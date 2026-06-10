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kert

Ezt az EGY növényt sose ültesd el a kertedben! A szakértők szerint egy életre megbánhatod

123rf.com -
kert növény borostyán
Első látásra ártalmatlannak tűnik, mégis ez az egyik legproblémásabb növény, amit a kertedbe ültethetsz. Ha nem figyelsz átveheti az uralmat az udvarod felett.
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A kertészkedés egyik legnagyobb csapdája, hogy nem minden szép növény jó választás. Vannak olyan fajok, amelyek első pillantásra mesebeli hangulatot teremtenek, később azonban komoly problémákat okozhatnak. A szakértők szerint az egyik ilyen növény az angol, közönséges borostyán.

Az elburjánzott borostyán akár a ház falában is kárt tehet.
Az elburjánzott borostyán akár a ház falában is kárt tehet. 
Forrás:  123rf

Gyönyörűnek tűnik, de tönkreteheti a kertedet: a borostyánt jobb messziről elkerülni

  • Az angol borostyán látványos, de invazív növénynek számít.
  • Károsíthatja az épületeket és veszélyeztetheti a fákat is.
  • A szakértők szerint érdemes más futónövényt választani helyette.

Ez a futónövény sokak nagy kedvence, hiszen gyorsan befutja a kerítéseket, falakat és pergolákat, ráadásul romantikus, kastélykert-hangulatot is kölcsönöz az udvarnak. Nicole Dillon, a virginiai Breemar Flower Farm tulajdonosa azonban arra figyelmeztet, hogy a növény szépsége megtévesztő lehet.

A borostyán ugyanis rendkívül agresszíven terjed.

Képes felkúszni a házak falára, ahol idővel károsíthatja a fugákat és a falazatot. Ennél is nagyobb gond, hogy a fák törzsére kapaszkodva fokozatosan elfojthatja azokat, csökkentheti a fényhez jutásukat, és hosszú távon gyengítheti az állapotukat.

A probléma nem áll meg a kert határánál

Az invazív növény (károsan terjeszkedő) könnyen elszabadulhat, és kiszoríthatja az őshonos fajokat is. Emiatt sok kertész már eleve nem ajánlja az ültetését.

Viszont ha már megtörtént az  elburjánzás, akkor sem kell megijedni. Ahogy már korábban írtuk, akár természetes anyagokkal is − például fehér ecettel − eltávolíthatjuk a nem kívánt növényt. 

Ha mégis kedveled a látványos futónövényeket, léteznek sokkal biztonságosabb alternatívák. Dillon szerint például a dísz-édesburgonya futó változatai remek választások, hiszen több színben és formában is elérhetők, miközben sokkal könnyebben kordában tarthatók.

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