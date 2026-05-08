Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
csoda

Hihetetlen: egy 15 éves tinédzser háromszor is legyőzte a halált, mire rátaláltak – Videó

csoda zuhanás tinédzser túlélés
Komáromi Bence
2026.05.08.
Csodák márpedig léteznek. Erre a legjobb példa az a tinédzser, akit megrázott az áram, 18 métert zuhant, majd megégett a teste, mégis életben maradt. Mutatjuk a kis túlélő hihetetlen történetét!

Nem mindennapi híreket kaptunk Amerikából. A suffolki rendőrség arról számolt be, hogy csoda történt a városukban. Egy mindössze 15 éves fiú ugyanis túlélte, hogy megrázta őt egy nagy feszültségű távvezeték, zuhant 18 métert, majd a lángoló fűben találtak rá a kiérkező egyenruhások. Jól olvastad! A tinédzsert jelenleg kórházban kezelik, azonban az állapota stabil és hamarosan hazatérhet. Mutajtuk a megrázó részleteket!

Mindenki a csodájára jár annak a tinédzsernek, aki felmászott egy villanyoszlopra, majd áramütés következtében 18 métert zuhant, de még mindig életben volt, amikor rátaláltak a lángoló fűben
Mindenki a csodájára jár annak a tinédzsernek, aki felmászott egy villanyoszlopra, majd áramütés következtében 18 métert zuhant, de még mindig életben volt, amikor rátaláltak a lángoló fűben
Forrás: Moment RF

A rendőrök csodának tartják, hogy a tinédzser képes volt túlélni ezt az incidenst

Kezdjük az elején. Hogy kerül egy 15 éves tinédzser egy villanyoszlop tetejére? Ez jó kérdés. A People információ szerint egyelőre nem tudni, hogy a fiú miért döntött úgy, hogy felmászik a 18 méteres villanypóznára, azonban a rendőrség vizsgálata szerint meg van az esély rá, hogy egy TikTok-kihívás állhat az ügy hátterében.

Chris Cornwell a suffolki rendőrkapitány arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a fiú rendkívül szerencsés volt, hogy képes volt túlélni egy ennyire életveszélyes helyzetet.

„Május elsején délután 17 óra 15 perckor kaptunk értesítést, hogy nagy füst száll fel a vasúti sínektől nem messze a Delaware Avenue közelében. Miután a kollégáim megérkeztek a helyszínre, egy 15 éves tinédzsert találtak az égő fűben fekve. A gyermek nem volt eszméleténél, azonban életben volt és stabil volt az állapota. Annak ellenére, hogy kiderült: korábban felmászott a villanypóznára, majd a tetején megrázta őt a távvezeték, emiatt pedig 18 métert zuhant a fűbe. Az áramütés következtében pedig lángrakapott a villanyoszlop mellett a növényzet, a tűz pedig megégette a gyermek testét is. Bár a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett az eset során, az állapota stabil és hamarosan elhagyhatja a traumatológiát. Nagyon szerencsés, hogy képes volt túlélni egy ilyen incidenst" – zárta sorait a rendőrfőnök.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Elhunyt az auschwitzi haláltábor túlélője, Edith Eva Eger, akit Josef Mengele táncra kényszerített

Gyerekként több koncentrációs tábort is megjárt, és még a hírhedt náci orvossal is találkozott.

Az egyetlen ember, aki túlélte a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadást is: valóságos csoda, ami vele történt

Talán te is eljátszottál már a gondolattal, hogy beírd magad az emberiség történelmébe. Ám, egészen biztosan nem úgy képzelted, hogy két atombomba-robbanás túlélőjeként tedd.

3 híresség, akiről megfeledkezett a világ – Ők is a Titanic áldozatai voltak

A gigantikus hajó rögtön az első útján elsüllyedt, és vele együtt sok ember is életét vesztette. Ebben a cikkben bemutatjuk azokat a korabeli hírességeket, akik a Titanic áldozatai voltak.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu