Mi történik, ha valaki meghal egy óceánjárón? – Ez lesz a holttestek sorsa a nyílt vizen

Rejtélyes betegség követelt emberéleteket az MV Hondius fedélzetén. Az Atlanti-óceánt átszelő hajó éppen Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé, amikor egy holland nő és a férje váratlanul megbetegedtek, majd meghaltak. Nemsokkal később egy harmadik utas is életét vesztette rejtélyes körülmények között. A tragikus események után több ember is rosszul érezte magát, ezért a személyzet megnyomta a vészcsengőt és orvosi segítséget kért. Az első vizsgálatok szerint a rendkívül veszélyes hantavírus üthette fel a fejét az óceánjárón.
Mi az a hantavírus?
- A WHO közlése szerint az MV Hondius fedélzetén hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét.
- Ez a betegség egy ritka, de potenciálisan súlyos lefolyású vírusos betegség, amelyet főként rágcsálók terjesztenek.
- A fertőzés az egerek és patkányok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakulhat ki.
- Nemrég három ember vesztette életét egy turistahajó fedélzetén, és mindannyian a betegség tüneteit produkálták a haláluk előtt.
- Bár a járványügyi vizsgálatok még tartanak a legtöbb jel arra utal, hogy ez a betegség okozta az utasok halálát.
- A hantavírus-fertőzés miatt veszítette életét korábban Gene Hackman és a felesége, Betsy Arakawa is.
Szigorú előírások vannak
Kevés súlyosabb krízis fordulhat elő egy hajó fedélzetén a nyílt tengeren, mint egy haláleset. A hajózási társaságok éppen ezért nagyon szigorú protokollal készülnek az ilyen helyzetekre. A LadBible tájékoztatása szerint az óceánjáró hajóknak mindenesetben rendelkeznie kell egy kijelölt hullaházzal. Természetesen ez lezárt területnek számít, ahová illetéktelen személyeknek tilos a belépés. Az előírások szerint a holttesteket maximum 1 hétig tárolhatják itt, utána a hajó személyzetének mindenképpen át kell adnia a maradványokat a szárazföldi hatóságoknak. Itt jönnek az igazi nehézségek.
„Miután az utas holttestet elszállították a hajóról, onnantól a család feladata, hogy intézkedjen a rokon földi maradványainak hazaszállításáról. Ez azonban nyilván rendkívül bonyolult, ha egy távoli külföldi országban tudott csak kikötni a hajó. Ha pedig nem volt biztosítása az elhunytnak, akkor borzasztóan drága lehet egy ilyen akció" – árulta el a lap számára egy szakértő.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: