Pontot teszünk a nagy alufóliavita-kérdés végére – Itt a válasz arra, hogy a matt vagy a fényes oldalának kell-e kívül lennie

Az alufólia – akárcsak áttetsző társa, a folpack – a hétköznapjaink egyik legtöbbször használt konyhai kelléke. Ez a bámulatos tekercs azonban több jellegzetességgel rendelkezik, mint azt elsőre gondolnánk. Utánajártunk, miért van matt és fényes oldala az alufóliának!
Az alufóliatekercs rejtelmei
Ha már használtál életedben alufóliát, biztosan te is észrevetted, hogy a tekercsnek van egy szinte teljesen matt, és van egy tükörfényes oldala. A kis fém lapocska nem véletlenül készül el így!
Sokan úgy gondolják, hogy az egyik fele jobban tapad, mint a másik vagy hatékonyabban tartja a meleget, mint a másik, de ez egyszerűen nem igaz. Az alufólia nem funkciója miatt felemás, hanem a gyártási folyamat miatt. A fóliához használt fémet újra és újra hengerek közé teszik, hogy az kilapítsa és összepréselje. Ezt a folyamatot nagyon sokszor megismétlik, amíg egy szupervékony lapot nem kapnak. A varázslat pedig abban rejlik, hogy a lapok azon oldala, amely folyamatosan a hengerhez ért, bizony fényesebb lesz, mint a másik. Tehát az egyik oldalt folyamatosan polírozza a gép, míg a másik matt marad.
Azonban van egyetlen funkció, amely minimálisan megkülönbözteti a két felületet. Az alufólia fényes oldala elméletileg jobban visszaveri a fényt a matt feléhez képest. De ez a különbség olyan minimális, hogy mérni sem lehet.
Végezetül az alufóliáról
Bár egyes profi séfek és szakértők vélnek némi különbséget az alufólia hatékonyságában, ezt még sajnos tudámányosan semmi senki sem bizonyította. A két oldal elméletileg szinte ugyan úgy végzi a dolgát, csupán egyéni preferáció vagy esztétika kérdése, melyiket részesíted előnyben.
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