Ma még tombol a nyár, de délután komoly viharok csaphatnak le: jégeső és 100 km/órás szél is jöhet

Az előrejelzés szerint elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyekhez viharos szél, jégeső és felhőszakadás is társulhat. A legerősebb zivatarok környezetében akár 90–100 km/órát meghaladó széllökésekre is számítani lehet. Változékony időjárásra számíthatunk.

Igazi nyári idővel indul a péntek, de délután több helyen is hirtelen megváltozhat az időjárás.

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Délután fordulhat igazán viharosra az időjárás

A péntek első felében még sokfelé napos, fátyolfelhős idő várható, és a délelőtti órákban viszonylag kicsi a zivatarok kialakulásának esélye. Ez azonban délután gyorsan megváltozhat: egyre több helyen válhat kedvezővé a légköri helyzet záporok és zivatarok kialakulásához.

A HungaroMet tájékoztatása szerint elsősorban a Dunántúlon pattanhatnak ki zivatarok, de kisebb eséllyel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is megjelenhetnek. A zivatarok várhatóan északkelet felé haladnak.

Akik hétvégi programot terveznek, érdemes figyelniük az aktuális riasztásokat, különösen a Dunántúlon. A zivatarok környezetében ugyanis 60–80 km/órás széllökések, jégeső és rövid idő alatt lehulló, intenzív csapadék is előfordulhat. A hevesebb cellák ennél jóval veszélyesebbek lehetnek: a 90–100 km/órát meghaladó széllökés, 2 centiméternél nagyobb jég és 10–30 milliméteres felhőszakadás sem kizárt.

A késő esti órákban várhatóan mérséklődik a zivatartevékenység, nyugat felől azonban újabb, gyengébb záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.

A hőség sem tűnik el egyik pillanatról a másikra

Miközben nyugaton már enyhül a forróság, az ország déli és délkeleti részén továbbra is kitart a meleg. Különösen a Dél-Alföldön maradhat magas a napi középhőmérséklet: nagyobb területen 27, helyenként akár 29 fok fölött alakulhat. Vagyis pénteken még bőven lesz részünk nyári melegben, de az időjárás már jóval változékonyabb arcát mutatja.

Szombaton már 25–33 fok, vasárnap pedig 25–32 fok közötti maximumokra lehet számítani, így a hétvége összességében továbbra is nyárias marad, csak a korábbi napokhoz képest valamivel mérsékeltebb hőmérsékletekkel.

Részletes előrejelzést itt olvashatsz.