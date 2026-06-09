Pár éven belül eltűnhet a boltok polcairól a magyarok 5 kedvenc gyümölcse

Modern világunkban magától értetődőnek vesszük a bőséges termékpalettát, pedig a termékek komoly munka árán kerülnek a boltok polcaira. A gyümölcsök különösen sérülékenyek, mivel a globális felmelegedéssel járó aszályok, viharok, új kártevőfajok, illetve mutálódott betegségek jelentősen csökkentik a terméshozamot. A túlnépesedés, termelés alá vonható területek zsugorodása csak tovább nehezíti a mezőgazdaság helyzetét. Szakemberek előrejelzése szerint egyes gyümölcsfajták pár éven belül teljesen eltűnhetnek a magyar boltok polcairól.

A klímaváltozás miatt bizonyos gyümölcsök örökre eltűnhetnek a boltokból.

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Klímaváltozás hatása a gyümölcstermesztésre Az aszályok, az özönvizet idéző esőzések és a túlnépesedés jelentősen csökkentik a terméshozamokat.

A mezőgazdasági nehézségek miatt bizonyos gyümölcsök örökre eltűnhetnek.

Kipusztulni talán nem fognak, ám kivételes ritkaságokká válnak.

Ez az 5 gyümölcs tűnhet el pár éven belül a magyar boltokból

Noha teljes kipusztulásról egyelőre nem lehet beszélni, bizonyos termények jelentősen visszaszorulhatnak, afféle egzotikus ritkaság státuszba kerülnek. A jelentős drágulás és az áruhiány majdnem biztos, hogy bekövetkeznek.

No de lássuk, mely gyümölcsöknek inthetünk búcsút a következő években!

1. Bogyós gyümölcsök

Málna, szamóca, ribizli, áfonya – az egészséges reggelik elengedhetetlen hozzávalói rendkívül időigényes termények, amiknek hazai termesztése szinte teljesen leállt. A magyar boltokban elérhető készletek első sorban import termékek, ám a klímaváltozás miatt jelentős drágulásra lehet számítani, így sok helyen egyszerűen nem fogja megérni megrendelni őket.

2. Cseresznye

„Érik a ropogós cseresznye…” – kezdődik a méltán kedvelt népdal. Igen ám, csakhogy a klímaváltozást figyelembe véve meglehet, hogy ez a közeljövőben már csak elméletben lesz tapasztalható. Ugyanis a magyarok kedvenc nyári gyümölcse rendkívül érzékeny a virágzás idején fellépő hirtelen hőmérséklet-változásokra. Márpedig a márciustól áprilisig tartó cseresznyefa-virágzás idején fellépő hőhullámok, majd váratlan fagyok már most jelentősen csökkentették a terméshozamokat. Ha ez így megy tovább, hamarosan szinte kifizethetetlen lesz a magyar gyümölcsfajta.