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Ritka pillanat: Nicole Kidman levette a parókáját – Mutatjuk, milyen az igazi haja

frizura paróka színésznő haj Nicole Kidman
Life
2026.06.09.
Nicole Kidman megvillantotta göndör fürtjeit a nyaraláson készült fotóin, és a rajongók egyszerűen imádják érte. Mutatjuk a képet!
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Egy laza, vidéki kiruccanásból hatalmas médiavisszhang lett, hiszen Nicole Kidman hosszú évnyi parókaviselés után végre megmutatta természetes haját. A göndör loknik valósággal felrobbantották az Instagram-oldalát. 

Nicole Kidman paróka
Nicole Kidman végre megmutatta a valódi hajkoronáját!
Forrás:  Northfoto 

Nicole Kidman paróka nélkül: ilyen a valódi haja

Az 58 éves színésznő csodálatosan fest parókában és anélkül is. Az elmúlt években rengeteg kritikát kapott különböző parókái miatt, és azt is sokan szóvá tették, hogy vajon mit rejteget a műfrizurák alatt. Nicole Kidman haja most minden rosszalló, pletykálkodó kritikusának visszavágott, hiszen természetes haja éppen olyan lenyűgöző, mint a ’90-es években

Pár napja osztotta meg azt a képet, amin laza kék inget, klasszikus farmert és tornacipőt visel a vidéki környezetben. A nap felé fordulva idillien festett, megjelenését pedig dús, szőke, göndör haja koronázta meg. A képhez a következőt írta: „Hétvégi hangulat.” A rajongóknak több se kellett, azonnal ellepték a bejegyzés kommentszekcióját a szebbnél szebb bókok. 

A parókaviselés Hollywoodban nem is olyan ritka, sőt a legtöbb színésznő ezt választja a vörös szőnyegre is. Tehát Nicole Kidman parókaimádata egyáltalán nem furcsa, főleg, ha a szakmáját tekintjük. A mostani frizurája mindenesetre szöges ellentétben áll az utóbbi megjelenéseivel: az Oscar-gálára, sőt még a Met-gálára is fenékig érő, szögegyenes hajjal érkezett. 

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