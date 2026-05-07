Igazságtalan okból rúgták ki állásából a texasi könyvtári macskát − Kollégái aláírásgyűjtésbe fogtak

Az egerek pánikszerűen kiköltöztek az intézményből, Browser pedig elfoglalta helyét a könyvespolcok tetején vagy az olvasók ölében. Az évek során a könyvtári macska türelmesen hallgatta a gyerekek történeteit és szakértő módon feküdt rá pontosan azokra a kiadványokra és kötetekre, amiket mások épp olvasni akartak.

Browser, a könyvtári macska a gyerekeket is olvasásra buzdította.

Forrás: Profimedia

Browser, a könyvtári macska kálváriája Egérvadászból irodalmi tanácsadó.

Jelenléte családiasabbá tette az intézményt.

Bár az egereket elűzte, valódi hivatását a könyvek és az emberek közötti „híd” szerepében találta meg.

Hat évnyi felhőtlen dorombolás után, 2016-ban, nehéz periódus következett Browser életében.

A helyi városi tanács egyik alattomos tagja indítványozta a könyvtári macska kilakoltatását, arra hivatkozva, hogy középületben nincs helye állatnak.

Na meg, hogy zavarja az allergiás olvasókat. Pletykák szerint azonban az igazi ok nem volt más, mint hogy Browser csípte a kutyagazdik szemét, ebek számára a könyvtárban való tartózkodás ugyanis tilos volt.

Nemzetközi cicaharc aláírásgyűjtéssel

A cirmos bundás ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt, és nem csak a nemzetközi macskanapok miatt. A texasi polgármester postafiókját több mint 1500 e-mail árasztotta el, amelyekben követelték, hogy akadályozza meg Browser kirúgását.

A cirmost ennek ellenére mégis menesztették, ami olaj volt a tűzre.

A dolog aláírásgyűjtésbe torkollott: több mint 12 000 ember követelte a könyvtári macska visszahelyezését, és ez már a tanácstagok szemét is felnyitotta. Végül a cirmos egyhangú beleegyezéssel visszakapta az állását, és megkapta az Örökös Könyvtári Macska címet is.

A polgármester beismerte, hogy nem mérték fel, hogy Browser nem egy átlagos könyvtári macska, hanem egy egész közösség összetartója, szíve-lelke. Ráadásul köztudott, hogy a macskák képesek megállítani az emberek szellemi hanyatlását. Browser 15 évnyi szolgálat után, 2025. szeptember 3-án távozott az örök vadászmezőkre. Méltó utódját azóta is keresik, de egyelőre semmit nem tudni a casting eredményéről.

Sajnos, nem ez az első eset, hogy egy négylábút meghurcolnak. Az olaszországi Montagnana városában élt Toldo, a cirmos története is megrázó, de szerencsére ez is happy enddel zárult. Gazdája 2011-es halálát követően Toldo minden nap apró ajándékokat – leveleket, gallyakat, műanyag poharakat – vitt a sírjára. A kedves és megható gesztus bejárta a világsajtót, de a helyi temetőgondnokok nem láttak ebben semmiféle romantikát. Azzal vádolták a cicát, hogy beszennyezi a sírt, és többször megpróbálták elzavarni a temetőből. A macskapárti helyiek fellázadtak és kiharcolták, hogy a cica továbbra is békében róhassa le tiszteletét szeretett gazdája előtt.

