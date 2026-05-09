A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A termékvisszahívás két készételre vonatkozik
PENNY TO GO brassói aprópecsenye
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
- Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
- Magyar forgalmazó: Penny
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség. Az NKHF azt javasolja, senki ne fogyassza el ezeket.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.
Nemrégiben kaporlevelet hívtak vissza a boltokból növényvédőszer-maradványok miatt.
