2026. máj. 8., péntek

Komáromi Bence
2026.05.08.
Vége a találgatásoknak! Január elején feketébe borult az ország, miután kiderült, hogy a világbajnok kajakosunk, Dudás Miki 34 éves korában elhunyt. A sportoló halála körül rengeteg volt a kérdőjel, azonban több hónapos nyomozás után a rendőrség megállapította, hogy mi okozta a tragédiát.

Január 5-én sokkolta az országot, amikor nyilvánosságra került, hogy elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakos. A sztársportoló mindössze 34 éves volt és rejtélyes körülmények között veszítette életét. Azóta a magyarok egy emberként várták a választ a kérdésre, hogy mi okozta a tragédiát. Most megkaptuk a válaszokat.

Kiderült, hogy mi okozta Dudás Miki halálát
Fotó. Mediaworks

Meghalt Dudás Miklós

  • A világbajnok sportolóra január 5-én holtan találtak rá a lakásában, ahol napok óta egyedül tartózkodott.
  • Korábban több tanúvallomás is azt állította, hogy vérző fejjel látták őt nem sokkal a halála előtt.
  • Bár kezdetben a rendőrség kizárta az idegenkezűség gyanúját, később halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást.
  • Májusban kiderült az igazság: a rendőrség ugyanis nyilvánosságra hozta a sportoló halálának okát.

Dudás Miki halálát balesetnek nyilvánították

A továbbiakban a rendőrség közleményét olvashatjátok, amelyet az ügy mindenre kiterjedő vizsgálata után hoztak nyilvánosságra:

„Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat elemeztünk, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértők is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenekezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta" - hozta nyilvánosságra Csécsi Soma a BRFK szóvivője. A nyomozást ezzel május 6-án hivatalosan is lezárták, miután megállapították, hogy Dudás Miki halálának oka egy véletlen baleset lehetett.

Dudás Miki exe, Szigligeti Ivett is megemlékezett az elhunyt kedveséről. Mindössze egy nappal a vizsgálat lezárulta előtt egy megható videófelvételt osztott meg az Instagram-oldalán, amelyben néhány közös pillanatukat mutatta meg a kajakossal.

