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A te gyereked is a telefonján lóg egész nap? Aggasztó, milyen hatással lehet az egészségre

elhízás képernyőidő okostelefon használat mentális betegség okostelefon
Rideg Léna
2026.06.09.
Sok szülő számára ismerős lehet a látvány, amikor a gyerek még késő este is a telefonját nyomkodja. Egy közel kétezer tinédzser bevonásával készült kutatás szerint a túlzott okostelefon-használat nemcsak az alvás minőségét ronthatja, hanem a depresszió és az elhízás kockázatát is növelheti.
 
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Egy friss kutatás szerint azok a fiatalok, akik naponta hosszú órákat töltenek az okostelefonjuk használatával, nagyobb eséllyel küzdenek depresszióval, elhízással és alvászavarokkal. A vizsgálatot a philadelphiai Gyermekkórház szakemberei vezették, máris mutatjuk a riasztó részleteket.

A szülők többsége nem is sejti, milyen hatással lehet az okostelefon a gyerekére
A szülők többsége nem is sejti, milyen hatással lehet az okostelefon a gyerekére
Forrás: Shutterstock

Az okostelefon túlzott használata a mentális egészségre is hatással lehet

A kutatók összesen 1959 serdülő adatait elemezték. A vizsgálat során azt is figyelembe vették, hogy a résztvevők hány évesen kapták meg első okostelefonjukat, valamint azt, hogy a készülékhasználati szokások milyen hatással vannak a testi és lelki egészségükre.

Az eredmények alapján nemcsak a képernyő előtt töltött idő számít, hanem az is, hogy a fiatalok éjszaka hozzáférnek-e a telefonjukhoz. A kutatók szerint ezek a szokások jelentős szerepet játszhatnak a serdülők egészségi állapotának alakulásában. A vizsgálatban részt vevő fiatalok közül 1230-an 13 és 14 éves koruk között kapták meg első okostelefonjukat.

Náluk körülbelül 4 százalékkal nagyobb valószínűséggel jelentkezett depresszió vagy elhízás, mint azoknál a kortársaiknál, akik más használati mintát követtek.

A résztvevők csaknem 95 százaléka arról számolt be, hogy hetente átlagosan 17 órát nyomkodja a telefonját, ami napi szinten közel két és fél órás használatnak felel meg. A legaggasztóbb eredményeket azoknál a serdülőknél figyelték meg, akik naponta több mint öt órát töltöttek a készülékük előtt. Több mint száz fiatal tartozott ebbe a csoportba. 

Náluk több mint kétszer akkora volt a depresszió kialakulásának esélye, míg az elhízás kockázata közel háromszorosnak bizonyult.

A szakértők szerint az éjszakai telefonozás lehet a legnagyobb probléma

A szakemberek szerint a háttérben részben az alvás minőségének romlása állhat. A késő esti telefonhasználat ugyanis megzavarhatja a szervezet természetes működését, és hozzájárulhat a pihenés minőségének romlásához. A kutatás vezetője, Dr. Ziv Bren serdülőkorúak egészségével foglalkozó szakértő szerint az okostelefon-használat időtartama, valamint az éjszakai hozzáférés olyan tényezők, amelyeken viszonylag egyszerűen lehet változtatni.

A szakember úgy véli, az eredmények segítséget nyújthatnak a szülőknek, az egészségügyi szakembereknek és a döntéshozóknak is abban, hogy hatékony, tudományos bizonyítékokra épülő ajánlásokat dolgozzanak ki a fiatalok technológiahasználatával kapcsolatban – írja a Female First.

A kutatók szerint már az is csökkentheti a kockázatokat, ha a telefon nem marad a gyerekszobában éjszakára, illetve ha a családok ésszerű korlátokat szabnak a képernyőidőnek.

 Dr. Bren hangsúlyozta: a digitális korszakban nem feltétlenül az okostelefonok teljes tiltása jelenti a megoldást, hanem az életkornak megfelelő használat és a tudatos szabályozás. Szerinte a fiatalok egészségének védelméhez elsősorban arra van szükség, hogy a szülők figyelemmel kísérjék a készülékhasználat idejét, és korlátozzák az éjszakai telefonozást.

Az egészségügyi szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a lefekvés előtti képernyőhasználat csökkentheti a melatonin termelődését, miközben az értesítések, üzenetek és a közösségi média folyamatos ingerhatás alatt tartják az agyat. Mindez jelentősen ronthatja az alvás minőségét, ami hosszabb távon a testi és lelki egészségre is negatív hatással lehet.

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