Villámlással, viharokkal csap le a hidegfront: már ma elkaphat a vihar, szinte a semmiből érkezik a felhőszakadás

Hullámzó frontálzóna miatt nagyon meleg várható ma, majd csapadék kíséretében előbb az ország nyugati felén, majd keleten is visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökre eléri az országot a hidegfront, pénteltől újra felmelegedés kezdődik.

Villámlással, csapadékkal jön a hidegfront.

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Hidegfront követi a kánikulát

Rekkenő meleg várható kedden, sok napsütéssel, majd fülledté válik a levegő, a forró, labilis levegőben estefelé egyre nagyobb eséllyel lehetnek záporok és zivatarok, amelyek helyenként intenzív csapadékot, villámlást és erősebb széllökéseket is hozhatnak magukkal. Nem mindenhol fog esni, de ahol kialakul egy-egy zivatar, ott rövid idő alatt egészen viharossá válhat az időjárás.

Szerdán északnyugaton, északon borongós idő lesz, míg máshol a gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk. Inkább csak estétől fordulnak elő záporok északnyugat felől. Északkeleten zivatar is kitörhet. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 26 és 32 fok között mozog a hőmérséklet − írja a Köpönyeg.

Csütörtökön a vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap, a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Sok helyen lehet számítani csapadékra; az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, majd nyugat felől csökken a csapadék valószínűsége. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17, délután 22 és 27 fok között alakul

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Visszatér a hőség

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadékra kicsi az esély, a légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban 6 és 13, délután 23 és 28 fok között valószínű. Szombaton és vasárnap visszatér a többórás napsütés, és a 30 fok körüli hőmérséklet, igazi strandidő lesz. Hogy hol érdemes élvezned a nyarat, azt a nagy strandkörképünkben megnézheted.

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