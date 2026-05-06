Hátborzongató kijelentést tett a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Bűnös magabiztosságra utal a német gyermekbántalmazó megszólalása. Kiadatásával kapcsolatban üzent a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja a rendőrségnek.

Talán már nincs messze az igazság az elmúlt évek egyik legrejtélyesebb gyerekeltűnésének ügyében. Az angol hatóság ugyanis azon dolgozik, hogy bíróság elé állhasson a Madeleine McCann meggyilkolásával vádolt gyanúsított. Most újabb bicskanyitogató fordulatot vett az ügy, a 48 éves, elítélt erőszaktevő ugyanis üzent a rendőröknek.

Kiderül vajon, hogy mi történt Madeleine McCann-nel?

19 éve az egész világot megrendítette egy kislány titokzatos tragédiája. Madeleine McCann nem sokkal a negyedik születésnapja előtt, 2007. május 3-án tűnt el egy portugáliai üdülőből. Az azóta eltelt években rengeteg teória látott napvilágot arról, hogy mi is történhetett ezzel a csöpp lánykával. Egyesek még a hírhedt Jeffrey Epsteinnel is összekötötték az esetet. Nemrég azonban újabb gyanúsított került a londoni rendőrség látókörébe, Christian Brueckner személyében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hatóságok azon dolgoznak, hogy Angliába szállítsák és bíróság elé állítsák gyilkosság vádjával. 

A Madeleine McCann meggyilkolásával vádolt férfi üzent a hatóságoknak

A nemi erőszak miatt elítélt német állampolgár, Brueckner nemsokkal a rendőrség terveiről hírt adó cikkek után baljóslatú választ adott ki

Jó ügyvédeim vannak. Gyanítom, hogy ez megint csak üres fecsegés. A kiadatáshoz elfogatóparancsra lenne szükség. De az biztosan nincs

 - idézi a Metro a 48 éves férfit, aki azt is hozzátette: „Mint minden ország, Németország is csak akkor ad ki személyeket, ha elfogatóparancs van érvényben ellenük. És valójában kizártnak tartom, hogy a Maddie-ügyben elfogatóparancs lenne érvényben ellenem.”

Madeleine McCann eltűnése kapcsán akkor lehet előrelépni, ha a londoni rendőrségnek sikerül annyi bizonyítékot felvonultatnia a gyermekbántalmazásban is elítélt Christian Brueckner ellen, hogy az ügyészség megindítsa a vádemelést. Amennyiben további fejlemény lesz az ügyben, természetesen beszámolunk róla.

Olvass tovább a Madeleine McCann-ügyről:

Sokkoló bejelentést tett Madeleine McCann ügyében egy nyomozó: a szülőket is hibáztatja

A kislány 19 éve 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából. Mike Neville rendőr szerint, ha élne, már felbukkant volna valahol.

Jeffrey Epstein állhat a kis Madeleine McCann eltűnése mögött: bejelentés érkezett az FBI-hoz

Szívfacsaró vallomást tett egy szemtanú, ami teljesen felforgathatja a 19 éve megoldatlan ügyet.

7 vad elmélet Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban: valószínű sosem derül ki az igazság

Tizenhét évvel az eltűnése után újabb nyomozás indult a portugáliai Praia da Luz közelében, de komolyabb bizonyítékokat továbbra sem találtak. Nem tudni, a hatóság ezt követően merre indul el. Madeleine McCann eltűnéséről a közel két évtized alatt számos teória született, de az igazság még mindig nem derült ki.

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
