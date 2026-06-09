Pár éven belül eltűnhet a boltok polcairól a magyarok 5 kedvenc gyümölcse

Modern világunkban magától értetődőnek vesszük a bőséges termékpalettát, pedig a termékek komoly munka árán kerülnek a boltok polcaira. A gyümölcsök különösen sérülékenyek, mivel a globális felmelegedéssel járó aszályok, viharok, új kártevőfajok, illetve mutálódott betegségek jelentősen csökkentik a terméshozamot. A túlnépesedés, termelés alá vonható területek zsugorodása csak tovább nehezíti a mezőgazdaság helyzetét. Szakemberek előrejelzése szerint egyes gyümölcsfajták pár éven belül teljesen eltűnhetnek a magyar boltok polcairól.
Klímaváltozás hatása a gyümölcstermesztésre
- Az aszályok, az özönvizet idéző esőzések és a túlnépesedés jelentősen csökkentik a terméshozamokat.
- A mezőgazdasági nehézségek miatt bizonyos gyümölcsök örökre eltűnhetnek.
- Kipusztulni talán nem fognak, ám kivételes ritkaságokká válnak.
Ez az 5 gyümölcs tűnhet el pár éven belül a magyar boltokból
Noha teljes kipusztulásról egyelőre nem lehet beszélni, bizonyos termények jelentősen visszaszorulhatnak, afféle egzotikus ritkaság státuszba kerülnek. A jelentős drágulás és az áruhiány majdnem biztos, hogy bekövetkeznek.
No de lássuk, mely gyümölcsöknek inthetünk búcsút a következő években!
1. Bogyós gyümölcsök
Málna, szamóca, ribizli, áfonya – az egészséges reggelik elengedhetetlen hozzávalói rendkívül időigényes termények, amiknek hazai termesztése szinte teljesen leállt. A magyar boltokban elérhető készletek első sorban import termékek, ám a klímaváltozás miatt jelentős drágulásra lehet számítani, így sok helyen egyszerűen nem fogja megérni megrendelni őket.
2. Cseresznye
„Érik a ropogós cseresznye…” – kezdődik a méltán kedvelt népdal. Igen ám, csakhogy a klímaváltozást figyelembe véve meglehet, hogy ez a közeljövőben már csak elméletben lesz tapasztalható. Ugyanis a magyarok kedvenc nyári gyümölcse rendkívül érzékeny a virágzás idején fellépő hirtelen hőmérséklet-változásokra. Márpedig a márciustól áprilisig tartó cseresznyefa-virágzás idején fellépő hőhullámok, majd váratlan fagyok már most jelentősen csökkentették a terméshozamokat. Ha ez így megy tovább, hamarosan szinte kifizethetetlen lesz a magyar gyümölcsfajta.
3. Avokádó
A pirítósok kedvelt feltétje sem kerülheti el végzetét: a trópusi gyümölcs roppant vízigényes, csakhogy épp fő termőterületeit sújtják a legszárazabb aszályok. Mivel egyre csak zsugorodnak azok a területek, ahol gazdaságosan termeszthető, nem elrugaszkodott forgatókönyv, hogy pár éven belül legfeljebb képeken találkozhatunk az „aligátorkörtével”.
4. Narancs
Florida és Brazília a világ legjelentősebb narancstermő régiója, ám a termelés az utóbbi években drasztikusan visszaesett, „köszönhetően” egy vírusnak. A citruszöldülés világszerte pusztítja az ültetvényeket, melyet egy apró rovar terjeszt, mindez pár éven belül a narancsfa pusztulásával jár. Ez a kór már most érezteti hatását a narancs erőteljes drágulásán, mely a következő években csak még tovább növekedhet.
5. Banán
Sokak kedvence az édes, ízletes banán, mely többek között a vegán receptek elengedhetetlen része. A boltok polcain található banán oroszlánrésze az ún. Cavendish fajta, amit viszont egy agresszív gombás fertőzés fenyeget. A rettegett Panama-kór már több kontinensen is elterjedt, és mivel a banánok nem elég diverzek genetikailag, a legtöbb fajta kipusztulásával fenyeget.
A globális felmelegedés, illetve a kártevők által okozott betegségek terjedése okán bizonyos gyümölcsök eltűnhetnek a magyar boltok polcairól. Ha teljes kihalásról nem is, jelentős drágulásról, ritkulásról annál inkább be lehet majd számolni.
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