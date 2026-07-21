Ez nem átverés: brutális összeget fizet ez a spanyol település az odaköltözőknek

Mindig is mediterrán országba vágytál? Most könnyen oda is költözhetsz. Egy helyi közösség ugyanis jelentős összeget fizet azért, hogy egy gyönyörű, spanyol térségben telepedj le. Ehhez ráadásul nem kell mást tenned, mint a kapott összegből felújítani azt a lakatlan ingatlant, amelyben megérkezésedkor részesülsz.

A spanyol Kasztília-La Mancha a vidéki elnéptelenedés ellen ma is aktívan küzdő régió, amely egyedülálló kulturális örökségéről és jellegzetes, szélmalmokkal tarkított tájairól ismert.

Forrás: Shutterstock

Kasztília- La Mancha kormánya jelentős anyagi támogatással, és ingyen ingatlannal buzdítja az odaköltözőket.

A program célja, hogy a ritkán lakott térségek üresen álló házait felújítsák, és bővítsék a térség népességét.

A bátor jelentkezők a felújítási támogatások mellett ráadásul komoly adókedvezményekre is számíthatnak.

A spanyol régió a lakatlan településeket frissítené

Kasztília-La Mancha regionális kormánya egy elképesztő programot hirdetett meg, amiben jelentős pénzügyi támogatással és ingyen ingatlannal segítenék azokat, akik a térségbe költöznek.

A kapott összeget ráadásul a felújítás mellett a ház bérbeadására is fel lehet használni, így a beköltözőknek ez akár egy biztos, garantált passzív jövedelmet jelenthet a jövőben.

Ráadásul a helyi önkormányzat még az ingatlan teljes építési engedély költségeit is magára vállalja, valamint az építési adó 95 százalékos rendezésével is támogatja a beköltözőket. Kezdeményezésükkel azonban nem csak a bátor újrakezdőknek kedveznének, a program célja ugyanis elsősorban, hogy a régió területén évek óta üresen álló, több, mint 300 ezer lakatlan otthont felfrisstísék.

A kijelölt, beköltözésre váró települések között ezért olyan kritikusan elnéptelenedő falvak szerepelnek, amik felújításával újra életet lehetne lehelni a térség munkavállalói szektorába is.

Jelentős összeggel támogatnák az odaköltözőket

Mivel a regionális kormány elnöke az új lakások építése helyett inkább az üresen álló ingatlanok rendezésére fókuszálna a térségben, így a spanyol település fejlesztésére nem mindennapi összeget szánnak; pontosan 30 ezer eurót fizetnének az odaköltözőknek. Ebből mindössze 12 ezer euró fordítható közvetlenül a felújítási munkákra, a fennmaradó 18 ezer euró pedig fedezetként szolgálna az esetleges károk helyreállítására.

A program ráadásul havi 600 eurós támogatást is biztosít azoknak a tulajdonosoknak, akiknek saját megtakarításaikat kell felhasználniuk, vagy hitelt kell felvenniük a munkálatok finanszírozásához.

Cserébe a spanyol kormánynak csupán egyetlen apró kikötése volt, a bátor jelentkezőknek az ingatlant legalább 7 évig bérbeadásra alkalmas állapotban kell tartaniuk.