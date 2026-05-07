Bikinire vetkőzött a 68 éves Sharon Stone – Retusálatlan fotón mutatta meg magát

Egyértelműen a világ tudtára adta, hogy nem elrejteni akarja az idő nyomait, hanem megmutatni, hogy a testünkhöz való viszony sokkal fontosabb, mint a tökéletesség hajszolása. Sharon Stone energiapazarlásak tartja az öregedéstől való rettegést, és bár az ő arcában is van némi botox meg hialuronsav, gyakorlatilag fittyet hány arra, hogy teste már nem olyan, mint az Elemi ösztönben volt.

A fiatal Sharon Stone.

Sharon Stone még mindig bombázó bikiniben is A sztár tökéletes harmóniában van a saját testével.

Az úszómedence mellől posztolt, bikiniben.

Kendőzetlenül elmondta, mit gondol az öregedésről.

Klasszikus fazonú bikiniben pózolva az alábbiakat fűzte bejegyzéséhez: „Mindjárt itt a nyár! Boldog pénteket, szeretteim!"

A rajongók egyébként pillanatokon belül elárasztották dicsérő kommentekkel: sokan ikonikusnak nevezték, mások pedig egyszerűen csak úgy fogalmaztak: „Még mindig megvan benne az a bizonyos plusz kisugárzás”.

Sharon Stone azon világsztárok közé tartozik, akik sosem posztolnak öncélúan

Nem csücsörít a szelfiken és nem mutogatja magát feleslegesen. Ezúttal sem a magamutogatás volt a sztár célja, hanem, hogy nyomatékot adjon annak, ahogyan az idő múlásához és testéhez viszonyul.

A színésznő mindig elegáns, életvidám, és abszolút elfogadja önmagát.

Régóta hangsúlyozza, mennyire fontos elfogadni önmagunkat

Egy korábbi bejegyzésében például az alábbi elgondolkodtató kérdést tette közzé:

„Miért félünk még mindig az öregedéstől és attól, hogy egyszerűen önmagunk legyünk?!"

Úgy véli, az ember sokkal több, mint a megjelenése, éppen ezért teljesen értelmetlen félelemmel nézni a tükörbe, hiszen az, hogy ódzkodunk saját magunktól és a tulajdon testünktől, az egyik legbizarrabb gondolat, ami minden realitásnak ellentmond. Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy

tudatosan döntött úgy, hogy 40 éves korától hálával tekint a testére. Akkor is, ha ráncosodik és akkor is, ha a tükör már nem a 30 évvel korábbi idomait mutatja.

Az a bizonyos plusz, és az a bizonyos kisugárzás, amiről az egyik rajongó kommentelt, valószínűleg Sharon Stone pozitív hozzáállásából fakad. Szereti a testét, és igyekszik humorral megközelíteni a változásokat. Például megjegyezte, hogy a karjai már nem olyan feszesek és definiáltak, mint régen, arra azonban legalább még jók, hogy a festészettel is pénzt keressen a segítségükkel. Korábban, a 66. születésnapja előtt pedig hangsúlyozta, mennyire hálás azért, hogy egészséges.