Bikinire vetkőzött a 68 éves Sharon Stone – Retusálatlan fotón mutatta meg magát

Jónás Ágnes
2026.05.07.
A színésznő 68 évesen egy friss, retusálatlan bikinis fotóval jelentkezett. Sharon Stone a medencéje mellett pózol, új képe egyszerre váltott ki meglepetést és elismerést a rajongókból. Nézd meg te is, ha úgy érzed, készen állsz rá!

Egyértelműen a világ tudtára adta, hogy nem elrejteni akarja az idő nyomait, hanem megmutatni, hogy a testünkhöz való viszony sokkal fontosabb, mint a tökéletesség hajszolása. Sharon Stone energiapazarlásak tartja az öregedéstől való rettegést, és bár az ő arcában is van némi botox meg hialuronsav, gyakorlatilag fittyet hány arra, hogy teste már nem olyan, mint az Elemi ösztönben volt. 

A fiatal Sharon Stone.
Sharon Stone még mindig bombázó bikiniben is

  • A sztár tökéletes harmóniában van a saját testével.
  • Az úszómedence mellől posztolt, bikiniben.
  • Kendőzetlenül elmondta, mit gondol az öregedésről.

Klasszikus fazonú bikiniben pózolva az alábbiakat fűzte bejegyzéséhez: „Mindjárt itt a nyár! Boldog pénteket, szeretteim!"

A rajongók egyébként pillanatokon belül elárasztották dicsérő kommentekkel: sokan ikonikusnak nevezték, mások pedig egyszerűen csak úgy fogalmaztak: „Még mindig megvan benne az a bizonyos plusz kisugárzás”.

Sharon Stone azon világsztárok közé tartozik, akik sosem posztolnak öncélúan

Nem csücsörít a szelfiken és nem mutogatja magát feleslegesen. Ezúttal sem a magamutogatás volt a sztár célja, hanem, hogy nyomatékot adjon annak, ahogyan az idő múlásához és testéhez viszonyul. 

A színésznő mindig elegáns, életvidám, és abszolút elfogadja önmagát.
Régóta hangsúlyozza, mennyire fontos elfogadni önmagunkat

Egy korábbi bejegyzésében például az alábbi elgondolkodtató kérdést tette közzé: 

Miért félünk még mindig az öregedéstől és attól, hogy egyszerűen önmagunk legyünk?!"

Úgy véli, az ember sokkal több, mint a megjelenése, éppen ezért teljesen értelmetlen félelemmel nézni a tükörbe, hiszen az, hogy ódzkodunk saját magunktól és a tulajdon testünktől, az egyik legbizarrabb gondolat, ami minden realitásnak ellentmond. Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy 

tudatosan döntött úgy, hogy 40 éves korától hálával tekint a testére. Akkor is, ha ráncosodik és akkor is, ha a tükör már nem a 30 évvel korábbi idomait mutatja. 

Az a bizonyos plusz, és az a bizonyos kisugárzás, amiről az egyik rajongó kommentelt, valószínűleg Sharon Stone pozitív hozzáállásából fakad. Szereti a testét, és igyekszik humorral megközelíteni a változásokat. Például megjegyezte, hogy a karjai már nem olyan feszesek és definiáltak, mint régen, arra azonban legalább még jók, hogy a festészettel is pénzt keressen a segítségükkel. Korábban, a 66. születésnapja előtt pedig hangsúlyozta, mennyire hálás azért, hogy egészséges. 

Nem mindenkinek adatik meg, hogy ennyi idősen még él. Minden egyes nap meg kellene magunkat ünnepelni.

Éljen továbbra is a body positivity és a hetedik X-hez közel, kívül-belül is bombasztikus Sharon Stone!

