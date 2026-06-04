Soha nem térhettek vissza a lakók: képeken az elhagyatott szellemfalu

80 éve vált elhagyatottá Anglia rég elfeledett szellemfaluja, Tyneham, ahonnan mindent hátrahagyva kényszerültek távozni a lakók. Bár kezdetben csupán ideiglenes kitelepítésre kérték őket, mindmáig nem térhettek vissza otthonaikba.

Az elfeledett, Anglia területén fekvő települést mindmáig csak szigorú szabályokat betartva lehet látogatni.

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Több, mint 80 éve vált elhagyatottá Anglia egyik kicsi faluja, Tyneham.

A lakók mindent hátrahagyva költöztek ki lakóhelyeikről, a településen maradt értékeik mindmáig megtekinthetők.

A falu katonai bázisként szolgál, így látogatási rendje szigorú szabályokhoz kötött.

A múlt mellett számos természeti kincset is őriz Tyneham környéke.

1 hónap költözési időt adtak az Anglia területén fekvő falu lakóinak

1943 novemberében hivatalos katonai levél érkezett Tyneham lakóihoz, amelyben felszólították őket: egyetlen hónapjuk van arra, hogy elhagyják otthonaikat.

Mivel a kis falu területe tökéletes helyszínnek bizonyult a szövetséges hadsereg katonai gyakorlataihoz, 225 ember kényszerült arra, hogy hátrahagyja az addigi életét szinte egyik pillanatról a másikra.

A falu elhagyásának végső határidejét kegyetlen módon, közvetlenül karácsony előtti időpontra, december 19-re tűzték ki, így már az utolsó ünnepeket sem tölthették otthon a családok. Bár az ígéret szerint a lakók a háború után visszatérhettek volna, a falu területe mindmáig egy szigorúan szabályozott katonai övezet maradt.

Az egykori lakosok így soha többé nem kaphatták vissza otthonaikat, a kiürített településen ezért az egykor ott élő emberek elhagyatott házai, egykori iskolájuk és omladozó épületeik őrzik a múltat.

Mindmáig szigorú szabályokhoz kötik a látogatást

A kísérteties szellemfalu felkeresését a mai napig szigorú szabályok korlátozzák. Mivel a terület a brit Védelmi Minisztérium tulajdonában áll, és jelenleg is aktív katonai lőtér működik a szomszédságában, a falu bizonyos időszakokban teljesen el van zárva a külvilágtól.

A kapuk kizárólag reggel 9 órakor nyílnak meg, a látogatható napokat pedig minden esetben a GOV.UK hivatalos oldalon kell ellenőrizni.

Bár az egykori otthonokból mára elhagyatott romok maradtak, a templom és az iskola épülete ma is áll. Ezek a megőrzött épületek kisebb múzeumként működnek, ahol a falak között kiállított régi fotók és személyes tárgyak mesélnek az egykor itt élő családok mindennapjairól.