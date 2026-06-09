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labdarúgó-világbajnokság foci-vb 2026 jóslat Nostradamus
Simon Benedek
2026.06.09.
A modern Nostradamus megjósolta a koronavírus járványt és II. Erzsébet halálát is. Ezúttal a 2026-os foci -vb végeredményére adott előrejelzést. Június 11-én, magyar idő szerint 21 órakor a Mexikó – Dél-Afrika meccsel veszi kezdetét a torna.
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Már csak három nap van hátra a 2026-os foci-vb kezdetéig, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A futballrajongók világszerte reménykednek és imádkoznak, hogy ezúttal az ő csapatuk emeli magasba a világbajnoki trófeát. De vajon ki a legnagyobb esélyes? A modern Nostradamus erre a csapatra tippel! 

2026-os foci-vb, labda.
Mindenki azt találgatja, ki nyeri a 2026-os foci-vb-t. Íme a modern Nostradamus jóslata!
Forrás:  123rf
  • Már csak napok választanak el a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjától, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen.
  • A futballvilágban már most beindultak a találgatások, hogy melyik válogatott lehet a végső győztes.
  • A bukmékerek, elemzések és különféle matematikai modellek mellett ezúttal egy Nostradamus-jóslat is felkavarta az állóvizet.
  • A brazil misztikus szerint egy piros színekben játszó csapat emelheti majd magasba a világbajnoki trófeát. Íme a lehetséges győztesek!

A modern Nostradamus megjósolta a 2026-os foci-vb győztesét

Mindössze néhány nappal vagyunk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt. Ebben az időszakban már mindenki azt találgatja, hogy vajon ki nyeri a foci-vb-t. Vannak, akik alaposan áttanulmányozzák a bukmékerek fogadásait, a csapatok formáját és a közelmúlt eredményeit. Egy német matematikus szerint például Hollandia fogja megnyerni a tornát, miközben a számok alapján a címvédő Franciaország látszik a legnagyobb esélyesnek. De ha szeretnél egy jóslatot is hallani, akkor a brazil misztikus, Athos Salomé véleménye is érdekes lehet számodra. 

Az élő Nostradamusként is emlegetett Salomé a koronavírus, valamint II. Erzsébet királynő halálának előrejelzése után lett ismert jós. Kíváncsi vagy, mit mond a világbajnokságról?

Ezt mondja a modern Nostradamus a foci-vb-ről

Salomé szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság végső győztesét egyelőre homály fedi, ugyanis a sportág nagyon kiszámíthatatlan. Azonban úgy véli, hogy a nyertes csapat a piros színt viseli majd. Ez kizárja az olyan esélyeseket, mint Franciaország, Brazília és Argentína.

„Nehéz, mély, domináns színeket látok. A tűz színeit. Azok a nemzeti csapatok jutnak messzire ezen a tornán, amelyek a láng színeibe vannak öltözve” – mondta a LadBible-nek adott előrejelzésében.

Ezek a csapatok jöhetnek szóba, mint vb-győztesek

A „La Roja” (a vörös) vagy „La Furia Roja” (a vörös düh) becenéven ismert Spanyolország az a nemzet, amely elsőként eszünkbe jut, amikor a modern Nostradamus jóslatát halljuk. Egy másik csapat, amely nagyrészt pirosban játszik éppen Spanyolország szomszédja, Portugália. Valószínűleg ez lesz Cristiano Ronaldo utolsó lehetősége arra, hogy világbajnoki trófeát nyerjen, ezért a 41 éves sztár biztosan mindent megtesz, hogy a végén magasba emelhesse a díjat. Az angolokra is illő lehet a piros mezes leírás, hiszen hagyományos hazai szerelésük ugyan a fehér, de idegenbeli mezük piros. Ők már több mint 60 éve várják, hogy ismét vb-győzelmet ünnepelhessenek. 

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