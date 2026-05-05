Megtalálták a Tejútrendszer peremét, ahol megfordul az idő − Megdöbbentek a kutatók

Sok csodálatos dolgot fedeztek már fel galaxisunk mélyén, innen tudjuk, hogy felépítése jóval összetettebb, mint azt sokáig gondoltuk. A Tejútrendszer nemcsak csillagok milliárdjainak otthona, hanem egy dinamikusan változó rendszer, amelynek határa és működése még ma is kutatások tárgyát képezi. Most nagyon úgy tűnik, hogy sikerüt megtalálni a Tejútrendszer végét, és ez némi meglepetést is tartogatott a csillagászok számára...

100 000 óriáscsillag elhelyezkedését elemezték a Tejútrendszer peremének meghatározásához.

Hol végződik a Tejútrendszer? Új kutatások segítenek pontosabban meghatározni galaxisunk szerkezetének határait.

A csillagok eloszlása nem mindenhol követi a korábban ismert mintázatokat.

A Tejútrendszer peremével kapcsolatos megfigyelések új kérdéseket vetnek fel a galaxisok fejlődésével kapcsolatban

A Dr. Karl Fiteni vezette kutatás során a szakértők körülbelül 100 000 óriáscsillag elhelyezkedését elemezték és gyűjtöttek róluk adatokat, majd ezeket a Gaia szonda adatbázisával vetették össze. Ezek alapján világossá vált, hogy a galaxisnak az a területe, ahol a csillagképződés zajlik, a galaxis középpontjától 40 000 fényévre terjed, a peremén pedig már sokkal idősebb, ősi, más galaxisokból származó csillagok találhatóak.

Miért döbbentették meg a kutatókat az idős csillagok?

A galaxisokban a legkorábban létrejött csillagok rendszerint középen helyezkednek el, kifelé haladva pedig egyre fiatalabb égitestek figyelhetők meg. A számítások szerint a Tejútrendszerben ez a felállás 35 000-40 000 fényév környékén fordul az ellenkezőjébe: innentől újra egyre idősebb csillagok uralják a „terepet".

„A csillagok kisodródtak a Tejútrendszer szélére, miután a középpont környékén megszületnek. Ezt nevezzük szaknyelven radikális migrációnak. Az említett égitestek a galaxison végigsöprő spirálhullámokon utaznak – érdemes ezt úgy elképzelni, mint amikor a szörfösök elkapják a part felé szaladó hullámokat. A csillagok is pont így utaznak a spirálokon, lassan távolodva a keletkezési helyüktől” – nyilatkozta a kutatásban részt vevő Máltai Egyetem.

A Tejútrendszer peremén túlra a csillagok tehát „szörfözéssel” jutnak el, de ez a migráció kifejezetten lassú és fokozatos folyamat, ráadásul az égitestek különböző időpontokban kapják el a különböző spirálhullámokat. Éppen ezért telik hosszú időbe, mire nagyobb távolságokra eljutnak.