Hihetetlen: egy 15 éves tinédzser háromszor is legyőzte a halált, mire rátaláltak – Videó

Nem mindennapi híreket kaptunk Amerikából. A suffolki rendőrség arról számolt be, hogy csoda történt a városukban. Egy mindössze 15 éves fiú ugyanis túlélte, hogy megrázta őt egy nagy feszültségű távvezeték, zuhant 18 métert, majd a lángoló fűben találtak rá a kiérkező egyenruhások. Jól olvastad! A tinédzsert jelenleg kórházban kezelik, azonban az állapota stabil és hamarosan hazatérhet. Mutajtuk a megrázó részleteket!

Mindenki a csodájára jár annak a tinédzsernek, aki felmászott egy villanyoszlopra, majd áramütés következtében 18 métert zuhant, de még mindig életben volt, amikor rátaláltak a lángoló fűben

A rendőrök csodának tartják, hogy a tinédzser képes volt túlélni ezt az incidenst

Kezdjük az elején. Hogy kerül egy 15 éves tinédzser egy villanyoszlop tetejére? Ez jó kérdés. A People információ szerint egyelőre nem tudni, hogy a fiú miért döntött úgy, hogy felmászik a 18 méteres villanypóznára, azonban a rendőrség vizsgálata szerint meg van az esély rá, hogy egy TikTok-kihívás állhat az ügy hátterében.

Chris Cornwell a suffolki rendőrkapitány arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a fiú rendkívül szerencsés volt, hogy képes volt túlélni egy ennyire életveszélyes helyzetet.

„Május elsején délután 17 óra 15 perckor kaptunk értesítést, hogy nagy füst száll fel a vasúti sínektől nem messze a Delaware Avenue közelében. Miután a kollégáim megérkeztek a helyszínre, egy 15 éves tinédzsert találtak az égő fűben fekve. A gyermek nem volt eszméleténél, azonban életben volt és stabil volt az állapota. Annak ellenére, hogy kiderült: korábban felmászott a villanypóznára, majd a tetején megrázta őt a távvezeték, emiatt pedig 18 métert zuhant a fűbe. Az áramütés következtében pedig lángrakapott a villanyoszlop mellett a növényzet, a tűz pedig megégette a gyermek testét is. Bár a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett az eset során, az állapota stabil és hamarosan elhagyhatja a traumatológiát. Nagyon szerencsés, hogy képes volt túlélni egy ilyen incidenst" – zárta sorait a rendőrfőnök.

