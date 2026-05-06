Mi történik, ha valaki meghal egy óceánjárón? – Ez lesz a holttestek sorsa a nyílt vizen

Rejtélyes betegség követelt emberéleteket az MV Hondius fedélzetén. Az Atlanti-óceánt átszelő hajó éppen Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé, amikor egy holland nő és a férje váratlanul megbetegedtek, majd meghaltak. Nemsokkal később egy harmadik utas is életét vesztette rejtélyes körülmények között. A tragikus események után több ember is rosszul érezte magát, ezért a személyzet megnyomta a vészcsengőt és orvosi segítséget kért. Az első vizsgálatok szerint a rendkívül veszélyes hantavírus üthette fel a fejét az óceánjárón.

A retteget hantavírus lehet a felelős az MV Hondius óceánjárón történt halálesetekért

Szigorú előírások vannak

Kevés súlyosabb krízis fordulhat elő egy hajó fedélzetén a nyílt tengeren, mint egy haláleset. A hajózási társaságok éppen ezért nagyon szigorú protokollal készülnek az ilyen helyzetekre. A LadBible tájékoztatása szerint az óceánjáró hajóknak mindenesetben rendelkeznie kell egy kijelölt hullaházzal. Természetesen ez lezárt területnek számít, ahová illetéktelen személyeknek tilos a belépés. Az előírások szerint a holttesteket maximum 1 hétig tárolhatják itt, utána a hajó személyzetének mindenképpen át kell adnia a maradványokat a szárazföldi hatóságoknak. Itt jönnek az igazi nehézségek.

„Miután az utas holttestet elszállították a hajóról, onnantól a család feladata, hogy intézkedjen a rokon földi maradványainak hazaszállításáról. Ez azonban nyilván rendkívül bonyolult, ha egy távoli külföldi országban tudott csak kikötni a hajó. Ha pedig nem volt biztosítása az elhunytnak, akkor borzasztóan drága lehet egy ilyen akció" – árulta el a lap számára egy szakértő.