A te gyereked is a telefonján lóg egész nap? Aggasztó, milyen hatással lehet az egészségre

Egy friss kutatás szerint azok a fiatalok, akik naponta hosszú órákat töltenek az okostelefonjuk használatával, nagyobb eséllyel küzdenek depresszióval, elhízással és alvászavarokkal. A vizsgálatot a philadelphiai Gyermekkórház szakemberei vezették, máris mutatjuk a riasztó részleteket.

A szülők többsége nem is sejti, milyen hatással lehet az okostelefon a gyerekére

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Az okostelefon túlzott használata a mentális egészségre is hatással lehet

A kutatók összesen 1959 serdülő adatait elemezték. A vizsgálat során azt is figyelembe vették, hogy a résztvevők hány évesen kapták meg első okostelefonjukat, valamint azt, hogy a készülékhasználati szokások milyen hatással vannak a testi és lelki egészségükre.

Az eredmények alapján nemcsak a képernyő előtt töltött idő számít, hanem az is, hogy a fiatalok éjszaka hozzáférnek-e a telefonjukhoz. A kutatók szerint ezek a szokások jelentős szerepet játszhatnak a serdülők egészségi állapotának alakulásában. A vizsgálatban részt vevő fiatalok közül 1230-an 13 és 14 éves koruk között kapták meg első okostelefonjukat.

Náluk körülbelül 4 százalékkal nagyobb valószínűséggel jelentkezett depresszió vagy elhízás, mint azoknál a kortársaiknál, akik más használati mintát követtek.

A résztvevők csaknem 95 százaléka arról számolt be, hogy hetente átlagosan 17 órát nyomkodja a telefonját, ami napi szinten közel két és fél órás használatnak felel meg. A legaggasztóbb eredményeket azoknál a serdülőknél figyelték meg, akik naponta több mint öt órát töltöttek a készülékük előtt. Több mint száz fiatal tartozott ebbe a csoportba.

Náluk több mint kétszer akkora volt a depresszió kialakulásának esélye, míg az elhízás kockázata közel háromszorosnak bizonyult.

A szakértők szerint az éjszakai telefonozás lehet a legnagyobb probléma

A szakemberek szerint a háttérben részben az alvás minőségének romlása állhat. A késő esti telefonhasználat ugyanis megzavarhatja a szervezet természetes működését, és hozzájárulhat a pihenés minőségének romlásához. A kutatás vezetője, Dr. Ziv Bren serdülőkorúak egészségével foglalkozó szakértő szerint az okostelefon-használat időtartama, valamint az éjszakai hozzáférés olyan tényezők, amelyeken viszonylag egyszerűen lehet változtatni.