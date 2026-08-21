Döbbenetes változáson mentek keresztül egykori kedvenc gyereksztárjaink − Akkor és most fotók

Mutatjuk, mennyit változtak az évek során a képernyő legnépszerűbb gyereksztárjai, akik között van, akire ma már rá sem lehet ismerni.
Gyereksztárok, akik közül ma már többre rá se ismernél
Kedvenc gyereksztárjaink jócskán megváltoztak az évek során, Christina Riccin viszont egyszerűen nem fog az idő.
A Wednesday Addamsként világhírűvé vált színésznő 45 éves korára is megőrizte porcelánbőrét és titokzatos kisugárzását, amivel már gyerekként is mindenkit lenyűgözött.
Nicholas Houltnál viszont már egészen más a helyzet: a kerekarcú, kék sapkás kisfiúból, aki Hugh Grant oldalán tűnt fel az Egy fiúról-ban, mára egy 36 éves, magas és igazán sármos színész lett, aki a gyerekes báját egy igazán férfias megjelenésre cserélte.
De Jonathan Lipnickint is, szinte lehetetlen felismerni. A kisegér cuki, tüskés hajú kisfiújából mára egy 35 éves, izmos és tetovált férfi lett, aki ma már sokkal inkább sportos életmódjával, mint gyerekszerepeivel hívja fel magára a figyelmet.
Kieran Culkin is jócskán kinőtte már a szemüveges, ágybavizelős kisfiú szerepét a Reszkessetek, betörők!-ből.
Fullerből mára egy 43 éves, karizmatikus férfi lett, aki ma már inkább szívtipró, mint a család ügyefogyott kisöccse.
A legnagyobb átalakuláson talán Haley Joel Osment ment keresztül. A Hatodik érzék egykori gyereksztárja mára teljesen más külsőt öltött, így első pillantásra szinte senki sem mondaná meg, hogy ugyanarról az emberről van szó.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: