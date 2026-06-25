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Mérgező hernyók miatt zárnak le parkokat: a szél messzire viheti veszélyes szőrszálaikat

kártevő hernyó Németország
Horváth Angéla
2026.06.25.
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Súlyosan elszaporodtak a búcsújárólepke hernyói. Több parkot és szabadtéri területet is lezártak Berlinben, mert a hernyók mikroszkopikus szőrei bőrkiütést, kötőhártya-gyulladást, légzési panaszokat, súlyos esetben akár anafilaxiás sokkot is okozhatnak.

A német hatóságok több tartományban is a búcsújárólepke hernyói ellen küzdenek. A veszélyt nem maga az állat jelenti, hanem a testét borító apró, tüskés szőrök, amelyek mérgező anyagot tartalmaznak. Ezek könnyen törnek, a szél pedig nagyobb távolságra is elászállíthatja őket, így akkor is panaszokat okoznak, ha valaki nem ér hozzá közvetlenül a hernyókhoz vagy a fészkeikhez.

A veszélyt nem maga a búcsújárólepke jelenti, hanem a testét borító apró, tüskés szőrök, amelyek mérgező anyagot tartalmaznak. 
A veszélyt nem maga a búcsújárólepke jelenti, hanem a testét borító apró, tüskés szőrök, amelyek mérgező anyagot tartalmaznak. 
Forrás: NurPhoto

Búcsújárólepke: a szőrük anafilaxiás sokkot is okozhat

A búcsújárólepke-fertőzés különösen súlyos Berlinben: Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau és Friedrichshain-Kreuzberg számít a leginkább érintett kerületnek. A város több népszerű parkjában piros-fehér szalagokkal zárták le a veszélyes részeket. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a zöldterületeket, és az iskolák, óvodák udvarain is fokozott óvatosságra van szükség - írja a CNN. A német főváros parkjaiban munkások dolgoznak, védőruhában, maszkban, 20 méteres magasságban speciális porszívóval távolítják el a fészkeket. Cél, hogy a hernyókon található mintegy 700 ezer mérgező mikroszőr ne kerüljön a levegőbe. A problémát azonban nem lehet teljesen megszüntetni, most a károk csökkentése a zajlik: elsősorban azokat a fákat tisztítják meg, amelyek a látogatók által használt ösvényekhez vannak a legközelebb. A munka sajnos lassan, halad, előfordul, hogy egyetlen fán 800 fészek is található. 

Derk Ehlert, Berlin városi természetvédelmi szakértője a város honlapján arra figyelmeztetett, hogy senki ne közelítsen a hernyókhoz, és ne érintse meg sem őket, sem a fészkeiket. A hernyók szőrével való érintkezés viszketést, csalánkiütést, bőrkiütést és légzési panaszokat okozhat, súlyos esetben pedig allergiás reakció, akár anafilaxiás sokk is kialakulhat.

A búcsújárólepke különösen a forró, száraz időjárást kedveli, a tögyfák kérgén tanyáznak. Bár a rovar régóta jelen van Németországban, túlszaporodását az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése okozza. 

Itt egy szuperérdekes videó arról, ahogy a hernyók sorban átkelnek egy úton: 

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