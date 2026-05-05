Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 6., szerda Frida, Ivett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
galaxis

Megtalálták a Tejútrendszer peremét, ahol megfordul az idő − Megdöbbentek a kutatók

123rf -
galaxis tejútrendszer csillag bolygó űr
Jónás Ágnes
2026.05.05.
Csillagászok most először tudták kijelölni a végét, pontosabban a peremét, és a kutatásokból kiderült az is, hogy ennek a határnak a közelében megfordul a csillagok életkorának sorrendje. A Tejútrendszer végén tehát misztikus dolog megy végbe: megfordul az idő!

Sok csodálatos dolgot fedeztek már fel galaxisunk mélyén, innen tudjuk, hogy felépítése jóval összetettebb, mint azt sokáig gondoltuk. A Tejútrendszer nemcsak csillagok milliárdjainak otthona, hanem egy dinamikusan változó rendszer, amelynek határa és működése még ma is kutatások tárgyát képezi. Most nagyon úgy tűnik, hogy sikerüt megtalálni a Tejútrendszer végét, és ez némi meglepetést is tartogatott a csillagászok számára... 

Tejútrendszer pereme
100 000 óriáscsillag elhelyezkedését elemezték a Tejútrendszer peremének meghatározásához.
Forrás: Shutterstock

Hol végződik a Tejútrendszer?

  • Új kutatások segítenek pontosabban meghatározni galaxisunk szerkezetének határait.
  • A csillagok eloszlása nem mindenhol követi a korábban ismert mintázatokat.
  • A Tejútrendszer peremével kapcsolatos megfigyelések új kérdéseket vetnek fel a galaxisok fejlődésével kapcsolatban

A Dr. Karl Fiteni vezette kutatás során a szakértők körülbelül 100 000 óriáscsillag elhelyezkedését elemezték és gyűjtöttek róluk adatokat, majd ezeket a Gaia szonda adatbázisával vetették össze. Ezek alapján világossá vált, hogy a galaxisnak az a területe, ahol a csillagképződés zajlik, a galaxis középpontjától 40 000 fényévre terjed, a peremén pedig már sokkal idősebb, ősi, más galaxisokból származó csillagok találhatóak.

Miért döbbentették meg a kutatókat az idős csillagok?

A galaxisokban a legkorábban létrejött csillagok rendszerint középen helyezkednek el, kifelé haladva pedig egyre fiatalabb égitestek figyelhetők meg. A számítások szerint a Tejútrendszerben ez a felállás 35 000-40 000 fényév környékén fordul az ellenkezőjébe: innentől újra egyre idősebb csillagok uralják a „terepet". 

A csillagok kisodródtak a Tejútrendszer szélére, miután a középpont környékén megszületnek. Ezt nevezzük szaknyelven radikális migrációnak. Az említett égitestek a galaxison végigsöprő spirálhullámokon utaznak – érdemes ezt úgy elképzelni, mint amikor a szörfösök elkapják a part felé szaladó hullámokat. A csillagok is pont így utaznak a spirálokon, lassan távolodva a keletkezési helyüktől” – nyilatkozta a kutatásban részt vevő Máltai Egyetem.

A Tejútrendszer peremén túlra a csillagok tehát „szörfözéssel” jutnak el, de ez a migráció kifejezetten lassú és fokozatos folyamat, ráadásul az égitestek különböző időpontokban kapják el a különböző spirálhullámokat. Éppen ezért telik hosszú időbe, mire nagyobb távolságokra eljutnak. 

Tejútrendszer pereme, grafikon
Az ábra a Tejútrendszer csillagainak korbeli eloszlását mutatja a középponttól mért távolság függvényében. A legfiatalabb csillagok a csillagkeletkezési korong szélén találhatók, míg azon túl a távolabbra vándorolt idős csillagok miatt ismét emelkedik az átlagéletkor.
Forrás: Joseph Caruana et al. / Astronomy & Astrophysics 2026

A Tejútrendszer 35 000-40 000 fényév távolságban ér véget

Hogy miért van ez így, azt egyelőre még nem lehet biztosan tudni (vagy titkos akták rejtik a lényeget). Az már biztos, hogy a radikális migráció közrejátszik, ezenkívül lehetséges, hogy a galaxis peremének görbülete megzavarja a csillagkeletkezést a külső tartományokban, azaz a a Tejútrendszer központjától távol eső, peremi részeken. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Titokzatos rózsaszín ajtót találtak a piramisok mellett − Hátborzongató, hogy mit rejt

A régészek egy egészen szokatlan leletre bukkantak Szakkarában, nem messze a híres gízai piramisoktól. A csúcsrégészek is meglepődtek azon, mit rejt a piramisokhoz közeli rózsaszín ajtó.

Az élő Nostradamus megjósolta a Covidot és II. Erzsébet halálát is: ez vár ránk 2026-ban

Craig Hamilton-Parker tényleg előre látja a jövőt?

5+1 ritka lánynév, aminek elképesztően szép a jelentése

Garantáltan kiemelkednek a többi közül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu