2026. máj. 4., hétfő

Magyarérettségi 2026: Jókai, Wass Albert és esszéírás – ezek a feladatok várták a diákokat

Rideg Léna
2026.05.04.
Több mint 148 ezer diák kezdi ezen a héten az érettségit, hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzősök. A magyarérettségi feladatok között Jókai Mór életútja, valamint Wass Albert és Herczeg Ferenc művei is szerepet kaptak.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, ma reggel 9-kor elindult a 2026-os érettségi szezon: hétfő reggel magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról a végzős diákok. Az idei magyarérettségin ismert szerzők és irodalomtörténeti témák is előkerültek, miközben a feladattípusok szerkezete is tükrözte az utóbbi évek változásait. Mutatjuk a részleteket!

Wass Albert és Jókai Mór is szerepelt a feladatok között a 2026-os magyarérettségin.
Országszerte több mint 148 ezer tanuló érettségizik idén valamilyen tantárgyból, közülük magyarból középszinten 76 109-en, emelt szinten pedig 2417-en írták meg az első dolgozatot. A vizsga reggel 9 órakor kezdődött.

Az írásbeli első része a már jól ismert szövegértési és nyelvi feladatsorral indult, amely 40 pontot ér, ezt egészítette ki a 20 pontos irodalmi kérdéssor. A diákoknak összesen 90 percük volt arra, hogy elolvassák és értelmezzék a kapott szöveget, majd megválaszolják a hozzá kapcsolódó kérdéseket.

Idén a szövegértési rész középpontjában Jókai Mór életútja állt: a vizsgázók egy interjúrészletet kaptak, amelyben Szilágyi Márton irodalomtörténész beszél a nagy magyar író pályájáról. A beszélgetést Bonczidai Éva készítette, és a feladatok ehhez az anyaghoz kapcsolódtak.

Az irodalmi tesztben többek között Wass Albert és Herczeg Ferenc neve is felbukkant, emellett a diákoknak stílusirányzatokat kellett felismerniük, szóképeket azonosítaniuk, versrészleteket sorrendbe állítaniuk, valamint művek szereplőit is be kellett azonosítaniuk. A feladatok között szerepelt egy vers formai jellemzőinek – például rímelésének – meghatározása is.

Esszéírás és új feladattípusok is várták a diákokat

A második részben már a hosszabb lélegzetű írás kapta a főszerepet: itt 40 pontért egy műértelmező vagy egy általános témakifejtő esszét kellett készíteni. A diákok választhattak a két lehetőség közül, és két és fél órájuk volt arra, hogy kidolgozzák a választott témát. Az utóbbi évek változásai ezen a vizsgán is érzékelhetők: már nem szerepel az érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás feladat, és az összehasonlító műelemzés is kikerült a követelmények közül. Helyette nagyobb hangsúlyt kap az irodalmi műveltségi teszt és a szabadabban választható esszé.

Bár a hivatalos időkeret 13 óráig tart, egyes intézményekben a kezdés időpontjától függően akár 14 óráig is elhúzódhatott az írásbeli. Az emelt szintű feladatokról egyelőre kevesebb információ áll rendelkezésre, ezek részletei általában a vizsga után derülnek ki – írja az Eduline.

Az idei magyarérettségi feladatok egyszerre hozták a megszokott elemeket és az új rendszer sajátosságait – a diákoknak nemcsak a lexikális tudásukra, hanem a szövegértési és elemzőkészségükre is szükségük volt.

