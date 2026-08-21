Már nem trendi a vaskos fazon: ezek a cipők váltják őket 2026 őszén - Termékekkel, árakkal

Közeleg a szeptember, a szandálok és papucsok egyre gyakrabban maradnak a szekrényben. Itt az ideje megnézni, milyen cipőket viselhetünk helyettük 2026 őszén.

A robosztus cipők ideje lejárt, idén ősszel az finomabb vonalvezetésű darabok hódítanak

Ezt a 4 lapos cipőt hordjuk 2026 őszén:

Az ősz idén is több új cipőtrendet hoz. Négy lapos fazon különösen népszerű lesz 2026-ban, és néhány, az elmúlt szezonokban sokat látott modell veszít a vonzerejéből.

1. Bőr balerinacipő

A balerinacipő tavasszal és nyáron is az egyik legnagyobb cipőtrend volt, és ősszel sem tűnik el. Az elmúlt évben divatos, bájosabb, játékosabb modellek népszerűsége mára csökkent. 2026 őszén inkább a karakteresebb változatok kerülnek előtérbe, például a csatokkal vagy bordázott talppal készült darabok. A letisztult, egyszerű fazonok szintén jó választásnak számítanak, ráadásul időtállóbbak is. A nyár egyik legnagyobb trendje a hálós, áttetsző balerinacipőnek pedig leáldozott.

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