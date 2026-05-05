Nem lesz elérhető a népszerű üzenetküldő alkalmazás: nézd meg, a te telefonodat is érinti-e a tiltás!

Egy fontos döntés miatt sok felhasználó kerülhet kellemetlen helyzetbe a közeljövőben. A mobiltelefonok egy részén ugyanis megszűnhet egy népszerű üzenetküldő alkalmazás támogatása, ami alapjaiban változtathatja meg a mindennapi kommunikációt azok számára, akik régebbi készüléket használnak.

Fontos változás érkezik a WhatsApp felhasználói számára: a népszerű üzenetküldő alkalmazás 2026. szeptember 8-tól megszünteti a régebbi Android-verziók támogatását. Ez azt jelenti, hogy számos régi okostelefonon egyszerűen nem lesz többé használható az app. A döntés elsősorban azokat érinti, akik még Android 6.0-nál régebbi operációs rendszert futtató készülékeket használnak. Ezek a rendszerek már nem felelnek meg a WhatsApp új technikai és biztonsági követelményeinek, így a fejlesztők kénytelenek voltak meghozni ezt a lépést.

Miért szűnik meg a támogatás?

A háttérben több ok áll. Egyrészt a régi rendszerek korlátozzák az alkalmazás fejlesztését: nehezebb új funkciókat bevezetni, és az innováció is lelassul. Másrészt biztonsági szempontból sem ideálisak ezek az elavult szoftverek, hiszen nem kapnak frissítéseket, így sérülékenyebbek lehetnek.

Ez a lépés illeszkedik a technológiai ipar általános trendjébe: a szolgáltatók fokozatosan kivezetik a régi rendszerek támogatását, hogy a modernebb, biztonságosabb platformokra koncentrálhassanak.

Mely készülékek érintettek?

A változás világszerte sok felhasználót érinthet, különösen azokat, akik még régebbi modelleket használnak. Az érintett eszközök között több népszerű készülék is megtalálható, például a Sony Xperia Z3, Z4 és Z5 sorozatok, a Samsung Galaxy S6 és a Note 4, a Honor 4, 6 és 7, a OnePlus One és OnePlus 2, az Asus Zenfone 2 széria, valamint a Lenovo K3 Note és A7000. Ezek a telefonok már nem kapnak hivatalos rendszerfrissítéseket, így a WhatsApp nemcsak frissítéseket nem biztosít majd rájuk, hanem idővel teljesen használhatatlanná is válik rajtuk.