A júniusi időjárás elárulja, fehér lesz-e a karácsony − Már most tudni, mire számíthatsz

Miközben odakint tombol a kánikula, végtelen messzinek tűnik a téli ünnepkör és annak időjárása. Pedig a népi megfigyelések szerint éppen júniusban kaphatunk először választ arra, fehér karácsonyra készülhetünk-e.
A fehér karácsony már júniusban megjósolható
A modern meteorológiai eszközök használata előtt az emberek a természet ritmusát figyelték: a széljárást, a felhőket, az állatok viselkedését és az évszakok alakulását. A népi időjóslás szerint bizonyos napok vagy hónapok időjárása előrevetítheti a későbbi hónapokét.
Június ebből a szempontból különösen fontos időszaknak számított.
A hagyomány szerint ugyanis amilyen a június, olyan lesz a december is. Ez pedig az is megmutatja, mennyi esély van az áhított fehér karácsonyra − írja a Köpönyeg.
Ha már nem bírod a hőséget, nosztalgiázz a téli fotóinkkal!
A népi bölcsesség úgy tartja: ha a június meleg és száraz, akkor enyhébb december várható. Ha viszont hűvös és csapadékos a nyár első hónapja, az keményebb, téliesebb decembert jelezhet.
A bőséges havazásnak gyakran inkább az enyhébb, nedvesebb téli idő kedvez, így arra következtethetünk, minden esély megvan a fehér karácsonyra.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: