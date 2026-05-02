Itt az új Einstein: a lány 12 évesen repülőgépet épített, Jeff Bezos ajánlatát pedig visszautasította

Kíváncsi vagy az új Einsteinre? Sabrina Gonzalez Pasterski 12 évesen saját tervezésű repülőgépet épített, melyet 16 évesen megtanult vezetni is, természetesen oktató segítsége nélkül. Mutatjuk a zseni, fizikus nő életét.

Nem jött minden olyan gördülékenyen Sabrina Gonzalez Pasterski életében, az eddigi sikereiért ugyanis keményen meg kellett küzdenie. Amikor a kimagasló tanulmányi eredményei ellenére sem vették fel a világ legjobb egyetemére, az MIT-ra, akkor sem esett kétségbe: sajátos módot talált arra, hogy bebizonyítsa, igenis ott van a helye.

Sabrina Gonzalez Pasterski a repülőjében.
Sabrina Gonzalez Pasterski 16 évesen tanulta meg vezetni a saját repülőjét.
Sikeres nők a tudományban: az ígéretes Sabrina Gonzalez Pasterski

  • Sabrina már 12 évesen megépítette első repülőgépét.
  • Az MIT először nem akarta felvenni őt, de Sabrina nem adta fel.
  • Jeff Bezos felajánlotta, hogy dolgozzanak együtt, de ő visszautasította az ajánlatot.
  • A fizikus ma már komoly kutató, aki kvantumgravitációval foglalkozik.

A zseni, fizikus nő, aki gyermekkorától őstehetségnek számított

Míg mások 12 évesen a pubertás kori problémákkal küzdenek, addig Sabrina komoly fizikai kérdéseket boncolgatott, és megépítette a saját tervezésű repülőgépét. Ezt a modellt pedig 16 évesen oktató segítsége nélkül megtanulta vezetni is. Amikor a gimnáziumi évei után jelentkezett a Massachusetts Institute of Technology, vagyis az MIT fizika szakára, akkor az egyetem először elutasította őt. Sabrina viszont meglepő módon mutatta meg a képességeit.

Elküldött a tanszékvezetőknek egy videót, ahol a saját repülőgépét vezeti. Ez annyira meggyőző volt, hogy a következő szemeszterben már az MIT hallgatói között ülhetett. Osztályelsőként végzett fizika szakon, utána pedig a Harvardra ment tovább kutatni.

Visszautasította Jeff Bezos ajánlatát

A fiatal tehetséget, aki ma már 32 éves, mások is észrevették. Egy tanulmánya publikálása után még maga Stephen Hawking is hivatkozott erre a munkára. Jeff Bezos pedig meghívta a Blue Originhez, hogy dolgozzon vele, ám Sabrina ezt visszautasította.

Nem akarom a milliárdosokat még gazdagabbá tenni. Én azt akarom megérteni, hogyan működik az univerzum.

nyilatkozta a tudós.

Ő az új Einstein?

A kubai-amerikai származású Sabrina kutatási területe a kvantumgravitáció, a fekete lyukak és az űridő szerkezetének vizsgálata. Ezekkel a problémákkal Einstein is foglalkozott, sőt, ő ezeket nem is tudta megfejteni. Mivel már korán megmutatkozott, hogy Sabrina egy csodagyerek, sőt ugyanazok a problémák foglalkoztatják, mint Einsteint, ezért sokan úgy hivatkoznak rá, hogy ő az új verziója a világhírű tudósnak.

Ám Sabrina nem szereti ezt a megnevezést, hiszen szerinte még rengeteget kell tanulnia. Jelenleg a Perimeter Institute for Theoretical Physics kutatója, ahol az univerzum hologramként való leírásával foglalkozik.

