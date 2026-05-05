Sokkoló pillanat a Met-gálán: ezért tépte ki Diana hercegné a ruhája fűzőjét mielőtt a vörös szőnyegre lépett

Egyetlen Met-gálás megjelenése volt, az is emlékezetes maradt. Diana hercegné váratlan, spontán döntése örökre beírta magát a divattörténetbe.

A walesi hercegnő 1996-os szereplése máig az egyik legemlékezetesebb jelenete a Met-gála történetének. Diana hercegné olyat tett, mint addig (és azután se) senki, soha. 

Diana hercegné egyetlen Met-gálán vett részt.
  • Diana hercegné csak egyszer vett részt Met-gálán.
  • Az 1996-os decemberi eseményre mindössze néhány hónappal azután került sor, hogy véglegesítették a válását Károly hercegtől.
  • Dianát a Dior tervezője, John Galliano öltöztette, aki felidézte, hogy az eseményre menet a hercegné kitépte a fűzőt a ruhájából.

Diana hercegné „olyan felszabadultnak érezte magát”

A hercegné John Galliano divattervezővel érkezett, aki később dokumentumfilm-sorozatában idézte fel a közös munkát. „Olyan volt, mint egy látomás. Úgy értem, olyan, wow” – mondta Galliano. „Elmentünk a Kensington-palotába, és ruhatervekről beszélgettünk. Próbáltam a rózsaszínt erőltetni, de ő nem akarta. »Nem, a rózsaszínt nem!« Az nagyon-nagyon jó móka volt” – tette hozzá. 

Az 1996-os gálát decemberben tartották, így Diana szinte közvetlenül azután vett részt rajta, hogy elvált Károlytól, és ez váratlan tettre inspirálta. 

Bár Diana hercegné divatikon volt, mégis mindössze egy alkalommal vett részt a Metropolitan Múzeum jelmezgáláján, a mai Met-gálán. A rendezvény már akkor is kiemelkedő jelentőségű volt: Edward Enninful, a brit Vogue korábbi szerkesztője szerint a rendezvény a világ legbefolyásosabb vörös szőnyeges eseménye volt.

 „Mi készítettük el a ruhát és a hozzá illesztéseket, és gyönyörűen sikerült (...) Odaértünk és csak arra emlékszem, ahogy kiszállt az autóból. Nem hittem el. Kitépte a fűzőt – emlékezett vissza Galliano. „Nem akarta viselni a fűzőt. Olyan felszabadultnak érezte magát. Kitépte. Így a ruha sokkal érzékibb volt. Diana volt az első haute couture ügyfelem” – idézi a People

„Diana volt az első haute couture ügyfelem.”
Diana jelenléte a rendezvényen nemcsak divattörténeti szempontból volt jelentős: Anna Wintour egy évvel korábban lett az esemény fővédnöke, és egykori munkatársai szerint a hercegné inspirálta arra, hogy a gálát egy társasági vacsorából a divatnaptár egyik legjobban várt eseményévé formálja.

