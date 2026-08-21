Már nem trendi a vaskos fazon: ezek a cipők váltják őket 2026 őszén - Termékekkel, árakkal

Közeleg a szeptember, a szandálok és papucsok egyre gyakrabban maradnak a szekrényben. Itt az ideje megnézni, milyen cipőket viselhetünk helyettük 2026 őszén.
Ezt a 4 lapos cipőt hordjuk 2026 őszén:
Az ősz idén is több új cipőtrendet hoz. Négy lapos fazon különösen népszerű lesz 2026-ban, és néhány, az elmúlt szezonokban sokat látott modell veszít a vonzerejéből.
1. Bőr balerinacipő
A balerinacipő tavasszal és nyáron is az egyik legnagyobb cipőtrend volt, és ősszel sem tűnik el. Az elmúlt évben divatos, bájosabb, játékosabb modellek népszerűsége mára csökkent. 2026 őszén inkább a karakteresebb változatok kerülnek előtérbe, például a csatokkal vagy bordázott talppal készült darabok. A letisztult, egyszerű fazonok szintén jó választásnak számítanak, ráadásul időtállóbbak is. A nyár egyik legnagyobb trendje a hálós, áttetsző balerinacipőnek pedig leáldozott.
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2. Klasszikus loafer
A loafer szezonról szezonra visszatér, és 2026 őszén is meghatározó szerepe lesz. Idén a klasszikus penny- és bojtos loaferek kerülnek előtérbe. A megszokott fazonokat slingback vagy Mary Jane részletekkel teszik izgalmasabbá, így akár több aktuális trend is találkozhat egyetlen cipőben. Ha pedig ősszel már túl hűvös lenne mezítláb viselni a loafert, egy hangsúlyos zoknival éppúgy kombinálható, mint a balerinacipő. A vastag talpú, robusztus loafer már nem lesz divat.
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3. Slim sneaker
2026 őszének egyik új kedvence a vékony bőrből készült fűzős cipő. A fazon már a divatbemutatók kifutóin is megjelent, és lassan a közösségi médiát is meghódítja. Megjelenésében a balerinacipőre emlékeztet, a fűző azonban frissebbé és modernebbé teszi. Irodai öltözékekhez is jól illik, különösen azoknak lehet jó alternatíva, akik szeretnének egy kis változatosságot csempészni a loaferek és balerinacipők mellé.
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4. Retró sportcipő
Sportos, de finom vonalvezetésű, szinte tánccipőre emlékeztet, ráadásul könnyedén kombinálható: nem véletlen, hogy a divatrajongók ismét felfedezték maguknak a lapos, vintage hangulatú sportcipőket. Elegánsabb sziluettjük miatt szoknyához, nadrághoz és ruhához egyaránt passzolnak, így az őszi gardrób egyik legsokoldalúbb cipőjévé válhatnak. A vastag talpú, robusztus, futurisztikus hatású dad sneakereknek leáldozott.
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