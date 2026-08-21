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Hirtelen döntés mentette meg Kim Cattrall életét − A Szex és New York Samanthája egy kicsit sem hasonlít karakterére

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70 éves lett a Szex és New York Samanthája. Íme, néhány érdekesség Kim Cattrallról.

Nemcsak karaktere ikonikus Kim Cattrallnak, de élete is tele van egészen döbbenetes fordulatokkal.

Kim Cattrall kis híján kimaradt a Szex és New York sorozatból. 
Kim Cattrall kis híján kimaradt a Szex és New York sorozatból. 
Forrás: Northfofo

Kim Cattrall négyszer mondott nemet Samantha szerepére

Az ikonikus színésznő, Kim Cattrall, aki nemrégiben mondta ki a boldogító igent,  a 70. életévébe lépett. A háta mögött hagyott évtizedek azonban bőven tartogatnak meglepetést. Kim kis híján a Szex és New York sorozatból is kimaradt, ugyanis 1988-ban egy terrorakció miatt felrobbantották a Pan Am 103-as járatát, amin eredetileg ő is ott ült volna. Életét egy hirtelen döntés mentette meg: az utolsó utáni pillanatban mondta le a jegyét, csak azért, hogy Londonban maradhasson vásárolni.

Évekkel később viszont már ő maga mondott nemet,  négyszer utasította vissza a megkereséseket, mielőtt beadta volna a derekát. Bár karaktere alapból is a Szex és New Yorkot idézi, Kim mégsem rohant castingra, mikor felajánlották neki Samantha szerepét, akkor úgy gondolta, egy 40-es nő már nem lehet szexi, később belátta, hogy tévedett.  

Volt, amit már tényleg nem vállalt el

„Egy fantasztikus karaktert alkottam, amit imádtam, és rengeteg szeretetet tettem bele, és ha csak ezért emlékeznek rám, akkor az igazán rendben van” — árulta el a sztár, aki a sorozat mind a hat évadában eljátszotta Samanthát, és újra eljátszotta a szerepet a 2008-ban és 2010-ben megjelent Szex és New York című mozifilmeken is. Ám 2016-ban Kim Cattrall visszautasította a harmadik filmben felajánlott szerepét, mert nem tetszett neki Samantha története, aki a forgatókönyv szerint egy tinédzser fiúval szextingelt volna, majd az És egyszer csak... sorozatokban sem szerepelt, amit végül két évad után elkaszáltak

Népszerű alakításuk ellenére még a sorozatbeli barátnőivel sem lett igazán jóba a 10 éves korkülönbség ugyanis azonnal kiélezte a konfliktusokat. Amíg a kamerák előtt elválaszthatatlanok voltak, a forgatásokon kívül soha, egyetlen percre sem álltak szóba egymással.

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