Kihagyhatatlan felvétel – Úszó bambi a Balaton habjai között: Videó, ahogy suhan a vízben a kis állat

Ha nyár, akkor Balaton, hiszen ki tudna ellenállni a magyar tenger mágikus vonzásának? Pontosan, szinte senki. A balatoni nyarak ugyanis ikonikus emlékként élnek minden magyar család szívében, így nem meglepő, hogy sokan már a szezon hivatalos kezdete előtt is leruccannak egy kis riviéra-életérzésért. A békés tóparti idillt azonban most egy olyan videó rázta fel, ami elképesztő sebességgel terjed az interneten. A megdöbbentő felvételen egy egyáltalán nem odaillő látogatót kaptak lencsevégre, amint bátran szeli a magyar tenger habjait.

A Balatonban élő bütykös hattyúk száma az utóbbi években jelentősen visszaesett, mindössze 123 példányt regisztráltak a tó körül, ami az elmúlt évek mélypontját jelenti.

A Balaton igazi urai, akikkel osztozunk a vizen

A május beköszöntővel a Balaton hőmérséklete egyre kedvezőbbé vált, a napsütések miatt ugyanis a víz fokozatos melegedésbe kezdett, ezért a bátrabbak már ilyenkor is szívesen megmártóznak benne.

A nyaralók mellett azonban gazdag élővilágának is teret ad, és habár a tó vize 2 évente szinte teljesen lecserélődik, mintegy közel 1400 faj uralja, olykor pedig akár egy-egy váratlan vendég is felbukkan benne.

Legyen szó vízben lubickoló vaddisznókról, de akár hagyományos házikedvencekről is, mind előszeretettel élvezik a tó hűsítő érzését.

Meglepő vendég a Balaton vizében

A most lencsevégre kapott felvételen azonban egy olyan állatot sikerült rögzíteniük a turistáknak, ami még őket is meglepte. Egy arra tévedt őz ugyanis szinte a Balaton legmélyebb pontjait is átszelte, kecsesen suhant a habok között, delfínszerű mozgása pedig a legkeményebb szíveket is meglágyította.

Az úszó bambi szinte azonnal az internet egyik legnagyobb látványossága lett, hiszen nem mindennapi találkozás volt ez: a szemtanúk elmondása szerint az állat egyáltalán nem tűnt zavartnak, sőt, mintha élvezte volna a hűsítő hullámok érintését a kora nyári napsütésben.

Bár nem mindennapi, az őzek egyébként gyakran kelnek át a vízen, erős hátsó lábaik ugyanis hatékonyan hajtják őket, így kiváló úszók attól eltekintve, hogy nem ez a természetes élőhelyük. Sokan csak találgatnak, mi késztethette a kecses vadat erre a bátor vízi kalandra, de ami talán a legtöbb embert érdekli, vajon mi elől menekülhetett?