Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 5., kedd Györgyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyar tenger

Kihagyhatatlan felvétel – Úszó bambi a Balaton habjai között: Videó, ahogy suhan a vízben a kis állat

Shutterstock - A great shot of
magyar tenger állatok viselkedése riviéra Balaton
Klusovszki Kíra
2026.05.05.
Elépesztő felvételeket készítettek a turisták a nyári szezon kezdetén. A Balaton vizét most egy olyan állat szelte át, ami lesokkolta a közösségi médiát.

Ha nyár, akkor Balaton, hiszen ki tudna ellenállni a magyar tenger mágikus vonzásának? Pontosan, szinte senki. A balatoni nyarak ugyanis ikonikus emlékként élnek minden magyar család szívében, így nem meglepő, hogy sokan már a szezon hivatalos kezdete előtt is leruccannak egy kis riviéra-életérzésért. A békés tóparti idillt azonban most egy olyan videó rázta fel, ami elképesztő sebességgel terjed az interneten. A megdöbbentő felvételen egy egyáltalán nem odaillő látogatót kaptak lencsevégre, amint bátran szeli a magyar tenger habjait.

Balaton partján álló fehér hattyú.
A Balatonban élő bütykös hattyúk száma az utóbbi években jelentősen visszaesett, mindössze 123 példányt regisztráltak a tó körül, ami az elmúlt évek mélypontját jelenti. 
Forrás: Shutterstock

A Balaton igazi urai, akikkel osztozunk a vizen 

A május beköszöntővel a Balaton hőmérséklete egyre kedvezőbbé vált, a napsütések miatt ugyanis a víz fokozatos melegedésbe kezdett, ezért a bátrabbak már ilyenkor is szívesen megmártóznak benne.

A nyaralók mellett azonban gazdag élővilágának is teret ad, és habár a tó vize 2 évente szinte teljesen lecserélődik, mintegy közel 1400 faj uralja, olykor pedig akár egy-egy váratlan vendég is felbukkan benne.

Legyen szó vízben lubickoló vaddisznókról, de akár hagyományos házikedvencekről is, mind előszeretettel élvezik a tó hűsítő érzését.

Meglepő vendég a Balaton vizében 

A most lencsevégre kapott felvételen azonban egy olyan állatot sikerült rögzíteniük a turistáknak, ami még őket is meglepte. Egy arra tévedt őz ugyanis szinte a Balaton legmélyebb pontjait is átszelte, kecsesen suhant a habok között, delfínszerű mozgása pedig a legkeményebb szíveket is meglágyította.

Az úszó bambi szinte azonnal az internet egyik legnagyobb látványossága lett, hiszen nem mindennapi találkozás volt ez: a szemtanúk elmondása szerint az állat egyáltalán nem tűnt zavartnak, sőt, mintha élvezte volna a hűsítő hullámok érintését a kora nyári napsütésben.

 Bár nem mindennapi, az őzek egyébként gyakran kelnek át a vízen, erős hátsó lábaik ugyanis hatékonyan hajtják őket, így kiváló úszók attól eltekintve, hogy nem ez a természetes élőhelyük. Sokan csak találgatnak, mi késztethette a kecses vadat erre a bátor vízi kalandra, de ami talán a legtöbb embert érdekli, vajon mi elől menekülhetett? 

Készülj fel, mert a látvány téged is le fog venni a lábadról, íme a videó, ami felrobbantotta az internetet: 

@sanyi30647

♬ Silver Shadow Drive - Dusty Strings

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Veszélyben a Balaton − Hatalmas lehet a baj

Akár el is lepheti a trópusi hínár a tavat. A Balatonba is eljuthat a Hévízi-kifolyó invazív növénye.

Megtalálod a gepárdot a képen? Lehetetlen IQ-teszt, csak a emberek 1% képes megoldani

Készen állsz egy izgalmas vadász-préda rejtvényre? Ha a szórakozás mellett megtornáztatnád az intelligenciádat is, akkor ezt az IQ-tesztet imádni fogod.

Ha megőrjítenek a legyek a lakásban, most figyelj! − EGYETLEN trükkel örökre száműzheted a konyhádból

Itt a kellemes tavaszi idő, végre lehet nagyokat szellőztetni. Bár a szúnyogoktól még nem kell tartani, vannak más repülő rovarok, amik az agyunkra mehetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu