Sokkoló bejelentést tett Madeleine McCann ügyében egy nyomozó: a szülőket is hibáztatja

Mike Neville már nyugdíjban évő londoni nyomozó szerint minimális az esélye annak, hogy élve találják meg Madeleine McCannt, ugyanis a modern digitális világban már lenne nyoma annak, ha életben van. A felügyelő szerint a kislány szülei is többször rossz döntést hoztak és nem ragadtak meg mindne lehetőséget, amit felajánlottak nekik.

Madeleine McCann szülei többször elutasították Neville segítségét

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, ahol kétéves ikertestvéreivel aludt, miközben szülei, Kate és Gerry McCann egy közeli étteremben vacsoráztak. Az ügyet azóta sem zárták le, Neville szerint pedig a technológia jelenlegi fejlettsége mellett már felbukkant volna valahol, ad absurdum akár egy szelfi hátterében, Maddie. Neville ugyanakkor a szülőket sem érti, és azt állítja, hogy többször felajánlotta segítségét – többek között mesterséges intelligencia alapú módszerek alkalmazását –, ám választ nem kapott. „Soha nem válaszoltak, és szerintem ez egy kicsit furcsa” – idézi a RadarOnline. .„Nem is értem. Ha a lányom eltűnne, és valaki azt írná nekem, hogy »álomszakértő vagyok«, azt mondanám: »Lásd neki azonnal. Mondd el, mit jelentenek ezek az álmok!«. Majd hangsúlyozta: „A legőrültebb ötletet sem kell elvetni. Ha a gyerekem eltűnt volna, meghallgattam volna a legőrültebb ötleteket is, bármit” – magyarázta, érzékeltetve azt, hogy egy ilyen helyzetben az emberek a legirracionálisabb ötletekre se mondanak nemet.