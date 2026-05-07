Nyaralást tervezel? Akár 17 ezer forinttal is drágulhatnak a repülőjegyek ezen a nyáron – Mutatjuk a részleteket

Sokan most foglalják le utolsó pillanatos nyaralásukat, ezért különösen fontos kérdés, hogy mennyire kiszámítható az idei nyári utazási szezon. Az IBUSZ szerint jó hír, hogy jelenleg minden meghirdetett úticél elérhető, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és nincs olyan probléma, amely miatt érdemes lenne lemondani vagy elhalasztani a vakációt.
Így tervezd az idei nyaralásod költségvetését: már látszanak a kerozinfelárak
Az utazási iroda közlése szerint a nyári szezon zavartalanul indult, a légitársaságok visszajelzései alapján pedig minden, általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik. A kapacitásokat már hónapokkal ezelőtt lekötötték, így az utazások folyamatosan biztosítottak.
Az IBUSZ programjai főként Smartwings charterjáratokkal, illetve a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel működnek, ami stabil hátteret biztosít a nyári szezonra.
A társaság szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás okozhat problémát, hanem a nemzetközi kerozinárak változása. A szabályozás lehetővé teszi, hogy az üzemanyagár-emelkedésből adódó többletköltségek egy részét az utasokra hárítsák, ennek mértéke pedig az adott úticéltól és a járatok fogyasztásától függ.
A légitársaságok tájékoztatása alapján a legnépszerűbb nyári úti célok esetében az alábbi kerozinfelárak merülhetnek fel személyenként:
- Antalya (Budapestről): 16 200 forint
- Antalya (Debrecenből): 17 200 forint
- Rodosz: 16 200 forint
- Chania: 15 500 forint
- Zakynthos: 12 500 forint
- Kefalónia: 13 000 forint
- Korfu: 10 500 forint
- Mallorca: 17 400 forint
- Preveza/Lefkada: 12 500 forint
- Barcelona: 10 600 forint
- Burgasz: 6000 forint
- Larnaca: 13 800 forint
- Athén (Tolo): 8100 forint
Az IBUSZ ugyanakkor közölte: a június 26-ig induló utak esetében ezeket a többletköltségeket nem hárítják át az utasokra, hanem saját költségen vállalják át a légitársaságok felé. A június 26. utáni időszakra vonatkozó díjakról egyelőre még nincs végleges döntés.
„Bízunk benne, hogy a jelenlegi helyzet stabilizálódik, és nem lesz szükség kerozinfelár bevezetésére” – mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. Hozzátette: a mostani döntéssel szeretnék meghálálni az utasok bizalmát, miközben úgy látják, hogy a jelenlegi pótdíjak mértéke még kezelhető nagyságrendű.
Az IBUSZ szerint egyelőre nincs ok aggodalomra:
Az utazási iroda hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll nemzetközi partnereivel és légitársasági együttműködőivel, így naprakész információk alapján szervezik az utakat. Jelenleg egyik desztináció esetében sem tapasztalható ellátási probléma, és az előrejelzések szerint a nyári szezon továbbra is zökkenőmentesen működhet.
A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy rendkívüli helyzetek esetén a jogszabályok pontosan szabályozzák az utazások elszámolását, ugyanakkor az útlemondási biztosítás csak meghatározott egészségügyi vagy családi okokra nyújt fedezetet.
Az IBUSZ szerint a szervezett, utazási irodán keresztül foglalt utak továbbra is biztonságos és kiszámítható megoldást jelentenek a nyaralók számára, hiszen a háttérben működő folyamatos szervezés és információáramlás az utasok kényelmét és anyagi biztonságát is segíti.
