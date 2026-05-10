2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Ez volt Erzsébet királynő kedvenc palacsintája – Ezzel a titkos hozzávalóval te is imádni fogod

PA Images - John Giles - PA Images
Jónás Ágnes
2026.05.10.
A brit királyi család szigorú rendje mögött is akadtak apró, édes titkok. Ezek közül az egyik legkedvesebb II. Erzsébet királynő saját, féltve őrzött palacsintareceptje volt, amely ízével és különleges formájával mindenkit elbűvöl. Elhoztuk most ezt a speciális receptet, hogy te is elkészíthesd.

Bár sokan a klasszikus, vékony palacsintára gondolnak elsőként, őfelsége azonban egy egészen más típusú finomságért rajongott: a skót eredetű drop scone-ért. Ez a vastagabb, levegősebb állagú verzió egy habkönnyű süteményre emlékeztet, amely tökéletesen illett II. Erzsébet királynő délutáni teázásainak hangulatához.

Erzsébet királynő egy titkos recept szerint készíttette el kedvenc palacsintáját.
  • Őfelsége kedvencei között szerepel a palacsinta, de nem a hagyományos, hanem a kisebb, korong alakú változat, az ún. skót palacsinta.
  • Eredetileg nem desszertként, hanem sós feltétekkel fogyasztották.
  • Mutatjuk a klasszikus brit teázások egyik legkedveltebb kísérőjének speciális receptjét.

II. Erzsébet királynő kifejezetten édesszájú volt, mégis igyekezett mértéktartóan étkezni és nassolni. A délutáni teázások alkalmával időnként azért szeretett bűnbe esni: ilyenkor került elő a mentás csoki és a híres csokoládés keksztorta, amelyből néhanapján elfogyasztott egy szeletet. A drop scone-ból, azaz a skót palacsintából jóval többet majszolt el, vajjal vagy vörösáfonya-lekvárral. A királyi konyha szakácsai szerint a klasszikus, citromot és porcukrot tartalmazó palacsinta-változaton túl egy különleges ízesítésűt is kedvelt, amely igazán egyedivé tette ezt az egyszerű fogást.

A titkos összetevő: barnított vaj, azaz beurre noisette

Ez a zseniális részlet adja meg a királyi palacsinta pikáns, diós aromáját. Így készítsd el:

  • Tegyél egy darab vajat egy serpenyőbe.
  • Melegítsd alacsony hőfokon.
  • Figyeld, ahogy a vaj  habosodni kezd, majd lassan aranybarnává változik.
  • Amint kellemes, diós illatot érzel, azonnal vedd le a tűzről, nehogy odakozmáljon.

Királyi palacsinta – II. Erzsébet királynő kedvenc palacsintája (recept)

Hozzávalók

  • 125 g liszt
  • 2 tojás
  • kb. 300 ml tej
  • 1 csipet só
  • 1–2 evőkanál cukor vagy édesítő
  • vaj a sütéshez

Elkészítés

  1. Készítsd el a barna vajat a fent leírt módon.
  2. Egy tálban üsd fel a tojásokat, majd keverd össze a tejjel, a csipet sóval és a cukorral vagy édesítőszerrel.
  3. Folyamatos keverés mellett add hozzá a lisztet. Addig keverd, amíg teljesen sima, csomómentes tésztát nem kapsz.
  4. A már langyos barna vajat öntsd a tésztához, és alaposan keverd el benne.
  5. Hagyd a tésztát állni 10–20 percig, hogy az állaga megfelelő legyen sütéshez.
  6. Hevíts fel egy tapadásmentes serpenyőt, és vékonyan kend ki vajjal.
  7. Önts egy kisebb merőkanálnyi tésztát a serpenyőbe, majd körkörös mozdulattal oszlasd el vékony rétegben.
    Süsd kb. 1–2 percig, amíg a palcsinta alja aranybarna lesz, majd fordítsd meg, és a másik oldalát is süsd készre.

Az alábbi videóban még pontosabb instrukciókat hallhatsz a skót palacsinta elkészítéséhez.

