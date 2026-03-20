Megdöbbentő adat: ki nem találnád, hányan maszturbáltak már a munkahelyükön

Komáromi Bence
2026.03.20.
Kapaszkodj meg! Felmérések szerint sokkal gyakoribb a munkahelyen történő önkielégítés, mint azt bárki gondolná.

Belegondoltál már abba, hogy miközben téged éppen maga alá temet a sok papírmunka, addig lehet, hogy néhány méterre tőled, valaki a mosdóban éppen sajátos stresszlevezést végez? A témában készített felmérések szerint rendkívül gyakori, hogy az emberek a munkahelyükön kapjanak kedvet a maszturbáláshoz. A szakértők szerint egyébként ezzel semmi probléma nincsen, sőt, sokan rendkívül egészségesnek tartják a munkahelyi önkielégítést. Mutatjuk a megdöbbentő számokat.

A felmérések szerint az emberek 39%, vagyis több mint a megkérdezettek egyharmada végzett már önkielégítést a munkahelyén
A statisztikák szerint minden harmadik ember maszturbált már a munkahelyén

Jól olvastad! A Time Out kutatócég felmérése szerint a válaszadóik 39%-a vallotta be, hogy legalább egyszer könnyített már magán a munkahelyén. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók több, mint 1/3-a kipróbálta már, hogy milyen érzés az irodában félrevonulni és az élvezetek oltárán adózni. De miért ennyire gyakori a munkahelyi maszturbáció? Ez is kiderült a felmérésből.

Egyesek a stressz és az unalom enyhítését jelölték meg motivációként, sokan mások pedig a másnaposság ellenszerének tartják az önkielégítést.

Sőt, egyes szakértők úgy gondolják, hogy nem ördögtől való dolog, ha az emberek időt szakítanak magukra munka közben, ezzel ugyanis javíthatnak a termelékenységükön és a hangulatukon is. Egy amerikai produkciós cég például napi 30 perces maszturbációs szünetet biztosít a munkavállalóinak. Az ötletgazda, Erika Lust vezérigazgató szerint számtalan pozitív következménye lehet a gyengéd pillanatoknak:

„Az igazság az, hogy a maszturbáció segíthet az embereknek, hogy kezeljék a stresszt és jobbat aludjanak a hétköznapjaik során. A világjárvány után észrevettem, hogy az alkalmazottaim kissé enerválttá váltak, és kevesebb energiával teljesítettek, mint korábban. Tudván, hogy van egy dolog, amitől mindenki jobban érezheti magát, létrehoztam egy privát maszturbációs állomást, hogy kiélvezhessék a félórás szabadidejüket. Értékelem az alkalmazottaimat és tudom, hogy ha jól érzik magukat, akkor jobban is dolgoznak"árulta el a maszturbációs szünet kitalálója.

Erika Lust szavait támasztja alá a Cleveland Klinika folyóirata is, amelyben felsorolták, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek az önkielégítésnek:

  • Csökkenti a stresszt
  • Feszültséglevezető hatása van
  • Javítja az alvást
  • Növeli a fókuszt
  • Javítja az ember kedélyállapotát
  • Fájdalomcsillapító hatású
  • Felturbózza a szexuális életet
  • Megelőzi a szorongás és a depresszió kialakulását

Nincs más hátra, ha egy kis egészségkoktélra vágysz, adj néha magadnak egy maszturbációs szünetet!

