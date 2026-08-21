Döbbenetes változáson mentek keresztül egykori kedvenc gyereksztárjaink − Akkor és most fotók

Mutatjuk, mennyit változtak az évek során a képernyő legnépszerűbb gyereksztárjai, akik között van, akire ma már rá sem lehet ismerni.

Döbbenetes változáson mentek keresztül egykori kedvenc gyereksztárjaink.

Forrás: KPA

Gyereksztárok, akik közül ma már többre rá se ismernél

Kedvenc gyereksztárjaink jócskán megváltoztak az évek során, Christina Riccin viszont egyszerűen nem fog az idő.

A Wednesday Addamsként világhírűvé vált színésznő 45 éves korára is megőrizte porcelánbőrét és titokzatos kisugárzását, amivel már gyerekként is mindenkit lenyűgözött.

Nicholas Houltnál viszont már egészen más a helyzet: a kerekarcú, kék sapkás kisfiúból, aki Hugh Grant oldalán tűnt fel az Egy fiúról-ban, mára egy 36 éves, magas és igazán sármos színész lett, aki a gyerekes báját egy igazán férfias megjelenésre cserélte.

De Jonathan Lipnickint is, szinte lehetetlen felismerni. A kisegér cuki, tüskés hajú kisfiújából mára egy 35 éves, izmos és tetovált férfi lett, aki ma már sokkal inkább sportos életmódjával, mint gyerekszerepeivel hívja fel magára a figyelmet.

Kieran Culkin is jócskán kinőtte már a szemüveges, ágybavizelős kisfiú szerepét a Reszkessetek, betörők!-ből.

Fullerből mára egy 43 éves, karizmatikus férfi lett, aki ma már inkább szívtipró, mint a család ügyefogyott kisöccse.

A legnagyobb átalakuláson talán Haley Joel Osment ment keresztül. A Hatodik érzék egykori gyereksztárja mára teljesen más külsőt öltött, így első pillantásra szinte senki sem mondaná meg, hogy ugyanarról az emberről van szó.

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