Sokkoló bejelentést tett Madeleine McCann ügyében egy nyomozó: a szülőket is hibáztatja

Mike Neville már nyugdíjban évő londoni nyomozó szerint minimális az esélye annak, hogy élve találják meg Madeleine McCannt, ugyanis a modern digitális világban már lenne nyoma annak, ha életben van. A felügyelő szerint a kislány szülei is többször rossz döntést hoztak és nem ragadtak meg mindne lehetőséget, amit felajánlottak nekik.
Madeleine McCann szülei többször elutasították Neville segítségét
Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, ahol kétéves ikertestvéreivel aludt, miközben szülei, Kate és Gerry McCann egy közeli étteremben vacsoráztak. Az ügyet azóta sem zárták le, Neville szerint pedig a technológia jelenlegi fejlettsége mellett már felbukkant volna valahol, ad absurdum akár egy szelfi hátterében, Maddie. Neville ugyanakkor a szülőket sem érti, és azt állítja, hogy többször felajánlotta segítségét – többek között mesterséges intelligencia alapú módszerek alkalmazását –, ám választ nem kapott. „Soha nem válaszoltak, és szerintem ez egy kicsit furcsa” – idézi a RadarOnline. .„Nem is értem. Ha a lányom eltűnne, és valaki azt írná nekem, hogy »álomszakértő vagyok«, azt mondanám: »Lásd neki azonnal. Mondd el, mit jelentenek ezek az álmok!«. Majd hangsúlyozta: „A legőrültebb ötletet sem kell elvetni. Ha a gyerekem eltűnt volna, meghallgattam volna a legőrültebb ötleteket is, bármit” – magyarázta, érzékeltetve azt, hogy egy ilyen helyzetben az emberek a legirracionálisabb ötletekre se mondanak nemet.
A nyomozást még mindig nem zárták le
Az esélyeket folyamatosan rontja az is, hogy a keresésre fordított költségvetés egyre kevesebb. A Metropolitan Police az ügyre szakosodott egysége a 2026/27-es időszakban mintegy 113 000 dollárból gazdálkodhat, szemben az előző évi 140 000 dollárral. A jelentések szerint az eltűnés kivizsgálása eddig körülbelül 18 millió dollárba került. Az Operation Grange néven ismert nyomozás jelenleg három rendőrtisztből és egy részmunkaidős munkatársból áll.
Christian Brückner szabadlábon
Időközben szabadon engedték a fő gyanúsítottat, Christian Brücknert, aki korábban hét évig börtönben volt egy 2005-ös, Praia da Luzban elkövetett nemi erőszakakért. Bár Brückner tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez, a hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, a legutóbb Jeffrey Epsteint is kapcsolatba hozták a bűnténnyel.
