Pontot teszünk a nagy alufóliavita-kérdés végére – Itt a válasz arra, hogy a matt vagy a fényes oldalának kell-e kívül lennie

Az alufólia – akárcsak áttetsző társa, a folpack – a hétköznapjaink egyik legtöbbször használt konyhai kelléke. Ez a bámulatos tekercs azonban több jellegzetességgel rendelkezik, mint azt elsőre gondolnánk. Utánajártunk, miért van matt és fényes oldala az alufóliának!

Nézd meg, mi a különbség az alufólia két oldala között.

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Az alufóliatekercs rejtelmei

Ha már használtál életedben alufóliát, biztosan te is észrevetted, hogy a tekercsnek van egy szinte teljesen matt, és van egy tükörfényes oldala. A kis fém lapocska nem véletlenül készül el így!

Sokan úgy gondolják, hogy az egyik fele jobban tapad, mint a másik vagy hatékonyabban tartja a meleget, mint a másik, de ez egyszerűen nem igaz. Az alufólia nem funkciója miatt felemás, hanem a gyártási folyamat miatt. A fóliához használt fémet újra és újra hengerek közé teszik, hogy az kilapítsa és összepréselje. Ezt a folyamatot nagyon sokszor megismétlik, amíg egy szupervékony lapot nem kapnak. A varázslat pedig abban rejlik, hogy a lapok azon oldala, amely folyamatosan a hengerhez ért, bizony fényesebb lesz, mint a másik. Tehát az egyik oldalt folyamatosan polírozza a gép, míg a másik matt marad.

Azonban van egyetlen funkció, amely minimálisan megkülönbözteti a két felületet. Az alufólia fényes oldala elméletileg jobban visszaveri a fényt a matt feléhez képest. De ez a különbség olyan minimális, hogy mérni sem lehet.

Végezetül az alufóliáról

Bár egyes profi séfek és szakértők vélnek némi különbséget az alufólia hatékonyságában, ezt még sajnos tudámányosan semmi senki sem bizonyította. A két oldal elméletileg szinte ugyan úgy végzi a dolgát, csupán egyéni preferáció vagy esztétika kérdése, melyiket részesíted előnyben.

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