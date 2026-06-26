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A legszebb babanév… Kinek, mi − Módszerek, amelyekkel közös nevezőre juthattok a pároddal

vita babanév babanév kiválasztás döntés
Life.hu
2026.06.26.
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A leendő szülők egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legnehezebb feladata a névadás. Van, hogy az anya és apa teljesen mást szeretne, így a babanév kiválasztása vitát vált ki köztük. Szakértők szerint ez sokkal gyakoribb, mint gondolnánk – a jó hír, hogy vannak bevált módszerek, amelyek segíthetnek dűlőre jutni.

Sokan már a várandósság első heteiben elkezdenek neveket gyűjteni, ám előfordulhat, hogy a szülők ízlése egyáltalán nem egyezik. Míg az egyik fél a hagyományos neveket kedveli, addig a másik inkább a ritkább vagy modernebb keresztnevek felé húz. Teljesen normális, ha nem értetek egyet a babanévben. 

babanév
A babanév kiválasztása nem könnyű, sok szülő nem jut dűlőre benne.
Forrás: 123rf

Mit tehettek, ha nem juttok dűlőre a babanév kiválasztásában? 

A szakemberek szerint emiatt nem érdemes aggódni: a legtöbb párnál előfordulnak kisebb-nagyobb viták a névválasztás során, hiszen olyan döntésről van szó, amely egy életre szól.

1. Készítsetek külön listát

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha mindkét szülő összeírja az öt-tíz kedvenc nevét. Ezután érdemes összehasonlítani a listákat, hiszen könnyen lehet, hogy akadnak közös kedvencek vagy hasonló stílusú nevek.

Ha nincs átfedés, próbáljatok olyan neveket keresni, amelyek mindkettőtök számára elfogadhatók, még akkor is, ha elsőre nem tűnnek tökéletesnek.

2. Mondjátok ki hangosan a neveket

Sok szülő csak papíron látja a lehetséges neveket, pedig egészen más érzés hangosan kimondani őket. Érdemes többször is használni a kiszemelt neveket a mindennapokban.

Próbáljátok ki például, hogyan hangzik egy-egy név teljes formájában, vagy képzeljétek el, milyen lesz évek múlva megszólítani gyermeketeket. A szakértők szerint gyakran ilyenkor derül ki, hogy melyik név érződik igazán „a sajátotoknak”.

3. Gondoljatok a jövőre is

A névválasztás során nemcsak arra érdemes gondolni, hogyan hangzik egy cuki kisbabánál, hanem arra is, hogyan áll majd egy felnőtt embernek.

Fontos szempont lehet az is, hogy a név könnyen kiejthető és leírható legyen, illetve jól illeszkedjen a vezetéknévhez. Sokan azt is mérlegelik, mennyire gyakori az adott név, illetve milyen becenevek kapcsolódhatnak hozzá.

4. Ne hagyjátok, hogy mások döntsenek helyettetek

A leendő nagyszülők, rokonok és barátok gyakran szívesen mondanak véleményt a névválasztásról – néha akkor is, ha ezt senki sem kérte tőlük.

A szakértők szerint érdemes óvatosan bánni a külső véleményekkel. Bár a tanácsok hasznosak lehetnek, a végső döntést mindig a szülőknek kell meghozniuk, hiszen ők fogják nap mint nap használni gyermekük nevét.

5. Az is rendben van, ha a baba születése után döntötök

Nem minden pár választ nevet még a szülés előtt. Vannak, akik több lehetséges névvel érkeznek a kórházba, és csak akkor döntenek, amikor először meglátják a kisbabájukat.

Sok szülő számol be arról, hogy a baba megszületése után szinte azonnal érezték, melyik név illik hozzá a legjobban. Ezért nem kell kétségbe esni akkor sem, ha a várandósság végén még nincs végleges döntés.

Nézd meg, a celebek közül kinek aktuális éppen a babanév választása:

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