Mi történik, ha valaki meghal egy óceánjárón? – Ez lesz a holttestek sorsa a nyílt vizen

járványveszély hantavírus holttest óceánjáró
Komáromi Bence
2026.05.06.
A fél világ lélegzetvisszafojtva várja, hogy lezáruljon az MV Hondius óceánjárón indított járványügyi vizsgálat. A turistahajó fedélzetén ugyanis nemrég hárman is életüket vesztették, az orvosok gyanúja szerint pedig a rettegett hantavírus állhat az óceánjárón történt halálesetek mögött.

Rejtélyes betegség követelt emberéleteket az MV Hondius fedélzetén. Az Atlanti-óceánt átszelő hajó éppen Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé, amikor egy holland nő és a férje váratlanul megbetegedtek, majd meghaltak. Nemsokkal később egy harmadik utas is életét vesztette rejtélyes körülmények között. A tragikus események után több ember is rosszul érezte magát, ezért a személyzet megnyomta a vészcsengőt és orvosi segítséget kért. Az első vizsgálatok szerint a rendkívül veszélyes hantavírus üthette fel a fejét az óceánjárón.

A retteget hantavírus lehet a felelős az MV Hondius óceánjárón történt halálesetekért
Mi az a hantavírus?

Szigorú előírások vannak

Kevés súlyosabb krízis fordulhat elő egy hajó fedélzetén a nyílt tengeren, mint egy haláleset. A hajózási társaságok éppen ezért nagyon szigorú protokollal készülnek az ilyen helyzetekre. A LadBible tájékoztatása szerint az óceánjáró hajóknak mindenesetben rendelkeznie kell egy kijelölt hullaházzal. Természetesen ez lezárt területnek számít, ahová illetéktelen személyeknek tilos a belépés. Az előírások szerint a holttesteket maximum 1 hétig tárolhatják itt, utána a hajó személyzetének mindenképpen át kell adnia a maradványokat a szárazföldi hatóságoknak.  Itt jönnek az igazi nehézségek. 

„Miután az utas holttestet elszállították a hajóról, onnantól a család feladata, hogy intézkedjen a rokon földi maradványainak hazaszállításáról. Ez azonban nyilván rendkívül bonyolult, ha egy távoli külföldi országban tudott csak kikötni a hajó. Ha pedig nem volt biztosítása az elhunytnak, akkor borzasztóan drága lehet egy ilyen akció" – árulta el a lap számára egy szakértő.

Halálesetek az óceánjárón: mi az a hantavírus, és mennyire kell tartanunk tőle?

Egy óceánjáró fedélzetén nemrég történt tragikus eset hívta fel ismét a figyelmet a ritka, de potenciálisan súlyos kimenetelű hantavírus-fertőzésre. Íme minden, amit tudni érdemes a hantavírusról!

Rejtélyes fertőzés söpört végig egy óceánjárón: három utas is meghalt

Három ember életét vesztette, több utas pedig súlyos állapotba került egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajón. A nemzetközi hatóságok vizsgálják, mi történhetett a fedélzeten.

Gene Hackman sírhelyét csak egy kagylóhéj jelzi: a vagyonon marakodó gyerekei egy szál virágot sem vittek neki

Néhány szélcsengő és egyetlen kagylóhéj – mindössze ennyi jelzi Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa végső nyughelyét. A hollywoodi sztárpár szerény emlékhelyét látva kevesen gondolnák, hogy a színész gyerekei milyen hatalmas vagyonért küzdenek a bíróságon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
