Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 5., kedd Györgyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mobiltelefon

Nem lesz elérhető a népszerű üzenetküldő alkalmazás: nézd meg, a te telefonodat is érinti-e a tiltás!

123rf -
mobiltelefon WhatsApp üzenetküldő alkalmazás ingyenes
Tóth Hédi
2026.05.05.
Hamarosan sokaknál egyik napról a másikra tűnhet el egy alapvető funkció. A mobiltelefonok egyes típusait érinti a fontos változás, és ezekről később már nem lehet üzenetet küldeni.

Egy fontos döntés miatt sok felhasználó kerülhet kellemetlen helyzetbe a közeljövőben. A mobiltelefonok egy részén ugyanis megszűnhet egy népszerű üzenetküldő alkalmazás támogatása, ami alapjaiban változtathatja meg a mindennapi kommunikációt azok számára, akik régebbi készüléket használnak.

Sok mobiltelefon érintett lehet, egy népszerű üzenetküldő app hamarosan eltűnik.
Sok mobiltelefon érintett lehet, egy népszerű üzenetküldő app hamarosan eltűnik.
Forrás: Shutterstock
  • Szeptembertől a régi mobilokon megszűnik egy népszerű alkalmazás támogatása. 
  • Több ismert készülék válhat használhatatlanná a frissítések hiánya miatt. 
  • A felhasználók új mobiltelefon vásárlásával kerülhetik el a gondot.

Kitűzték a dátumot: rengeteg mobiltelefonon válhat használhatatlanná

Fontos változás érkezik a WhatsApp felhasználói számára: a népszerű üzenetküldő alkalmazás 2026. szeptember 8-tól megszünteti a régebbi Android-verziók támogatását. Ez azt jelenti, hogy számos régi okostelefonon egyszerűen nem lesz többé használható az app. A döntés elsősorban azokat érinti, akik még Android 6.0-nál régebbi operációs rendszert futtató készülékeket használnak. Ezek a rendszerek már nem felelnek meg a WhatsApp új technikai és biztonsági követelményeinek, így a fejlesztők kénytelenek voltak meghozni ezt a lépést. 

Miért szűnik meg a támogatás?

A háttérben több ok áll. Egyrészt a régi rendszerek korlátozzák az alkalmazás fejlesztését: nehezebb új funkciókat bevezetni, és az innováció is lelassul. Másrészt biztonsági szempontból sem ideálisak ezek az elavult szoftverek, hiszen nem kapnak frissítéseket, így sérülékenyebbek lehetnek. 
Ez a lépés illeszkedik a technológiai ipar általános trendjébe: a szolgáltatók fokozatosan kivezetik a régi rendszerek támogatását, hogy a modernebb, biztonságosabb platformokra koncentrálhassanak. 

Mely készülékek érintettek?

A változás világszerte sok felhasználót érinthet, különösen azokat, akik még régebbi modelleket használnak. Az érintett eszközök között több népszerű készülék is megtalálható, például a Sony Xperia Z3, Z4 és Z5 sorozatok, a Samsung Galaxy S6 és a Note 4, a Honor 4, 6 és 7, a OnePlus One és OnePlus 2, az Asus Zenfone 2 széria, valamint a Lenovo K3 Note és A7000. Ezek a telefonok már nem kapnak hivatalos rendszerfrissítéseket, így a WhatsApp nemcsak frissítéseket nem biztosít majd rájuk, hanem idővel teljesen használhatatlanná is válik rajtuk. 

Mit tehetnek a felhasználók?

A felhasználók számára alapvetően két lehetőség marad: áttérnek más üzenetküldő alkalmazás használatára, vagy pedig egy újabb készülékre váltanak. Emellett mindenképpen érdemes időben biztonsági mentést készíteni a beszélgetésekről és a médiatartalmakról, hogy azok ne vesszenek el. 

Egy korszak vége

Bár a döntés sokak számára kellemetlen lehet, valójában elkerülhetetlen lépésről van szó. A modern alkalmazások egyre nagyobb teljesítményt és biztonságot igényelnek, amit a régi rendszerek már nem tudnak biztosítani. A WhatsApp lépése így nemcsak egy technikai frissítés, hanem annak jele is, hogy a digitális világ folyamatosan halad előre, és aki lemarad a frissítésekkel, az idővel az alapvető szolgáltatásokhoz sem fér hozzá.

Olvass tovább!

A királyi család humorheroldja: 8 éves lett Lajos herceg, mutatjuk a legikonikusabb grimaszait - GALÉRIA

Ha valaki feldobja a királyi eseményeket, az biztosan Lajos herceg. A brit királyi család legkisebb tagja ma 8 éves lett és bizony már most legendásak a nyilvános „alakításai”.

Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik – Az unokák imádják őket

A nagymama-unoka kapcsolat különleges és pótolhatatlan.

Megvan, melyik királyi családtag kiköpött mása a nyolcéves Lajos herceg − Megdöbbentő fotók

Tegnap ünnepelte születésnapját a brit királyi család humorheroldja. Lehetetlen nem észrevenni, hogy a nyolcéves Lajos herceg pont úgy fest, mint ennyi idősen édesapja, Vilmos.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu