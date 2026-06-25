Rúzsa Magdi nemrégiben írt köszönetet a Szent László Kórház kórház dolgozóinak Rúzsa Magdi. A Kossuth-díjas énekesnő egyik kisfia szorult kórházi kezelésre.

Rúzsa Magdi kisfiának kivették a manduláját.

Forrás: MW archív

Rúzsa Magdi: „Kivették a kisfiam manduláját”

Posztjában Rúzsa Magdi nem árulta el, miért voltak kórházban. „Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között!” – írta akkor az énekesnő. A Blikk úgy tudja, a kisfiát megműtötték. „Van, amikor a lelkemből érzem, hogy szeretném világgá kiabálni. Mert fontos pillanat volt az életemben. És elképesztően rettegtem. Még úgy is, hogy nem hatalmas dologról van szó: kivették a kisfiam manduláját, mert szegénykém már alig kapott levegőt. Ez volt az első ilyenfajta műtét. Fél az ember. Meg hát én, ugye, az egészségügyből jövök” – idézi a lap Rúzsa Magdit.

Az énekesnő óvja magánéletét

Rúzsa Magdi bár időnként posztol hármas ikeri nagy pillanatairól, arra különösen figyel, hogy az arcukat ne mutassa. Így láthattuk azt is, hogyan süt Keve, Zalán és Lujza a vajdasági nagymamával, vagy péládul azt, ahogy sorba állnak fagyiért a gyerekek.

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