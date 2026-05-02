Itt az új Einstein: a lány 12 évesen repülőgépet épített, Jeff Bezos ajánlatát pedig visszautasította

Nem jött minden olyan gördülékenyen Sabrina Gonzalez Pasterski életében, az eddigi sikereiért ugyanis keményen meg kellett küzdenie. Amikor a kimagasló tanulmányi eredményei ellenére sem vették fel a világ legjobb egyetemére, az MIT-ra, akkor sem esett kétségbe: sajátos módot talált arra, hogy bebizonyítsa, igenis ott van a helye.

Sabrina Gonzalez Pasterski 16 évesen tanulta meg vezetni a saját repülőjét.

Forrás: Turing/YouTube

Sikeres nők a tudományban: az ígéretes Sabrina Gonzalez Pasterski Sabrina már 12 évesen megépítette első repülőgépét.

Az MIT először nem akarta felvenni őt, de Sabrina nem adta fel.

Jeff Bezos felajánlotta, hogy dolgozzanak együtt, de ő visszautasította az ajánlatot.

A fizikus ma már komoly kutató, aki kvantumgravitációval foglalkozik.

A zseni, fizikus nő, aki gyermekkorától őstehetségnek számított

Míg mások 12 évesen a pubertás kori problémákkal küzdenek, addig Sabrina komoly fizikai kérdéseket boncolgatott, és megépítette a saját tervezésű repülőgépét. Ezt a modellt pedig 16 évesen oktató segítsége nélkül megtanulta vezetni is. Amikor a gimnáziumi évei után jelentkezett a Massachusetts Institute of Technology, vagyis az MIT fizika szakára, akkor az egyetem először elutasította őt. Sabrina viszont meglepő módon mutatta meg a képességeit.

Elküldött a tanszékvezetőknek egy videót, ahol a saját repülőgépét vezeti. Ez annyira meggyőző volt, hogy a következő szemeszterben már az MIT hallgatói között ülhetett. Osztályelsőként végzett fizika szakon, utána pedig a Harvardra ment tovább kutatni.

Visszautasította Jeff Bezos ajánlatát

A fiatal tehetséget, aki ma már 32 éves, mások is észrevették. Egy tanulmánya publikálása után még maga Stephen Hawking is hivatkozott erre a munkára. Jeff Bezos pedig meghívta a Blue Originhez, hogy dolgozzon vele, ám Sabrina ezt visszautasította.

Nem akarom a milliárdosokat még gazdagabbá tenni. Én azt akarom megérteni, hogyan működik az univerzum.

– nyilatkozta a tudós.

Ő az új Einstein?

A kubai-amerikai származású Sabrina kutatási területe a kvantumgravitáció, a fekete lyukak és az űridő szerkezetének vizsgálata. Ezekkel a problémákkal Einstein is foglalkozott, sőt, ő ezeket nem is tudta megfejteni. Mivel már korán megmutatkozott, hogy Sabrina egy csodagyerek, sőt ugyanazok a problémák foglalkoztatják, mint Einsteint, ezért sokan úgy hivatkoznak rá, hogy ő az új verziója a világhírű tudósnak.