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A júniusi időjárás elárulja, fehér lesz-e a karácsony − Már most tudni, mire számíthatsz

időjárás karácsony fehér karácsony
Life.hu
2026.06.25.
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Őseink úgy gondolták, a természet jóval előbb üzen, mint azt gondolnánk. Különösen igaz ez a júniusi időjárásra, ami a néphagyomány szerint elárulja, fehér karácsonyunk lesz-e.

Miközben odakint tombol a kánikula, végtelen messzinek tűnik a téli ünnepkör és annak időjárása. Pedig a népi megfigyelések szerint éppen júniusban kaphatunk először választ arra, fehér karácsonyra készülhetünk-e.

A júniusi időjárás a néphagyomány szerint elárulja, számíthatunk-e fehér karácsonyra
A júniusi időjárás a néphagyomány szerint elárulja, számíthatunk-e fehér karácsonyra.
Forrás: 123.rf.com

A fehér karácsony már júniusban megjósolható

A modern meteorológiai eszközök használata előtt az emberek a természet ritmusát figyelték: a széljárást, a felhőket, az állatok viselkedését és az évszakok alakulását. A népi időjóslás szerint bizonyos napok vagy hónapok időjárása előrevetítheti a későbbi hónapokét. 

Június ebből a szempontból különösen fontos időszaknak számított. 

A hagyomány szerint ugyanis amilyen a június, olyan lesz a december is. Ez pedig az is megmutatja, mennyi esély van az áhított fehér karácsonyra − írja a Köpönyeg.

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A népi bölcsesség úgy tartja: ha a június meleg és száraz, akkor enyhébb december várható. Ha viszont hűvös és csapadékos a nyár első hónapja, az keményebb, téliesebb decembert jelezhet. 

A bőséges havazásnak gyakran inkább az enyhébb, nedvesebb téli idő kedvez, így arra következtethetünk, minden esély megvan a fehér karácsonyra. 

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