Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtély

Sokkoló bejelentést tett Madeleine McCann ügyében egy nyomozó: a szülőket is hibáztatja

rejtély Madeleine McCann eltűnése Madeleine McCann
A kislány nem sokkal a negyedik születésnapja előtt, 19 éve 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából. Hogy mi történhetett pontosan Madeleine McCann-nel, azt azóta sem tudjuk, bár rengeteg elmélet látott napvilágot.

Mike Neville már nyugdíjban évő londoni nyomozó szerint minimális az esélye annak, hogy élve találják meg Madeleine McCannt, ugyanis a modern digitális világban már lenne nyoma annak, ha életben van. A felügyelő szerint a kislány szülei is többször rossz döntést hoztak és nem ragadtak meg mindne lehetőséget, amit felajánlottak nekik. 

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából.
 Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából.
Forrás: Getty Images

Madeleine McCann szülei többször elutasították Neville segítségét

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, ahol kétéves ikertestvéreivel aludt, miközben szülei, Kate és Gerry McCann egy közeli étteremben vacsoráztak. Az ügyet azóta sem zárták le, Neville szerint pedig a technológia jelenlegi fejlettsége mellett már felbukkant volna valahol, ad absurdum akár egy szelfi hátterében, Maddie. Neville ugyanakkor a szülőket sem érti, és azt állítja, hogy többször felajánlotta segítségét – többek között mesterséges intelligencia alapú módszerek alkalmazását –, ám választ nem kapott. „Soha nem válaszoltak, és szerintem ez egy kicsit furcsa” – idézi a RadarOnline. .„Nem is értem. Ha a lányom eltűnne, és valaki azt írná nekem, hogy »álomszakértő vagyok«, azt mondanám: »Lásd neki azonnal. Mondd el, mit jelentenek ezek az álmok!«. Majd hangsúlyozta: „A legőrültebb ötletet sem kell elvetni. Ha a gyerekem eltűnt volna, meghallgattam volna a legőrültebb ötleteket is, bármit”  – magyarázta, érzékeltetve azt, hogy egy ilyen helyzetben az emberek a legirracionálisabb ötletekre se mondanak nemet. 

7 vad elmélet Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban: valószínű sosem derül ki az igazság

Tizenhét évvel az eltűnése után újabb nyomozás indult a portugáliai Praia da Luz közelében, de komolyabb bizonyítékokat továbbra sem találtak. Nem tudni, a hatóság ezt követően merre indul el. Madeleine McCann eltűnéséről a közel két évtized alatt számos teória született, de az igazság még mindig nem derült ki.

A nyomozást még mindig nem zárták le

Az esélyeket folyamatosan rontja az is, hogy a keresésre fordított költségvetés egyre kevesebb. A Metropolitan Police az ügyre szakosodott egysége a 2026/27-es időszakban mintegy 113 000 dollárból gazdálkodhat, szemben az előző évi 140 000 dollárral. A jelentések szerint az eltűnés kivizsgálása eddig körülbelül 18 millió dollárba került. Az Operation Grange néven ismert nyomozás jelenleg három rendőrtisztből és egy részmunkaidős munkatársból áll.

Christian Brückner szabadlábon

Időközben szabadon engedték a fő gyanúsítottat, Christian Brücknert, aki korábban hét évig börtönben volt egy 2005-ös, Praia da Luzban elkövetett nemi erőszakakért. Bár Brückner tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez, a hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, a legutóbb Jeffrey Epsteint is kapcsolatba hozták a bűnténnyel

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ezek az intelligens nők kedvenc frizurái – A tiéd köztük van?

A magas IQ-jú emberek álatlában tudatosan választanak frizurát.

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

„A legjobb barátnőm férjébe szerettem bele – Hónapokig titkoltam, aztán minden kiderült”

Lisa és Jemma többek voltak, mint barátnők, szinte testvérek. Ám amikor a fények kialudtak a buliban, elcsattant az a csók, ami két párkapcsolatot döntött romba. Ami ezután következett, arra senki nem számított.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu