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vízminőség

Brutális, mit találtak a Balaton vizében a kutatók − Ez lehet elveszi a kedvedet a fürdéstől

vízminőség gyógyszerek Balaton vízminőség
Hidd el, a magyar tengerben a hínár a legkevésbé kínos dolog, amivel együtt lubickolhatsz idén. Egy friss vizsgálat ugyanis számos olyan vegyi anyagot mutatott ki a Balaton vizében, amit nem biztos, hogy szeretnél lenyelni.
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Egy friss kutatásból megdöbbentő adatok láttak napvilágot. A Balaton vízét vizsgálták a tó hét különböző pontján. Mutatjuk, milyen anyagokat mutattak ki a vízből!

Megdöbbentő, mit találtak a kutatók a Balaton vizében
Megdöbbentő, mit találtak a kutatók a Balaton vizében
Forrás: Shutterstock

Ilyen a Balaton vízminősége

  • A tó hét pontjáról vettek mintákat.
  • A H2O mellett, a kutatók további 69 vegyületet mutattak ki.
  • Vannak köztük gyógyszerek, hallucinogének és hormonok is.

Az idei balatoni szezonban nemcsak a magas palacsintaárak várnak ránk, és nem is csupán a terjedő trópusi óriáshínárok között kell majd úszkálnunk. A kutatók 134 vegyület jelenlétét vizsgálták a Balaton vizében. A minták Szigligetről, Révfülöpről, Tihany-Sajkodról, Siófokról, Zamárdiból, Balatonlelléről és a Keszthelyi-öbölből származtak. Az eredmény egyszerre döbbenetes és aggasztó: a kimutatott 69 vegyületben vannak gyógyszermaradványok, hormonok és antipszichotikumok is. Ezek koncentrációja ugyan igen csekély −nanogramm per liter −, hatásuk a vízi ökoszisztéma szempontjából mégis elgondolkodtató.

Balaton vize
A Balaton vízét vizsgálták, döbbenetesek az eredmények.
Forrás: facebook/Egészségügyi szakirodalmi tallózó

Hogyan hathat mindez a Balaton élővilágára?

A hormonok megzavarhatják bizonyos vízi fajok szaporodását, az olyan gyulladáscsökkentők, mint a diclofenac felelős lehet a halak máj- és vesebetegségeiért, a pszichoaktív szerek az idegrendszerükre és a viselkedésükre hathat. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ez a 69 vegyület együttesen hat a Balaton élővilágára.

Bár mindezek bizonyítottan jelen vannak a turizmus szempontjából népszerű balatoni fürdőhelyeken, koncentrációjuk annyira alacsony, hogy az emberekre nem jelentenek veszélyt. 

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