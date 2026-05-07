Nyaralást tervezel? Akár 17 ezer forinttal is drágulhatnak a repülőjegyek ezen a nyáron – Mutatjuk a részleteket

Sokan most foglalják le utolsó pillanatos nyaralásukat, ezért különösen fontos kérdés, hogy mennyire kiszámítható az idei nyári utazási szezon. Az IBUSZ szerint jó hír, hogy jelenleg minden meghirdetett úticél elérhető, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és nincs olyan probléma, amely miatt érdemes lenne lemondani vagy elhalasztani a vakációt.

Forrás: Moment RF

Az utazási iroda közlése szerint a nyári szezon zavartalanul indult, a légitársaságok visszajelzései alapján pedig minden, általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik. A kapacitásokat már hónapokkal ezelőtt lekötötték, így az utazások folyamatosan biztosítottak.

Az IBUSZ programjai főként Smartwings charterjáratokkal, illetve a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel működnek, ami stabil hátteret biztosít a nyári szezonra.

A társaság szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás okozhat problémát, hanem a nemzetközi kerozinárak változása. A szabályozás lehetővé teszi, hogy az üzemanyagár-emelkedésből adódó többletköltségek egy részét az utasokra hárítsák, ennek mértéke pedig az adott úticéltól és a járatok fogyasztásától függ.

A légitársaságok tájékoztatása alapján a legnépszerűbb nyári úti célok esetében az alábbi kerozinfelárak merülhetnek fel személyenként:

Antalya (Budapestről): 16 200 forint

Antalya (Debrecenből): 17 200 forint

Rodosz: 16 200 forint

Chania: 15 500 forint

Zakynthos: 12 500 forint

Kefalónia: 13 000 forint

Korfu: 10 500 forint

Mallorca: 17 400 forint

Preveza/Lefkada: 12 500 forint

Barcelona: 10 600 forint

Burgasz: 6000 forint

Larnaca: 13 800 forint

Athén (Tolo): 8100 forint

Az IBUSZ ugyanakkor közölte: a június 26-ig induló utak esetében ezeket a többletköltségeket nem hárítják át az utasokra, hanem saját költségen vállalják át a légitársaságok felé. A június 26. utáni időszakra vonatkozó díjakról egyelőre még nincs végleges döntés.

„Bízunk benne, hogy a jelenlegi helyzet stabilizálódik, és nem lesz szükség kerozinfelár bevezetésére” – mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. Hozzátette: a mostani döntéssel szeretnék meghálálni az utasok bizalmát, miközben úgy látják, hogy a jelenlegi pótdíjak mértéke még kezelhető nagyságrendű.