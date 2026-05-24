Lángoló katlanná vált a házaspár műfüve: "Csak fekete füstöt, meg tüzet láttam"

Már nemcsak focipályán, de kisebb kertekben, teraszokon terjedt el a műfű használata, mely kényelmes, kevésbé macerás alternatívát kíván a folyamatos karbantartást igénylő igazi fű helyett. Igen ám, csakhogy ez nem elhanyagolható veszélyekkel, problémákkal járhat, amire először nem is gondolnánk. Egy házaspár nemrégiben saját bőrén tapasztalta meg, milyen az, amikor beütnek a műfű hátrányai.

Életbe vágóan fontos ismerni a műfű hátrányait.

Forrás: Getty Images

Műfüves kertek, teraszok Keresett kertészeti termék a kültéri műfű.

Bár nem macerás, a műfű hátrányai között lehet a szennyezés, mérgezés.

Egy házaspár élete is veszélybe került a műanyag növény miatt.

Mik a műfű hátrányai?

Amikor nyári kánikulában tűző napon aszalódva próbálunk fűnyíróval némi rendezettséget erőltetni pázsitunkra, akaratlanul is elgondolkodunk rajta, hogy miért is nem ruházunk be szintetikus pázsitra? Kár lenne tagadni, hogy a műanyag változat számos előnnyel jár, karbantartása például egyszerűbb, ám esetleges hátrányairól sem szabad megfeledkezni.

A kellemes fűillat hiánya még aránylag elviselhető, komolyabb gondot okoz, hogy a műanyag réteg szinte teljesen elfojtja az alatta lévő élővilágot, emellett valóságos mikroműanyag-bányaként funkcionál. Ennél is komolyabb gond, hogy – főleg a silányabb termékek – mérgezik a környezetet, de már rákkeltő műfűről is érkeztek beszámolók.

Kevésbé ismert hátránya, hogy a nyári melegben akár 70-80 fokra is felhevülhet, mely égési sérüléseket okozhat.

A nagy hő komolyabb gondot jelenthet, mint hisszük, amiről egy brit házaspár esete szolgál tanmeseként.

Kigyulladt a műfű, óriási anyagi károk keletkeztek

Shaun Wyatt és Jenn Banet este avart égettek egy tűzkosárban, amit biztonságosnak hittek. Mivel a férj még vizet is öntött a levelekre, dolguk végeztével nyugovóra tértek, hogy aztán az éjszaka közepén a szomszéd dörömbölésére riadjanak. Kiderült ugyanis, hogy a biztonságosnak vélt tűzládából kiszabadult egy parázsdarab, ami azonnal lángoló katlanná varázsolta a szintetikus gyepet.

„Hajnali három körül fekszünk az ágyban, amikor hallom, hogy a szomszédok az ajtón kopogtatnak. Lementem és végig fekete füstöt, meg lángokat láttam a falon” – számolt be a férfi.

A műfű szinte teljesen megolvadt és csak táplálta a lángokat, melyek 4 és 6 millió forint körüli károkat okoztak az ingatlanban. A kiérkező tűzoltók beszámolója szerint már nem ez volt az elő eset, hogy kigyulladt műpázsit miatt riasztották őket: „A tűzoltó azt mondta, hogy pár hete műfű miatt riasztották őket. Valaki elhajított egy égő cigarettacsikket, az egész kertet felgyújtva.”