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Már nem trendi a vaskos fazon: ezek a cipők váltják őket 2026 őszén - Termékekkel, árakkal

divat cipő ősz
Horváth Angéla
2026.08.21.
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A nyár még javában tart, a divatvilág azonban mindig egy szezonnal előrébb jár. Ha kíváncsi vagy, milyen cipők kerülnek ősszel a szandálok és papucsok helyére, jó helyen jársz: mutatjuk a legtrendibb lapos fazonokat.

Közeleg a szeptember, a szandálok és papucsok egyre gyakrabban maradnak a szekrényben. Itt az ideje megnézni, milyen cipőket viselhetünk helyettük 2026 őszén.

A robosztus cipők ideje lejárt, idén ősszel az finomabb vonalvezetésű darabok hódítanak
A robosztus cipők ideje lejárt, idén ősszel az finomabb vonalvezetésű darabok hódítanak

Ezt a 4 lapos cipőt hordjuk 2026 őszén:

Az ősz idén is több új cipőtrendet hoz. Négy lapos fazon különösen népszerű lesz 2026-ban, és néhány, az elmúlt szezonokban sokat látott modell veszít a vonzerejéből.

1. Bőr balerinacipő

A balerinacipő tavasszal és nyáron is az egyik legnagyobb cipőtrend volt, és ősszel sem tűnik el. Az elmúlt évben divatos, bájosabb, játékosabb modellek népszerűsége mára csökkent. 2026 őszén inkább a karakteresebb változatok kerülnek előtérbe, például a csatokkal vagy bordázott talppal készült darabok. A letisztult, egyszerű fazonok szintén jó választásnak számítanak, ráadásul időtállóbbak is. A nyár egyik legnagyobb trendje a hálós, áttetsző balerinacipőnek pedig leáldozott.

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Piros bőr balerina - Zara 16.995 Ft
Bőr balerina több színben - H&M/COS 40.000 Ft
Masnis bőr balerina - Mango 17.995 Ft
Fekete bőr balerina - Zalando/Wojas 22.990 Ft
Mary Jane balerina - Bonprix 8790 FT
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Őszi cipők 2026 - Bőr balerinák

 

2. Klasszikus loafer

A loafer szezonról szezonra visszatér, és 2026 őszén is meghatározó szerepe lesz. Idén a klasszikus penny- és bojtos loaferek kerülnek előtérbe. A megszokott fazonokat slingback vagy Mary Jane részletekkel teszik izgalmasabbá, így akár több aktuális trend is találkozhat egyetlen cipőben. Ha pedig ősszel már túl hűvös lenne mezítláb viselni a loafert, egy hangsúlyos zoknival éppúgy kombinálható, mint a balerinacipő. A vastag talpú, robusztus loafer már nem lesz divat.

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Kék csatos loafer - Bonprix 5499 Ft
Csatos loafer - Mango / Zalando 11.099 Ft
Lakk loafer - Next / Zalando 20.500 Ft
Ráncolt mokaszin - Zara 12.995 Ft
Barna bőr loafer - H&M 27.995 Ft
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Őszi cipők 2026 - Klasszikus loaferek

 

3. Slim sneaker

2026 őszének egyik új kedvence a vékony bőrből készült fűzős cipő. A fazon már a divatbemutatók kifutóin is megjelent, és lassan a közösségi médiát is meghódítja. Megjelenésében a balerinacipőre emlékeztet, a fűző azonban frissebbé és modernebbé teszi. Irodai öltözékekhez is jól illik, különösen azoknak lehet jó alternatíva, akik szeretnének egy kis változatosságot csempészni a loaferek és balerinacipők mellé.

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Bőr félcipő - Caprice /ecipo.hu 21.560 Ft
Ezüst fűzős bőrcipő - L37 / Zalando 58.790 Ft
Nude fűzős bőrcipő - Next 20.295 Ft
Piros bőrcipő - Zara 16.995 Ft
Fekete fűzős cipő - H&M 11.995 Ft
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Őszi cipők 2026 - Slim sneakerek

 

4. Retró sportcipő

Sportos, de finom vonalvezetésű, szinte tánccipőre emlékeztet, ráadásul könnyedén kombinálható: nem véletlen, hogy a divatrajongók ismét felfedezték maguknak a lapos, vintage hangulatú sportcipőket. Elegánsabb sziluettjük miatt szoknyához, nadrághoz és ruhához egyaránt passzolnak, így az őszi gardrób egyik legsokoldalúbb cipőjévé válhatnak. A vastag talpú, robusztus, futurisztikus hatású dad sneakereknek leáldozott.

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Adidas Tokyo / Footshop 22.499 Ft
Puma Speedcat / JDSports 22.990 Ft
Nike LD-1000 / Nike.com 69,99 €
Bordó sneaker - H&M 9495 Ft
Bőr sneaker Mango 25995 Ft
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Őszi cipők 2026 - Retró sneakerek

 

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