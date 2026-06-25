Most jön a java! Ha eddig nagyon meleged volt, a hétvégén megbolondulsz − Elképesztő forróság közeleg

Ha egy hete csak a légkondi alatt bírod ki a forróságot, a hétvégére biztosan ne tervezz szabadtéri programot, pláne napközben ne. A kánikula nem enyhül, sőt, még melegebb lesz, mint eddig.

Fokozódik a kánikula.

Forrás: 123.rf.com

Kánikula a köbön: így alakul az időjárás a következő napokban

Tovább fokozódik a kánikula, egyre melegebb és szárazabb levegő érkezik az anticiklon áramlásában. Hétvégén már 35 fok felett, sőt egyre nagyobb területen 40 fok körül tetőzhet a hőmérséklet − tájékoztat a HungaroMet.

Nagy veszélyt jelent az UV-terhelés is

A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között kerülni kell a napsütést, lehetőleg tartózkodjunk klimatizált helyen. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, napi 2,5-3 liter vizet legalább el kell fogyasztani. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai azt kérik, hogy meleg időben gyermeket vagy állatot még néhány percre se hagyjunk parkoló autóban. Nem csak a hőguta miatt kell aggódnunk, de már most extrém az UV-terhelés, semmiképpen ne hagyd ki a fényvédőzést sem. A naptej kiválasztásához segítséget ebben a cikkünkben találsz, a legjobb fényvédő spray-kről pedig itt olvashatsz.