádolta meg azzal, hogy fiatalkorában szexuálisan bántalmazta őt, miközben Epstein emberkereskedelmi hálózatának áldozata volt.
András herceg mindvégig tagadta a vádakat, később azonban többmillió fontos peren kívüli megállapodást kötött Giuffre-rel, anélkül, hogy elismerte volna felelősségét. Virginia Giuffre 2025-ben, 41 éves korában halt meg öngyilkosság következtében.
Andersen azt is állítja, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné egyaránt nyomást gyakoroltak III. Károly királyra annak érdekében, hogy András herceget teljesen megfosszák a megmaradt királyi státuszától, így próbálva megóvni a monarchiát a további károktól.
