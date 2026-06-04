Soha nem térhettek vissza a lakók: képeken az elhagyatott szellemfalu

80 éve vált elhagyatottá Anglia rég elfeledett szellemfaluja, Tyneham, ahonnan mindent hátrahagyva kényszerültek távozni a lakók. Bár kezdetben csupán ideiglenes kitelepítésre kérték őket, mindmáig nem térhettek vissza otthonaikba.
- Több, mint 80 éve vált elhagyatottá Anglia egyik kicsi faluja, Tyneham.
- A lakók mindent hátrahagyva költöztek ki lakóhelyeikről, a településen maradt értékeik mindmáig megtekinthetők.
- A falu katonai bázisként szolgál, így látogatási rendje szigorú szabályokhoz kötött.
- A múlt mellett számos természeti kincset is őriz Tyneham környéke.
1 hónap költözési időt adtak az Anglia területén fekvő falu lakóinak
1943 novemberében hivatalos katonai levél érkezett Tyneham lakóihoz, amelyben felszólították őket: egyetlen hónapjuk van arra, hogy elhagyják otthonaikat.
Mivel a kis falu területe tökéletes helyszínnek bizonyult a szövetséges hadsereg katonai gyakorlataihoz, 225 ember kényszerült arra, hogy hátrahagyja az addigi életét szinte egyik pillanatról a másikra.
A falu elhagyásának végső határidejét kegyetlen módon, közvetlenül karácsony előtti időpontra, december 19-re tűzték ki, így már az utolsó ünnepeket sem tölthették otthon a családok. Bár az ígéret szerint a lakók a háború után visszatérhettek volna, a falu területe mindmáig egy szigorúan szabályozott katonai övezet maradt.
Az egykori lakosok így soha többé nem kaphatták vissza otthonaikat, a kiürített településen ezért az egykor ott élő emberek elhagyatott házai, egykori iskolájuk és omladozó épületeik őrzik a múltat.
Mindmáig szigorú szabályokhoz kötik a látogatást
A kísérteties szellemfalu felkeresését a mai napig szigorú szabályok korlátozzák. Mivel a terület a brit Védelmi Minisztérium tulajdonában áll, és jelenleg is aktív katonai lőtér működik a szomszédságában, a falu bizonyos időszakokban teljesen el van zárva a külvilágtól.
A kapuk kizárólag reggel 9 órakor nyílnak meg, a látogatható napokat pedig minden esetben a GOV.UK hivatalos oldalon kell ellenőrizni.
Bár az egykori otthonokból mára elhagyatott romok maradtak, a templom és az iskola épülete ma is áll. Ezek a megőrzött épületek kisebb múzeumként működnek, ahol a falak között kiállított régi fotók és személyes tárgyak mesélnek az egykor itt élő családok mindennapjairól.
Lenyűgöző területen fekszik az elhagyatott falu
Tyneham földrajzi elhelyezkedése egyszerűen elképesztő; mindössze csupán 20 perces sétára fekszik a Worbarrow-öböl, a világörökség részét képező Jurassic Coast egyik érintetlen, kavicsos strandja. Kristálytiszta, kék vize valóságos paradicsom a sznorkelezés és a búvárkodás szerelmeseinek, apály idején pedig a tengeri élőlényekkel teli sziklamedencék is felfedezhetők.
A közelben egy másik rejtett kincs, a Pondfield-öböl is megtalálható, amely homokos-kavicsos partjával és dús, zöldtengeri növényzetével varázsolja el a látogatókat.
Bár a tenger itt rendkívül nyugodt és tiszta, a hirtelen mélyülő víz miatt a fürdőzés csak a tapasztalt úszóknak ajánlott. Ráadásul a szellemfalutól a Lulworth-dombság vonulatai is könnyen megközelíthetők, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik az egész tengerpartra.
Itt nézheted meg a mindmáig elhagyatott szellemfalut:
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