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Heves zivatarok hoznak fordulatot a kánikula után: estére kiadhatják a piros riasztást erre az országrészre

időjárás zivatar figyelmeztetés
Life.hu
2026.06.10.
A szerdai forróságot záporok, zivatarok és erős szél törheti meg, de a hőmérséklet napközben még így is több helyen 30 fok fölé emelkedhet. Ez előrejelzések szerint estére az ország nagy részén elromlik idő, a zivatarok mellett felhőszakadásra is készülni kell.
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Szerda hajnalban az ország jelentős részén csökken a felhőzet, északnyugaton azonban már ekkor kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a középső országrészben megerősödhet az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében is lehetnek erős széllökések. Napközben többfelé napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel, északnyugaton ugyanakkor felhősebb lehet az ég. A Dunától keletre elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet általában 27 és 34 fok között alakul, de a nyugati és az északi határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb lehet - írja a Köpönyeg.

Szerda este zivatarok érkeznek

Az esti órákra országszerte megvastagszik a felhőzet, mind a 19 vármegyére figyelmeztetést adtak ki zivatarok, illetve felhőszakadás veszélye miatt. Baranya, Tolna és Somogy vármegyében zivatar miatt másodfokú veszélyjelzés van érvényben, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala vármegyében pedig kétféle figyelmeztetés is él.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást
Zivatarok miatt adtak ki riasztást
Forrás: met.hu

A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt akár 25-30 milliméternél is több eső eshet. Az előrejelzés szerint a déli, délnyugati szél estére megélénkülhet, késő délutántól pedig több helyen északnyugatira fordulhat, viharos lökésekkel.

Az időjárás alakulásától függően szerda este kiadhatják a legmagasabb fokú, piros riasztást először a Dél-Dunántúlra.

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