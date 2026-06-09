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klímaváltozás

Pár éven belül eltűnhet a boltok polcairól a magyarok 5 kedvenc gyümölcse

klímaváltozás mezőgazdaság gyümölcs
Bába Dorottya
2026.06.09.
A klímaváltozás soha nem látott kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Ha a tendenciák a jelenlegi mederben folytatódnak, néhány gyümölcsfajtának örökre búcsút inthetünk, állítják a szakemberek.
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Modern világunkban magától értetődőnek vesszük a bőséges termékpalettát, pedig a termékek komoly munka árán kerülnek a boltok polcaira. A gyümölcsök különösen sérülékenyek, mivel a globális felmelegedéssel járó aszályok, viharok, új kártevőfajok, illetve mutálódott betegségek jelentősen csökkentik a terméshozamot. A túlnépesedés, termelés alá vonható területek zsugorodása csak tovább nehezíti a mezőgazdaság helyzetét. Szakemberek előrejelzése szerint egyes gyümölcsfajták pár éven belül teljesen eltűnhetnek a magyar boltok polcairól.

Eltűnő gyümölcsök a boltokból
A klímaváltozás miatt bizonyos gyümölcsök örökre eltűnhetnek a boltokból.
Forrás: Shutterstock

Klímaváltozás hatása a gyümölcstermesztésre

  • Az aszályok, az özönvizet idéző esőzések és a túlnépesedés jelentősen csökkentik a terméshozamokat.
  • A mezőgazdasági nehézségek miatt bizonyos gyümölcsök örökre eltűnhetnek.
  • Kipusztulni talán nem fognak, ám kivételes ritkaságokká válnak.

Ez az 5 gyümölcs tűnhet el pár éven belül a magyar boltokból

Noha teljes kipusztulásról egyelőre nem lehet beszélni, bizonyos termények jelentősen visszaszorulhatnak, afféle egzotikus ritkaság státuszba kerülnek. A jelentős drágulás és az áruhiány majdnem biztos, hogy bekövetkeznek.

No de lássuk, mely gyümölcsöknek inthetünk búcsút a következő években!

1. Bogyós gyümölcsök

Málna, szamóca, ribizli, áfonya – az egészséges reggelik elengedhetetlen hozzávalói rendkívül időigényes termények, amiknek hazai termesztése szinte teljesen leállt. A magyar boltokban elérhető készletek első sorban import termékek, ám a klímaváltozás miatt jelentős drágulásra lehet számítani, így sok helyen egyszerűen nem fogja megérni megrendelni őket.

2. Cseresznye

„Érik a ropogós cseresznye…” – kezdődik a méltán kedvelt népdal. Igen ám, csakhogy a klímaváltozást figyelembe véve meglehet, hogy ez a közeljövőben már csak elméletben lesz tapasztalható. Ugyanis a magyarok kedvenc nyári gyümölcse rendkívül érzékeny a virágzás idején fellépő hirtelen hőmérséklet-változásokra. Márpedig a márciustól áprilisig tartó cseresznyefa-virágzás idején fellépő hőhullámok, majd váratlan fagyok már most jelentősen csökkentették a terméshozamokat. Ha ez így megy tovább, hamarosan szinte kifizethetetlen lesz a magyar gyümölcsfajta.

3. Avokádó

A pirítósok kedvelt feltétje sem kerülheti el végzetét: a trópusi gyümölcs roppant vízigényes, csakhogy épp fő termőterületeit sújtják a legszárazabb aszályok. Mivel egyre csak zsugorodnak azok a területek, ahol gazdaságosan termeszthető, nem elrugaszkodott forgatókönyv, hogy pár éven belül legfeljebb képeken találkozhatunk az „aligátorkörtével”.

4. Narancs

Florida és Brazília a világ legjelentősebb narancstermő régiója, ám a termelés az utóbbi években drasztikusan visszaesett, „köszönhetően” egy vírusnak. A citruszöldülés világszerte pusztítja az ültetvényeket, melyet egy apró rovar terjeszt, mindez pár éven belül a narancsfa pusztulásával jár. Ez a kór már most érezteti hatását a narancs erőteljes drágulásán, mely a következő években csak még tovább növekedhet.

5. Banán

Sokak kedvence az édes, ízletes banán, mely többek között a vegán receptek elengedhetetlen része. A boltok polcain található banán oroszlánrésze az ún. Cavendish fajta, amit viszont egy agresszív gombás fertőzés fenyeget. A rettegett Panama-kór már több kontinensen is elterjedt, és mivel a banánok nem elég diverzek genetikailag, a legtöbb fajta kipusztulásával fenyeget.

A globális felmelegedés, illetve a kártevők által okozott betegségek terjedése okán bizonyos gyümölcsök eltűnhetnek a magyar boltok polcairól. Ha teljes kihalásról nem is, jelentős drágulásról, ritkulásról annál inkább be lehet majd számolni.

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