A júniusi időjárás elárulja, fehér lesz-e a karácsony − Már most tudni, mire számíthatsz

Miközben odakint tombol a kánikula, végtelen messzinek tűnik a téli ünnepkör és annak időjárása. Pedig a népi megfigyelések szerint éppen júniusban kaphatunk először választ arra, fehér karácsonyra készülhetünk-e.

A júniusi időjárás a néphagyomány szerint elárulja, számíthatunk-e fehér karácsonyra.

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A fehér karácsony már júniusban megjósolható

A modern meteorológiai eszközök használata előtt az emberek a természet ritmusát figyelték: a széljárást, a felhőket, az állatok viselkedését és az évszakok alakulását. A népi időjóslás szerint bizonyos napok vagy hónapok időjárása előrevetítheti a későbbi hónapokét.

Június ebből a szempontból különösen fontos időszaknak számított.

A hagyomány szerint ugyanis amilyen a június, olyan lesz a december is. Ez pedig az is megmutatja, mennyi esély van az áhított fehér karácsonyra − írja a Köpönyeg.