Itt a vég: valósággal felforralja a világot a szuper El Niño – Erre számíthatunk

Kettő-hét évente gyengülnek a passzátszelek a Csendes-óceán térségében, aminek hatására felhalmozódik a meleg víz, ami emeli a vízfelszín átlaghőmérsékletét, melynek hatására a szárazföldön is feljebb kúszik a hőmérő higanyszála. Ez az El Niño, mely természetes velejárója az óceán időjárásának. Igen ám, csakhogy a globális felmelegedés hatására minden korábbinál magasabbra emelkedik a víz hőfoka, létrehozva az ún. szuper El Niño jelenséget. Vajon ez milyen hatással lesz az életünkre? Mutatjuk!

A szuper El Niño jelenség az egész bolygó időjárását felborítja.

Forrás: Getty Images

Szuper El Niño a Csendes-óceánon 2026 tavasza minden korábbinál melegebb volt.

A globális felmelegedés hatására ún. „szuper El Niño” alakul ki.

Ha az óceánfelszín átlaghőmérséklete 2 fokot emelkedik, az a mi életünkre is hatással lesz.

Mi az a „Szuper El-Niño?

A Déli Oszcilláció miatt a hűvös La Niña, illetve a meleg El Niño fázisok váltják egymást a Csendes-óceán időjárásában. Utóbbi meleg fázis jelentős felmelegedéssel, aszállyal, gyengébb terméshozammal jár együtt, ami már korábban is okozott gazdasági-társadalmi összeomlást. Igen ám, csakhogy az elmúlt években a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá és szélsőségesebbé vált, ami csak fokozza ezt a folyamatot.

Hogyha a tenger felszíni átlaghőmérséklete eléri a 2 fokot, az ún. szuper El Niño kialakulásával fenyeget.

Márpedig több kutatócsoport is megerősítette, hogy minderre egyre nagyobb az esély, hisz 2026 évek óta a második legmelegebb tavasz a bolygón, amit csak a 2024-es adatok tudtak túlszárnyalni. Jelenleg azonban épp a La Niña szakaszban vagyunk, ha pedig így folytatódik a tendencia, akkor megdől a korábbi melegrekord.

A Copernicus Cilmate Change Service adatai szerint 2026 áprilisában 21 fok volt a tengerfelszín átlaghőmérséklete, ami mintegy 0,52 fokkal magasabb, mint az 1990 és 2020 között mért átlag. Ez elsőre nem tűnik vészesnek, de ha hozzávesszük, hogy 2024-ben és 2025-ben rekordmeleg tavaszt mértek, megerősíti, hogy van ok az aggodalomra.

Miért veszélyes a 2026-os El Niño-jelenség?

Legutóbb 2016-ban alakult ki szuper El Niño, ami ha 2026-ban megismétlődik, az a harmadik alkalom lesz három évtizeden belül. Akkor Peru partjainál kihalt a szardella-állomány, a Nagy Korallzátonyt alkotó virágállatoknak pedig mintegy harmada veszett oda.

"El Niño közeleg, és úgy tűnik, hogy nagyot fog ütni". Fogalmazott Zeke Hausfather klímakutató.

Nem is téved nagyot, mert az előrejelzések szerint nem csak 2026, de 2027 is kirívóan forró év lehet, mely súlyos aszályokban, viharokban, időjárási anomáliákban mutatkozik meg. Az El Niño hatása Magyarországon is érezhető lesz, mivel a nyarak még a szokásosnál is forróbbak, szárazabbak lesznek, míg a telek csapadékosak és hirtelen hőingásra lehet számítani.

Szuper El Niño A globális felmelegedés egyik legnagyobb veszélye épp a szélsőséges időjárás okozta gazdasági-társadalmi problémák. Ha 2026-ban bekövetkezne a szuper El Niño – melyre mindennél nagyobb esély van – akkor az komoly kihívást jelent a bolygó mezőgazdaságának és ökoszisztémájának.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: