Hátborzongató kijelentést tett a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Talán már nincs messze az igazság az elmúlt évek egyik legrejtélyesebb gyerekeltűnésének ügyében. Az angol hatóság ugyanis azon dolgozik, hogy bíróság elé állhasson a Madeleine McCann meggyilkolásával vádolt gyanúsított. Most újabb bicskanyitogató fordulatot vett az ügy, a 48 éves, elítélt erőszaktevő ugyanis üzent a rendőröknek.

Újabb fordulat a Madeleine McCann-ügyben.

Forrás: Getty Images

Kiderül vajon, hogy mi történt Madeleine McCann-nel?

19 éve az egész világot megrendítette egy kislány titokzatos tragédiája. Madeleine McCann nem sokkal a negyedik születésnapja előtt, 2007. május 3-án tűnt el egy portugáliai üdülőből. Az azóta eltelt években rengeteg teória látott napvilágot arról, hogy mi is történhetett ezzel a csöpp lánykával. Egyesek még a hírhedt Jeffrey Epsteinnel is összekötötték az esetet. Nemrég azonban újabb gyanúsított került a londoni rendőrség látókörébe, Christian Brueckner személyében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hatóságok azon dolgoznak, hogy Angliába szállítsák és bíróság elé állítsák gyilkosság vádjával.

A Madeleine McCann meggyilkolásával vádolt férfi üzent a hatóságoknak

A nemi erőszak miatt elítélt német állampolgár, Brueckner nemsokkal a rendőrség terveiről hírt adó cikkek után baljóslatú választ adott ki

Jó ügyvédeim vannak. Gyanítom, hogy ez megint csak üres fecsegés. A kiadatáshoz elfogatóparancsra lenne szükség. De az biztosan nincs

- idézi a Metro a 48 éves férfit, aki azt is hozzátette: „Mint minden ország, Németország is csak akkor ad ki személyeket, ha elfogatóparancs van érvényben ellenük. És valójában kizártnak tartom, hogy a Maddie-ügyben elfogatóparancs lenne érvényben ellenem.”

Madeleine McCann eltűnése kapcsán akkor lehet előrelépni, ha a londoni rendőrségnek sikerül annyi bizonyítékot felvonultatnia a gyermekbántalmazásban is elítélt Christian Brueckner ellen, hogy az ügyészség megindítsa a vádemelést. Amennyiben további fejlemény lesz az ügyben, természetesen beszámolunk róla.

Olvass tovább a Madeleine McCann-ügyről: