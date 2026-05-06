Rettegnek az arra járók: Sallai Nóra tragédiájának helyszíne ma is életveszélyes

Sallai Nóra 2024. szeptember 27-én szenvedett balesetet, amikor Alsónémediben a Hunyad utcáról nagy ívben kanyarodott ki a Haraszti útra és egy nagy sebességgel érkező BMW az autójába csapódott. A színésző súlyaosan megsérült, sokáig élet-halál között lebegett, a vele utazó kisfiát nem tudták megmenteni.

A stoptábla és tükör ellenére sokan ma is rutinból hajtanak Sallai Nóra balesetének helyszínén

A tragédia helyszínén a kegyelet mécsesei ma is ott vannak, és táblák is figyelmeztetik az autósokat arra, hogy veszélyes kereszteződéshez érkeztek. Már nem csak az elsőbbségadás kötelező tábla van ott, de két stoptáblát és egy tükröt is kihelyeztek. „A legtöbben még ma is az orosz rulett módszerével hajtanak ki a Haraszti útra. Tehetnek itt bármit, amíg a sofőrök fejében nem lesz rend, ebben a kereszteződésben emberéletek kerülnek veszélybe minden nap minden percében” − mondta egy helyi lakos a Borsnak. A lap azt is megtudta, hogy a tragédia ellenére sokan nem veszik figyelembe a szabályokat, és olyan a kereszteződés, mint egy időzített bomba.

„Akik évek, vagy évtizedek óta járnak erre, rutinból hajtanak be a kereszteződésbe, mintha nem is látnák az egyértelmű jelzéseket, utasításokat. A középen álló villanyoszlop sem könnyíti meg a sofőrök dolgát. Ha egy hosszabb autóban ülve az ember be akarja látni a kereszteződést, ki kell dugnia a jármű orrát, vagyis máris balesetveszélyt teremt, pedig csak látni akar. Ja, hogy ott van az a tükör, ami éppen erre szolgál? Én használom is, de a tapasztalatom az, hogy a legtöbben még ma is az orosz rulett módszerével hajtanak ki a Haraszti útra. Egyébként tény, hogy aki türelmes és szabálykövető, az itt őszül meg, ha nem működik a közlekedési lámpa. Iskolaidőben a helyzet fokozódik. Akkor a gyerekek is minden irányból próbálnak átjutni egyik oldalról a másikra. Naponta ezerszer hallani, hogy telitalppal fékeznek az autósok. Én azt mondom, hogy csak idő kérdése, hogy egy újabb tragédia történjen itt” – nyilatkozta egy helyi asszony.

A színésznő és ötéves kisfia egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Anya és fia egy szürke Opelben utaztak és éppen egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A kisfiút a helyszínen újra kellett éleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. A mentők válságosban állapotban szállították őket kórházba. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők könnyebben sérültek, de őket is bevitték a kórházba.