Sokkoló pillanat a Met-gálán: ezért tépte ki Diana hercegné a ruhája fűzőjét mielőtt a vörös szőnyegre lépett

A walesi hercegnő 1996-os szereplése máig az egyik legemlékezetesebb jelenete a Met-gála történetének. Diana hercegné olyat tett, mint addig (és azután se) senki, soha.

Diana hercegné csak egyszer vett részt Met-gálán.

Az 1996-os decemberi eseményre mindössze néhány hónappal azután került sor, hogy véglegesítették a válását Károly hercegtől.

Dianát a Dior tervezője, John Galliano öltöztette, aki felidézte, hogy az eseményre menet a hercegné kitépte a fűzőt a ruhájából.

A hercegné John Galliano divattervezővel érkezett, aki később dokumentumfilm-sorozatában idézte fel a közös munkát. „Olyan volt, mint egy látomás. Úgy értem, olyan, wow” – mondta Galliano. „Elmentünk a Kensington-palotába, és ruhatervekről beszélgettünk. Próbáltam a rózsaszínt erőltetni, de ő nem akarta. »Nem, a rózsaszínt nem!« Az nagyon-nagyon jó móka volt” – tette hozzá.

Az 1996-os gálát decemberben tartották, és ez váratlan tettre inspirálta.

Bár Diana hercegné divatikon volt, mégis mindössze egy alkalommal vett részt a Metropolitan Múzeum jelmezgáláján, a mai Met-gálán. A rendezvény már akkor is kiemelkedő jelentőségű volt: Edward Enninful, a brit Vogue korábbi szerkesztője szerint a rendezvény a világ legbefolyásosabb vörös szőnyeges eseménye volt.

„Mi készítettük el a ruhát és a hozzá illesztéseket, és gyönyörűen sikerült (...) Odaértünk és csak arra emlékszem, ahogy kiszállt az autóból. Nem hittem el. Kitépte a fűzőt” – emlékezett vissza Galliano. „Nem akarta viselni a fűzőt. Olyan felszabadultnak érezte magát. Kitépte. Így a ruha sokkal érzékibb volt. Diana volt az első haute couture ügyfelem” – idézi a People.

Diana jelenléte a rendezvényen nemcsak divattörténeti szempontból volt jelentős: Anna Wintour egy évvel korábban lett az esemény fővédnöke, és egykori munkatársai szerint a hercegné inspirálta arra, hogy a gálát egy társasági vacsorából a divatnaptár egyik legjobban várt eseményévé formálja.