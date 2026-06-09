Tragédia történt a divatikon családjában: halva született a népszerű influenszer kislánya

Laura Mellado és férje, Victor Hallman három fiú szülei. A 10 éves Elliot, az ötéves Oakley és a kétéves Luciano kistestvére egy kislány lett volna, aki azonban halva született.
Laura Mellado: „Kislányom Atyánk karjaiba született”
A tragikus hírt Laura egy megható Instagram-bejegyzésben osztotta meg, amelyhez egy kórházban készült fényképet is mellékelt. A felvételen ő és férje karjukban tartják kislányukat. „Kislányom Atyánk karjaiba született. Bár soha nem fogjuk megérteni a tervét, hálásak vagyunk, hogy erőt és békét ad nekünk ezekben a nehéz időkben” − írta, és megköszönte mindenkinek, akik osztoznak a gyászukban. Laura Mellado kislányához is szólt: „Kislányomnak... nagyon-nagyon szeretünk téged, és alig várjuk, hogy újra lássunk, kicsim. Tudom, hogy még jobb hellyé tetted a mennyországot” − idézi a Sun.
A veszteség örökre megváltoztatta a családot
Laura arról is írt, hogy a történtek hatására még jobban érti az élet törékenységét és szentségét.
Laura Mellado divattervezőként és bloggerként vált ismertté, emellett rendszeresen oszt meg családi videókat az LVE Family nevű YouTube-csatornán.
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