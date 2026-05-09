A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Két népszerű terméket hívott vissza a hatósággal együttműködve a Penny.

Forrás: nkfh.gov.hu

A termékvisszahívás két készételre vonatkozik

PENNY TO GO brassói aprópecsenye

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.

Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség. Az NKHF azt javasolja, senki ne fogyassza el ezeket.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.

Nemrégiben kaporlevelet hívtak vissza a boltokból növényvédőszer-maradványok miatt.

