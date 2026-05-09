Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 9., szombat Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság penny go termékvisszahívás
Life.hu
2026.05.09.
A Penny-Market Kft. PENNY TO GO termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Két népszerű terméket hívott vissza a hatóság a Pennyből.
Két népszerű terméket hívott vissza a hatósággal együttműködve a Penny.
Forrás: nkfh.gov.hu  (A kép illusztráció)

A termékvisszahívás két készételre vonatkozik

PENNY TO GO brassói aprópecsenye

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
  • Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
  • Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség. Az NKHF azt javasolja, senki ne fogyassza el ezeket. 

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.

Nemrégiben kaporlevelet hívtak vissza a boltokból növényvédőszer-maradványok miatt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szabó Zsófi babát vár: pocakos fotókkal jelentette be, hogy hamarosan kétgyermekes édesanya lesz

Szabó Zsófi óriási hírt osztott meg közösség oldalán. A műsorvezető második gyermekével várandós, pocakos fotókat is mutatott.

Minden kiderült Dudás Miki haláláról - Mutatjuk a megrázó részleteket

Január elején feketébe borult az ország, miután kiderült, hogy a világbajnok kajakosunk, Dudás Miki 34 éves korában elhunyt.

Michael Jackson nővére csont és bőr: megijedtek a rajongók La Toya Jacksontól

A drasztikus fogyás egyik legvalószínűbb oka a családi tragédia.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu