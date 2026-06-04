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elhagyatott épületek

Soha nem térhettek vissza a lakók: képeken az elhagyatott szellemfalu

Shutterstock - ian woolcock
elhagyatott épületek Anglia falu szellemfalu
Klusovszki Kíra
2026.06.04.
Egyik napról a másikra kényszerültek kiköltözni a lakók Tyneham mára elfeledett falujából. A települést a mai napig egy szigorúan felügyelt katonai övezet, amit csak bizonyos szabályokat betartva lehet látogani.
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80 éve vált elhagyatottá Anglia rég elfeledett szellemfaluja, Tyneham, ahonnan mindent hátrahagyva kényszerültek távozni a lakók. Bár kezdetben csupán ideiglenes kitelepítésre kérték őket, mindmáig nem térhettek vissza otthonaikba.

Anglia területén fekvő Tyneham szellemfalu, amit éppen felfedeznek a látogatók.
Az elfeledett, Anglia területén fekvő települést mindmáig csak szigorú szabályokat betartva lehet látogatni.
Forrás: Getty Images
  • Több, mint 80 éve vált elhagyatottá Anglia egyik kicsi faluja, Tyneham. 
  • A lakók mindent hátrahagyva költöztek ki lakóhelyeikről, a településen maradt értékeik mindmáig megtekinthetők. 
  • A falu katonai bázisként szolgál, így látogatási rendje szigorú szabályokhoz kötött. 
  • A múlt mellett számos természeti kincset is őriz Tyneham környéke. 

1 hónap költözési időt adtak az Anglia területén fekvő falu lakóinak

1943 novemberében hivatalos katonai levél érkezett Tyneham lakóihoz, amelyben felszólították őket: egyetlen hónapjuk van arra, hogy elhagyják otthonaikat

Mivel a kis falu területe tökéletes helyszínnek bizonyult a szövetséges hadsereg katonai gyakorlataihoz, 225 ember kényszerült arra, hogy hátrahagyja az addigi életét szinte egyik pillanatról a másikra.

A falu elhagyásának végső határidejét kegyetlen módon, közvetlenül karácsony előtti időpontra, december 19-re tűzték ki, így már az utolsó ünnepeket sem tölthették otthon a családok. Bár az ígéret szerint a lakók a háború után visszatérhettek volna, a falu területe mindmáig egy szigorúan szabályozott katonai övezet maradt. 

Az egykori lakosok így soha többé nem kaphatták vissza otthonaikat, a kiürített településen ezért az egykor ott élő emberek elhagyatott házai, egykori iskolájuk és omladozó épületeik őrzik a múltat.

Mindmáig szigorú szabályokhoz kötik a látogatást

A kísérteties szellemfalu felkeresését a mai napig szigorú szabályok korlátozzák. Mivel a terület a brit Védelmi Minisztérium tulajdonában áll, és jelenleg is aktív katonai lőtér működik a szomszédságában, a falu bizonyos időszakokban teljesen el van zárva a külvilágtól. 

A kapuk kizárólag reggel 9 órakor nyílnak meg, a látogatható napokat pedig minden esetben a GOV.UK hivatalos oldalon kell ellenőrizni. 

Bár az egykori otthonokból mára elhagyatott romok maradtak, a templom és az iskola épülete ma is áll. Ezek a megőrzött épületek kisebb múzeumként működnek, ahol a falak között kiállított régi fotók és személyes tárgyak mesélnek az egykor itt élő családok mindennapjairól. 

Lenyűgöző területen fekszik az elhagyatott falu

Tyneham földrajzi elhelyezkedése egyszerűen elképesztő; mindössze csupán 20 perces sétára fekszik a Worbarrow-öböl, a világörökség részét képező Jurassic Coast egyik érintetlen, kavicsos strandja. Kristálytiszta, kék vize valóságos paradicsom a sznorkelezés és a búvárkodás szerelmeseinek, apály idején pedig a tengeri élőlényekkel teli sziklamedencék is felfedezhetők. 

A közelben egy másik rejtett kincs, a Pondfield-öböl is megtalálható, amely homokos-kavicsos partjával és dús, zöldtengeri növényzetével varázsolja el a látogatókat.

Bár a tenger itt rendkívül nyugodt és tiszta, a hirtelen mélyülő víz miatt a fürdőzés csak a tapasztalt úszóknak ajánlott. Ráadásul a szellemfalutól a Lulworth-dombság vonulatai is könnyen megközelíthetők, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik az egész tengerpartra.

Itt nézheted meg a mindmáig elhagyatott szellemfalut:

13. századi Szent-Mária templom, ami mindmáig érintetlenül áll Tyneham területén.
A falu egyik legikonikusabb és legtöbbet fotózott jelképe az a magányosan álló, élénkvörös K6-os telefonfülke.
Tyneham falu a Jurassic Coast sziklás partvidéke alatt terül el, közvetlenül a Dorset és East Devon vidékének legmagasabb sziklaszirtjeire vezető túraútvonal lábánál.
A régi, öntött vas kút mindmáig érintetlenül, a helyiek egykori emlékét őrzi.
Az egykori iskolai épületben mindmáig megtekinthetőek a falu egykori gyermekeinek füzetei, rajzai és míves szépírás-gyakorlatai.
Roskadozó házak és elhagyatott, omlásnak indult épületek őrzik a lakók emlékét Tyneham szellemfalujában.
Tyneham falu közelében egy másik meseszép öböl a Pondfield-öböl rejtőzik.
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A Szent Mária templom egy apró múzeumként mindmáig az egykori lakók személyes, hátrahagyott dolgaival állít emléket Tyneham múltjának.
Shutterstock

 

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